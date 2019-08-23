20+ трюков от поваров со всего мира, которые превратят любое блюдо в шедевр

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Американские женщины сегодня тратят на приготовление пищи 66 минут в день вне зависимости от положения в обществе. Это почти вдвое меньше, чем в 60-е годы прошлого века. При этом, по ощущениям, статистика из США справедлива и в отношении большинства современных женщин по всему миру. Вероятно, еще через 50–60 лет мы сможем проводить на кухне считаные минуты.