12 коротких видеорецептов для тех, кто устал есть одно и то же по праздникам

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В каждой семье есть традиционные блюда, которые готовят по выходным, на праздники или во время отдыха на природе. Но какими бы аппетитными они ни были, всегда хочется попробовать что-то необычное. Например, чупа-чупс из куриной голени. Или яйца по-шотландски, но без яиц.

В поисках новых вкусов AdMe.ru обратил внимание на несколько свежих идей из мира кулинарии, которые разнообразят и украсят ваш стол.

Кордон блю из куриного филе

Легкий, но сытный шашлык из шампиньонов. Хороший вариант для тех, кто устал от тяжелой пищи

Пирог-бургер для большой компании

Авокадо на жареном сыре

Лайфхаки, после которых вы будете чаще готовить блюда с картофелем

Фаршированные цукини с яйцом — альтернативная версия хачапури по-аджарски

Мясной пирог в тортильях с сыром — простое и сытное блюдо для компании

Шашлык с овощами, завернутыми в свиную вырезку

Картофель с плавленым сыром — необычный и нежный гарнир к мясу или рыбе

Куриные голени в глазури (куриные чупа-чупсы)

Яйца по-шотландски с картофелем и подливкой. Без яиц

Мясо и овощи на шпажках в тесте

И на десерт — апельсин в шоколадном бисквите

Какие необычные и простые рецепты знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях.