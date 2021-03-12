5 способов сварить дома кофе покруче, чем в дорогих кофейнях

Кофе полюбился людям уже много веков назад, да и сейчас его популярность непрерывно растет. А чтобы улучшить вкус, гурманы постоянно придумывают все новые рецепты. Добавить в кофе мороженое или какой-то сироп — теперь в этом мало чего необычного. А вы пробовали кокосовый кофе? Или апельсиновый раф?

Не трудно догадаться, что в AdMe.ru полно любителей этого горячего напитка. Мы точно так же не можем представить ни дня без чашечки ароматного кофе. Вот вам от нас несколько способов, как можно разнообразить его вкус.

1. Охлажденный кокосовый кофе

Что понадобится: холодный кофе;

кокосовое молоко;

любое другое молоко;

кокосовый сироп;

лед. Как приготовить: сварите свой любимый кофе, поставьте охлаждаться. Как остынет, добавьте несколько кубиков льда, налейте кокосовый сироп. После этого — кокосовое и обычное молоко, смешайте все в блендере. Наслаждайтесь.

2. Карамельный фраппуччино из Starbucks

Что понадобится: лед;

сваренный кофе;

молоко;

карамель

взбитые сливки и карамель (по желанию для украшения). Как приготовить: все ингредиенты поместить в блендер, смешать (около 30 сек.). Украсить сливками и подавать на стол.

3. Ореховый фраппе

Что понадобится: несколько грецких орехов;

1–2 ч. л. растворимого кофе;

1 чашка молока;

шоколадная стружка;

ванильное мороженое;

несколько кубиков льда;

сахар по вкусу. Как приготовить: сначала хорошенько измельчите орехи, в блендере смешайте полученный ореховый порошок и остальные ингредиенты. Украсьте по своему вкусу и желанию и пейте.

4. Апельсиновый раф

Что понадобится: эспрессо или любой другой готовый кофе;

сливки;

сахар (по желанию);

сок или цедра апельсина. Как приготовить: во френч-пресс влить кофе, добавить остальные составляющие и взбить. Если вместо сока решили использовать цедру, есть пара правил. Цедру важно использовать без белой кожицы, которая обычно дает горечь. А перед добавлением непосредственно в кофе цедру можно погреть с молоком, чтобы она лучше отдала вкус.

5. Нутелла-кофе

Что понадобится: молоко;

шоколадная паста;

растворимый кофе;

сахар, ваниль (по вкусу)

взбитые сливки, шоколадный сироп (для украшения). Как приготовить: все ингредиенты перемешать в блендере и сразу же подавать на стол. Либо, если хочется теплого напитка, есть 2-й способ: свежесваренный кофе, шоколадную пасту и сахар (или подсластитель) залить в кастрюльку и прогреть на слабом огне, пока паста не растает. Разлить по чашкам, сверху можно украсить сливками. Приятного аппетита!