17 ресторанов, где скучная подача блюд считается хуже мухи в супе

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Предложить блюдо, которое вызовет оригинальные вкусовые ощущения, может любой повар, если хорошенько потрудится. Будут ли они одновременно с этим приятными — вопрос посложнее. Поэтому некоторые, например как герои сегодняшней подборки, решают не экспериментировать с продуктами, а сделать акцент на подаче. Получается, впрочем, тоже, мягко говоря, на любителя.

AdMe.ru не против экспериментов, но порой их выдумывают такие «гении» креативной мысли, что становится не по себе.

Этот завтрак может удовлетворить самые смелые желания тех, кто не хочет есть из обычных тарелок

«Мое блюдо на гальке и этот мазок соуса сбоку»

«Эту сумасшедшую штуку мне подали в Торонто»

«В качестве вилки и ложки нам дали инструменты»

«Стоит признать: эта презентация блюда воистину уникальна»

«Настоящее абстрактное искусство в одном местном заведении»

«Напиток мне подали в сумочке. Думаю, за такие выкрутасы нужно увольнять»

«Какой-то сборник случайных продуктов и тыква с сырной начинкой. И все это на черепице»

«Зайдя в ресторан, мы сразу поняли, что получим незабываемые ощущения. Этот салат „Цезарь“ стал королем вечеринки»

«Мясо питона и сливочное пюре мне подали на деревянной скрипке»

«Собираюсь провернуть несколько трюков этими тако во рту, раз уж их подали на тарелке-скейте»

«Печальный салат и хлеб с чесноком в маленькой чугунной сковороде»

«Пожалуйста, нет! Я хочу тако, а не салат в стакане»

Тартар из стейка на коровьей лопатке в Бельгии

«Прошу прощения, но на моем камне лежит масло»

«Спасибо за тарелку. Но почему она покрыта камнями?»

«Мясо подали на каких-то уликах с места преступления»