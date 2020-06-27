20 фактов о еде и готовке, которые мы всю жизнь считали правдой, и очень зря

В приготовлении пищи есть некоторые «правила», которые все друг другу зря передают. Их можно смело нарушать!

«Не нужно резать листья салата ножом — лучше рвать руками». Если вам нравится вид рваных неровных краев, потому что это уносит вас в деревню к бабушке, то пожалуйста. Но если вы думаете, что листьям от этого лучше (как иногда утверждают), то знайте: им все равно, как их «расчленили» — руками или ножом. Повреждения в любом случае будут одинаковые, ножом они просто ровнее.

«Паста готова, когда прилипает к стене». Так кто-то вообще делает еще? Если да, то не прекращайте, потому что это экстравагантно, но практического смысла в этом нет. Вся паста различается по своей толщине и составу. От этого будет меняться ее «прилипчивость» к стене. Но проще и чище пробовать готовность ртом.

«Муку нужно просеивать». Не нужно. Это лишний шаг в приготовлении, который только добавляет посуды, которую придется мыть. Смысл просеивания — убрать комочки, которые могли образоваться в муке. Но когда вы их видели там последний раз? Даже если они есть, то при помощи венчика-взбивалки они точно уйдут.