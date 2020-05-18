17 фото людей, которые решили изменить себя. И сделали это на сто процентов
Большинство приверженцев каких-либо диет стараются избегать жиров в рационе, фанаты кетогенной диеты действуют наоборот. Ради стройной фигуры они отказываются от углеводов, и такая стратегия приносит отличные результаты.
Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото «до» и «после» людей, которые выбрали кетодиету.
Помните: прежде чем следовать примеру героев статьи, лучше проконсультироваться с доктором, ведь любые перемены в питании могут сказаться на вашем здоровье.
1. Год на диете
2. «Это не чудо. Я просто решил изменить себя»
3. «Мне 69 лет, и теперь я вешу не 120 кг, а 63»
4. Минус 147 кг
5. Прошло всего несколько месяцев
6. Сбросила 38 кг
7. «Горжусь собой»
8. «Начинала со 181 кг, а теперь вешу 90»
9. «Оказывается, у меня есть подбородок»
10. На 35 кг легче
11. Похудела на 72 кг
12. Год на кетодиете
13. 54 кг за 6 месяцев
14. «На мне одни и те же джинсы»
15. «Мой результат за 2 года»
16. Сбросил 117 кг
17. Худели вместе
Вы когда-нибудь сидели на диете? Самым смелым предлагаем показать результаты в комментариях.