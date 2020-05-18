17 фото людей, которые решили изменить себя. И сделали это на сто процентов

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Большинство приверженцев каких-либо диет стараются избегать жиров в рационе, фанаты кетогенной диеты действуют наоборот. Ради стройной фигуры они отказываются от углеводов, и такая стратегия приносит отличные результаты.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на фото «до» и «после» людей, которые выбрали кетодиету.

Помните: прежде чем следовать примеру героев статьи, лучше проконсультироваться с доктором, ведь любые перемены в питании могут сказаться на вашем здоровье.

1. Год на диете

2. «Это не чудо. Я просто решил изменить себя»

3. «Мне 69 лет, и теперь я вешу не 120 кг, а 63»

4. Минус 147 кг

5. Прошло всего несколько месяцев

6. Сбросила 38 кг

7. «Горжусь собой»

8. «Начинала со 181 кг, а теперь вешу 90»

9. «Оказывается, у меня есть подбородок»

10. На 35 кг легче

11. Похудела на 72 кг

12. Год на кетодиете

13. 54 кг за 6 месяцев

14. «На мне одни и те же джинсы»

15. «Мой результат за 2 года»

16. Сбросил 117 кг

17. Худели вместе

Вы когда-нибудь сидели на диете? Самым смелым предлагаем показать результаты в комментариях.

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