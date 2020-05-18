17 фото людей, которые решили изменить себя. И сделали это на сто процентов

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство приверженцев каких-либо диет стараются избегать жиров в рационе, фанаты кетогенной диеты действуют наоборот. Ради стройной фигуры они отказываются от углеводов, и такая стратегия приносит отличные результаты.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото «до» и «после» людей, которые выбрали кетодиету.

Помните: прежде чем следовать примеру героев статьи, лучше проконсультироваться с доктором, ведь любые перемены в питании могут сказаться на вашем здоровье.