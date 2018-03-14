Люди приютили бездомных собак, и их фото до и после доказывают, что дарить счастье очень легко

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Согласно данным американской организации защиты животных HSUS (Гуманное общество Соединенных Штатов), в США ежегодно в приюты попадают 6‒8 млн собак и кошек. Пристраивается из них менее 3 млн, усыпляется гораздо больше. А ведь статистика могла бы быть более позитивной, если бы больше людей внесли посильный вклад и приютили у себя хотя бы одного друга.

AdMe.ru собрал вдохновляющие примеры счастливчиков, которые все же дождались своих людей и обрели любящие семьи. Есть еще множество тех, кому вы могли бы помочь. Не оставайтесь равнодушными, ведь радость и благодарность в их глазах бесценны.

Красавицу Скарлетт должны были усыпить из-за кожного заболевания, но одна добрая девушка забрала ее к себе, и теперь это самая счастливая девочка на земле

А это Пенни — всего лишь месяц назад она была маленьким комочком в 3 кг, который боялся всего и вся

«Нашел этого голенького коротыша 7 лет назад. Вот как он выглядит сейчас»

Еще одна малышка, которая обрела свой дом и теплую постель

Палмер в приюте для бездомных животных и сейчас

Эйджекс — эскимосский шпиц. Когда его нашли, он весил всего 11 кг и был, что называется, кожа да кости. Спустя 8 месяцев это уже счастливый подкормленный пес

Еще одно красноречивое «до и после»

А вот и другой мальчик, Зигги, который обрел новый дом

Всего несколько месяцев, а какая разница!

Прекрасную Кловер еще год назад хотели усыпить, а сейчас она ходит со своей любимой семьей на пикники и радуется жизни

Печальная моська в приюте и счастливая после обретения семьи

© discoapplesauce / reddit

А это малыш Баттерс, поначалу опасавшийся покинуть обжитую клетку, и спустя неделю со своими двуногими

Золотистая красавица в приюте и по пути в свой новый дом

© Ithrowfootballs / reddit

Слева — картина, которая взволновала сердца волонтеров, и справа — счастливое создание после курсов лечения и любви

Печальный барбоскин в ожидании заботливых рук и наконец-то оказавшийся в них

© mcgaheyd / reddit

Однажды пользователь Reddit увидел этого одинокого песика в приюте и решил рассказать о нем миру в надежде найти ему новый дом. Фото, на котором этот малыш выглядит прямо как мультяшный персонаж, сопровождалось подписью: «Этот маленький парень ждет, когда его заберет к себе новая любящая семья». И кто-то не стал долго раздумывать

Бонус: дом нужен каждому, от мала до велика

Это счастливчик Джек. Год назад котенка нашли под машиной — одинокого и промерзшего. Ему было всего 4 недели, но мамы поблизости не было. Сейчас он значительно вырос и обладает невероятной харизмой.

А вы покупали своих четвероногих друзей или забирали из приютов?