Американский телеведущий вышел в эфир без грима, чтобы зрители впервые увидели его таким, какой он есть

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Когда в 26 лет Ли Томасу диагностировали витилиго (нарушение пигментации кожи), он воспринял это как конец своей телевизионной карьеры. Однако на самом деле заболевание, которое, казалось бы, должно было разрушить его жизнь, принесло Ли профессиональный успех и благодарность зрителей из разных стран мира.

Нас в AdMe.ru вдохновила история американского тележурналиста, и мы надеемся, что этот рассказ поддержит всех людей, переживающих из-за своей непохожести на других.

До 25 лет Ли Томас даже не подозревал, что у него аутоиммунное заболевание. Он был успешным телерепортером одного из местных каналов Нью-Йорка. Но однажды в парикмахерской мастер указал ему на пятно белой кожи на затылке размером с 25-центовую монету. Это было так неожиданно, что Ли даже решил, что ему содрали кожу.

Он действительно не на шутку испугался, но мать успокаивала его, списывая симптомы заболевания на стресс. Мужчине понадобился год, чтобы собраться с духом и обратиться к врачу. К тому времени белые пятна появились уже на руках и на лице. Дерматолог диагностировал витилиго. Диагноз прозвучал как приговор. Для Ли Томаса это означало, что с профессией телеведущего покончено: кто выпустит в эфир парня с белыми пятнами на лице?

Долгое время журналист скрывал свое заболевание, чтобы не лишиться работы. Перед выходом из дома он наносил грим, маскировавший пятна на коже. Семья поддерживала Ли, и это придавало ему силы.

Карьера Ли Томаса шла вверх: ему предложили работу на канале WJBK Fox 2 News в Детройте. Но то, что у него витилиго, Ли продолжал держать в тайне. Когда белые пятна распространились на 35 % тела, молчать стало невозможно. Грим не позволял в течение дня помыть руки, и журналист решил, что лучше он расскажет о своем заболевании руководству, чем будет выглядеть нечистоплотным в глазах коллег.

Вопреки ожиданиям, телевизионные боссы, ни слова не говоря об увольнении, предложили ему рассказать свою историю в прямом эфире. Ли Томас взял паузу: идея показалась ему странной. Но затем похожие просьбы стали поступать от телезрителей, звонивших на канал. Один подросток спросил его: «Ты не мог бы рассказать свою историю по телевизору?» На что Ли ответил: «Зачем?» — «Ну, возможно, люди стали бы относиться ко мне иначе».

Ли Томас был глубоко впечатлен этой мыслью. Диалог с мальчиком помог ему осознать, что рядом есть люди, которые в нем по-настоящему нуждаются. И он решился на смелый шаг. В прямом эфире журналист снял с себя грим и показал зрителям, как его кожа выглядит на самом деле. Реакция аудитории была потрясающей. Люди из разных стран мира выразили Ли Томасу свою поддержку и благодарность.

Сейчас Ли Томасу 50 лет. У него успешная карьера. Он 4 раза становился лауреатом премии «Эмми» как лучший ведущий и продюсер. Написал книгу «Становясь белым» (Turning White) о своем сражении с заболеванием, стал официальным представителем Национального фонда витилиго в Колумбусе, штат Огайо. Он продолжает наносить грим на время эфиров, чтобы не отвлекать внимание зрителей от содержания передачи, но в обычной жизни обходится без декоративной косметики. «То, что, как я думал, станет для меня тупиком, обернулось самым большим благословением в моей жизни», — написал он на своем сайте.

Витилиго — одно из не изученных до конца заболеваний. Оно не представляет опасности для жизни, но делает людей несчастными и неуверенными в себе. Исследования говорят, что заболеванию подвержен 1 % населения Земли, что составляет около 70 млн человек. Одной из жертв витилиго стал Майкл Джексон, о чем он рассказал в интервью Опре Уинфри. Благодаря таким смельчакам, как он и Ли Томас, люди становятся немного добрее к тем, кто чем-то отличается от большинства.

Как вы думаете, что могло бы поддержать людей, которые не вписываются в общепринятые стандарты?