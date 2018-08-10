20 пронзительных фотографий, которые взломают ваше сердце, как заправский хакер

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Все мы знаем, что жизнь не сахар, поэтому на всякий случай сохраняем суровое выражение лица и готовы к неприятностям в любой момент. И вдруг видим простую кассиршу, которая вместо обеда красит ногти ярко-синим лаком девушке с ДЦП, или музыканта, помогающего бездомным, и понимаем: для этого мира еще не все потеряно.

AdMe.ru собрал впечатляющие снимки, которые доказывают, что доброта — это и есть настоящая, самая мощная суперсила.

В маникюрном салоне девушке с ДЦП отказали в обслуживании, потому что ее руки «слишком сильно трясутся». И тогда маникюр ей сделала кассирша из соседнего супермаркета в свой обеденный перерыв

Эта женщина ждет ребенка, но она слепая, поэтому изображение ее малыша для нее распечатали на 3D-принтере

«Пару недель назад моему дедушке исполнилось 95. Он сказал: „Наконец я могу не беспокоиться о том, что умру молодым“»

Рисовое поле этой фермерши было уничтожено водой, спущенной из тайской пещеры во время спасения детей. Но она сказала: «Дети важнее риса. Рис можно вырастить заново, а детей — нет»

«Мой дедушка вынужден был переехать в дом престарелых, потому что его болезнь Альцгеймера прогрессирует. Но когда я навещаю его вместе с дочкой, он ведет себя совсем как раньше, когда был здоров»

Музыкант предлагает бездомным и тем, кто нуждается в деньгах, взять из чехла для гитары столько, сколько нужно

«Я продал свою машину, чтобы заплатить за ее операцию»

«Мой выпускной класс и моя 92-летняя одноклассница»

«Сегодня маленькая уставшая пчела приземлилась на мою куртку. Я покормила ее джемом с моего пончика, чтобы придать ей сил»

«Моя жена и я беспокоились, что дочке трудно будет найти друзей в детском саду. Но, кажется, у нас другая проблема: их даже слишком много»

Папы пришли на мастер-класс, где учат делать прически дочерям

У работников мусоровоза перерыв

«Быть одиноким отцом непросто, но иногда я получаю опыт, которого нет у обычных отцов»

«У любимой куклы моей 2-летней дочки отломилась нога. Дочь сказала ей: „Ничего страшного, я все равно люблю тебя“. А потом мы купили кукле инвалидное кресло»

Пока этот парень ждал свой автобус, он собрал весь мусор вокруг и выкинул в урну

«Моя дочь слепая, поэтому на ее 9-летие мы заказали особенный шоколад. Здесь написано: „С днем рождения“ и „Мы любим тебя“»

«Мой трехлетка изображает своего папу (он работает из дома, в IT-сфере): клавиатура, мышка, экран компьютера. И кофе, конечно»

«Моя мама прислала мне СМС: „Я снова стала матерью!“ А минуту спустя я получила это фото»

«Когда мы приземлялись, эта девушка сказала своему соседу, что это ее первый полет и она боится. Тогда он сказал ей взять его за руку. Они незнакомы»

«Это последняя записка, которую мой дедушка написал бабушке перед смертью»

«Вот что я буду помнить, когда моя жизнь подойдет к концу: самая прекрасная вещь, которую я когда-либо делал, — это просто любить тебя».

А у вас есть добрые и трогательные фотографии? Присылайте их нам, и мы вместе запилим новую крутую статью!