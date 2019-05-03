12 коротких видеорецептов для тех, кто устал есть одно и то же по праздникам
В каждой семье есть традиционные блюда, которые готовят по выходным, на праздники или во время отдыха на природе. Но какими бы аппетитными они ни были, всегда хочется попробовать что-то необычное. Например, чупа-чупс из куриной голени. Или яйца по-шотландски, но без яиц.
В поисках новых вкусов AdMe.ru обратил внимание на несколько свежих идей из мира кулинарии, которые разнообразят и украсят ваш стол.
Кордон блю из куриного филе
Легкий, но сытный шашлык из шампиньонов. Хороший вариант для тех, кто устал от тяжелой пищи
Пирог-бургер для большой компании
Авокадо на жареном сыре
Лайфхаки, после которых вы будете чаще готовить блюда с картофелем
Фаршированные цукини с яйцом — альтернативная версия хачапури по-аджарски
Мясной пирог в тортильях с сыром — простое и сытное блюдо для компании
Шашлык с овощами, завернутыми в свиную вырезку
Картофель с плавленым сыром — необычный и нежный гарнир к мясу или рыбе
Куриные голени в глазури (куриные чупа-чупсы)
Яйца по-шотландски с картофелем и подливкой. Без яиц
Мясо и овощи на шпажках в тесте
И на десерт — апельсин в шоколадном бисквите
Какие необычные и простые рецепты знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью cookat__ / instagram