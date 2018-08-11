14 простых действий, которые стоят между «обычно» и «очень вкусно»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Является ли кулинария нашим хобби или нет, но готовить для себя и своих близких все равно приходится. А вот чтобы результат всегда оправдывал ожидания, стоит воспользоваться простыми советами по улучшению вкуса блюд, ведь зачастую между «обычно» и «очень вкусно» стоит одно простое действие.

В этой статье AdMe.ru собрал неочевидные приемы, часть из которых автор этой статьи уже проверила на собственной кухне. И они работают.

1. Позвольте себе наслаждаться «пятым вкусом»

Французский повар Огюст Эскофье в XIX веке выделил пятый вкус, дополняющий привычные нам сладкий, соленый, кислый и горький, а японский химик Кикунаэ Икэда впервые подтвердил это научно. «Пятый вкус» — это вкус соевого соуса, который сложно объяснить, но легко почувствовать. Его называют «умами», а глутаматы, которыми богат правильный соус, создают ощущение мясного послевкусия. Именно на этом нюансе часто играют шеф-повара. Добавьте небольшое количество соевого соуса, и он раскроет вкус рагу, рисового гарнира, супа и других блюд.

2. Чтобы выпечка была вкусной, в тесто всегда нужно добавлять соль и еще один неочевидный ингредиент

Соль в небольших количествах положительно влияет на качество выпечки. Добавляя ее, вы увидите, что: дрожжевое тесто быстрее поднимается;

выпечка приобретает красивый золотистый цвет;

улучшается структура теста, оно становится легким и воздушным. Тесто (кроме пельменного, заварного, песочного и слоеного) улучшит также небольшое количество манки. 1 ст. л. на 0,5 л жидкости — и выпечка дольше останется свежей и не зачерствеет. Очень актуально для булочек, пирогов, оладий и блинчиков.

3. Если готовите омлет, кукурузный крахмал позволит сделать это блюдо более пышным

Любые виды яичницы (кроме глазуньи), а особенно омлет, кукурузный крахмал сделает нежнее и пышнее. Кроме того, он позволяет ускорить процесс приготовления обычной яичницы: повара говорят о готовности в 15 секунд. Дозировка — 1 ч. л. крахмала на 3 яйца.

4. Наблюдайте за маслом, чтобы понять, когда сковорода идеально прогрелась

Правильно разогретое масло перед процессом жарки вляет на вкус и вид готового блюда, поэтому очень важно довести его до нужной температуры. Даже если у вас нет термометра, правильное время закладки продуктов определить несложно: овощи кладем, когда при опускании деревянной лопатки в масло появляются небольшие пузырики, а мясо отправляем на сковородку, когда от разогретого масла идет небольшой дымок.

5. Чтобы получились румяные булочки, такие как у бабушки, используйте черный чай

Немного крепкого черного чая изменит цвет теста и придаст ему приятный коричневый оттенок, а выпечка получится более золотистой и румяной. Если добавить чай с ароматическими добавками, готовые булочки будут источать любимый аромат. А как покрасить домашнюю выпечку в яркие цвета, узнайте здесь. Но для этих «ароматических» целей следует выбирать натуральные чайные смеси, а не «химические» пакетики: такой аромат может трансформироваться весьма непредсказуемо.

6. Ваниль отлично сочетается и с овощами

Ванильный экстракт — это добавка, которая не только раскроет вкус сладостей или выпечки, но также добавит пикантных ноток в обычный салат, потому как хорошо сочетается с любыми овощами. Попробуйте этот необычный способ приготовить вкусный летний гарнир.

7. Сварить рис так, чтобы он остался белым и рассыпчатым, поможет уксус

Как приготовить рис, чтобы он не потерял цвет и не слипся? Легко, если добавить чайную ложку уксуса во время варки. Улучшится не только внешний вид блюда, но и его вкус. Используйте этот совет только в том случае, если запах уксуса не неприятен вам сам по себе: он не будет чувствоваться в приготовленном блюде, но при варке может быть резковатым.

8. Сливочное масло обогатит вкус кофе

Если вы любите черный кофе, но хотите немного смягчить вкус, не разбавляя кофе водой, то придать ему нежность, аромат и плотную консистенцию поможет кусочек сливочного масла, который следует добавить прямо в напиток за минуту до готовности.

9. Бекон придаст рыбе приятный аромат

Чтобы избавиться от резкого запаха во время запекания рыбы, положите на нее кусочек жирного бекона. Он впитает ненужный запах и отдаст свой копченый аромат и нотки своего вкуса. Но такой бекон лучше не есть: в данном случае он выступает скорее как абсорбент. Если же рыбу нужно пожарить, то положите в сковороду очищенную картошку, нарезанную ломтиками: она быстро впитает рыбный запах.

10. Как ускорить процесс созревания дрожжевого теста

В ситуации, когда нет времени ждать, пока поднимется дрожжевое тесто, можно применить маленькую хитрость. Положите тесто в целлофановый пакет и поместите его в емкость с горячей водой. Примерно через 15 минут тесто поднимется, и его сразу можно использовать. А чтобы дрожжевое тесто стало максимально воздушным, добавьте в него небольшую сырую картофелину, натертую на мелкой терке.

11. Шоколадный соус, глазурь или мусс будут вкуснее, если использовать немного апельсинового сока

Используйте классическую комбинацию шоколада и апельсина, чтобы разнообразить вкус шоколадных добавок к блюдам или полноценных десертов, например муссов или пирожных. В соусы и глазури лучше добавлять апельсиновый сок, а в тесто — цедру апельсина.

12. Если добавить немного воды во время жарки яичницы, она получится очень нежной

Приготовьте свою идеальную яичницу, используя не только масло, но и немного обычной воды. Разбейте яйца на горячую сковородку и влейте воду, когда белок только начнет схватываться. Яичница не пригорит, а вкус блюда станет нежнее.

13. Курица будет сочной, если запечь ее в пергаменте

Идеальный способ запечь птицу целиком (особенно курицу или индейку) — это завернуть ее в пергамент. Мясо будет сочным и мягким, но вот хрустящая корочка в этом случае может не получиться. Также считается, что в пергаменте мясо лучше впитывает те специи, которыми вы его приправили, и становится более ароматным. Еще один секрет: можно приготовить смесь из рязмягченного сливочного масла с травами и чесноком и аккуратно распределить ее под кожей курицы / индейки перед приготовлением.

14. Шкурка банана поможет развариться даже жесткому мясу

Если положить в кастрюлю, где тушится мясо, шкурку от банана, то оно получится мягким, сочным и ароматным. Но не забудьте добавить любимые специи: банан дает мягкость и раскрывает вкус, но при этом не придает никаких допольнительных вкусовых ноток.