Миллионер из Австралии смог вдохновить тысячи людей по всему миру, после того как получил страшный диагноз

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Али Банат — человек, чье имя еще долго будет ассоциироваться у многих с невероятной историей, вдохновившей тысячи сердец по всему миру. Настоящая трагедия не сломала его, а только дала толчок для добрых дел, которым он и посвятил весь остаток своей жизни.

Мы в AdMe.ru убеждены в том, что о поступках, которые совершил этот парень, должен знать каждый.

Али Банат — 32-летний состоятельный бизнесмен из Австралии, для которого все двери всегда были открыты. У него было все: молодость, деньги, связи. Парень тратил баснословные деньги на роскошную жизнь, развлечения и веселье.

Однако жизнь богача в одну секунду круто изменилась, когда осенью 2015 года он узнал о своем диагнозе. Врачи сообщили Али, что у него тяжелая форма рака. Лечение уже было невозможно, так как болезнь достигла 4-й стадии.

После слов докторов о том, что жить ему осталось несколько месяцев, Али переосмыслил свою жизнь: закончилось бесконечное разбрасывание денег на ветер, пришло осознание, что так больше продолжаться не может. Однажды он сказал: «Деньги — это последнее, о чем вы думаете, когда обнаруживаете, что больны или что у вас осталось очень мало времени».

Али продал весь свой бизнес, имущество, машины и в октябре того же года основал благотворительный фонд «Мусульмане по всему миру», куда и перевел все свои деньги.

Пообещав себе, что потратит оставшиеся дни на помощь людям, миллионер занялся благотворительностью: посетил около 100 стран с гуманитарными целями, открыл не один десяток центров для помощи нищим, построил общежитие для сирот, открыл новые школы и больницы, а для народов, страдающих от нехватки питьевой воды, профинансировал рытье скважин.

Вместо обещанных врачами 7 месяцев Али прожил еще почти 3 года. Друзья Баната считают, что жизнь преподнесла ему такой подарок за все добрые дела, которые он совершил. Сам же миллионер был счастлив внутренним изменениям, которые с ним произошли, а свою болезнь называл божьим даром.

В те дни, когда парень лежал в больнице, он занимался тем, что снимал так называемые разговорные видео и постил их в интернет. Последняя запись, в которой Али просит каждого из нас иметь какую-то цель в жизни и делать добрые дела при жизни, разлетелась с рекордной скоростью.

В мае этого года проводить его в последний путь пришли тысячи незнакомых ему людей, которых до глубины души взволновала и растрогала история его жизни. Ведь жизнь Али Баната служит еще одним доказательством того, что, даже находясь в безвыходном положении, у человека всегда есть два варианта: или сдаться, или продолжить свой путь, вдохновляя всех своим примером.