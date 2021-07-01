20+ доказательств того, что даже из обычного мороженого можно сотворить кулинарное чудо
Когда идет речь об искусно приготовленных угощениях, нам на ум сразу приходят роскошные торты или аппетитные пирожные, изысканно украшенные, причудливой формы. Но есть десерт, который мы незаслуженно обделяем вниманием, и это — мороженое. Ведь правда, оно может быть каким угодно — в виде спагетти, животных и даже яичницы — и радовать нас разнообразнейшими вкусами.
В сегодняшней фотоподборке соединилось то, что мы в AdMe.ru особенно любим: вкусная еда и буйство фантазии. Надеемся, что вид этих угощений освежит вас в жаркий летний денек.
«Это мороженое просто спасло меня и мою сестру от дикой жары»
«Моя жена — чудо. На день рождения она испекла мне не просто торт-мороженое, а с Doge!»
«Зашел в McDonald’s и со скуки заказал „сэндвич с мороженым“. И вот что они мне принесли»
Неестественно длинное мороженое
Мороженое из манго и клубники в виде единорога. В вафле в виде рыбы
«Мой коллега из Google решил устроиться работать в конкурирующую с нами компанию, так что я принесла ему в качестве прощального подарка торт-мороженое»
«Поздравляем, Тревор. А точнее, поздравляем, предатель!»
Домашние бутерброды с коричневым маслом, шоколадом и мороженым
«Тыквенный торт-мороженое с имбирным бисквитом»
«Попробовала мороженое из молочной матчи в печенье тайяки»
«Действительно крутая штука!»
«К лету я открыла свою лавочку мороженого и стала делать домашние рожки. Этот приготовлен из картофельных чипсов, крендельков, M&M’s и Оrео»
«Купил корейское мороженое, а внутри оказалась бутылка. Нужно оторвать крышку, и можно выдавливать себе в рот мороженое. Довольно удобно: все остается чистым и руки не мерзнут»
«Моя прекрасная жена подарила мне этот идеальный торт-мороженое на мое 38-летие»
«С днем рождения, малыш».
«Приготовил мороженое с соленой карамелью и брауни. Невероятно доволен собой»
«Моя мечта сбылась: это веганская сладкая вата и мороженое со вкусом жевательной резинки на основе кокосового молока!»
- Увидел это, и сердце сразу стало биться чаще! © unknown author / Reddit
Домашнее мороженое «Коржик»
Джелато в виде животных
Вот такое мороженое с черной малиной
«Спагетти из ванильного мороженого со свежей клубникой, помадкой и тертым белым шоколадом вместо пудры. Такая красота!»
- Представьте только, как вы откусываете и думаете, что это настоящие спагетти... Ой, у меня прямо зубы заболели. © ItzSergio2021 / Reddit
Целых 7 шариков мороженого в одном рожке
«Огромное шоколадное тако собственного приготовления»
Как насчет мороженого с соленым яичным желтком?
А какое самое необычное мороженое пробовали вы?
Фото на превью unknown author / Imgur
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