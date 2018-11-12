20+ детенышей диких животных, которых почти никто из нас не видел вживую
Вряд ли кого-то удивят котята или щенки, а вот детеныши диких животных на глаза попадаются редко. Впрочем, это никак не уменьшает степени их очарования. Может быть, вы даже решите завести парочку этих красавцев.
AdMe.ru уверен, что порция милоты лишней не бывает, и поэтому собрал для вас 20+ снимков детенышей диких зверей.
1. Осьминог
2. Поясохвост
3. Гепард
4. Свинья
5. Крокодил
6. Сурикат
7. Лори
8. Фенек
9. Белка
10. Черепаха
11. Скунс
12. Кобра
13. Гиппопотам
14. Акула
15. Крот
16. Леопард
17. Тюлень
18. Тамарин
19. Красная панда
20. Хамелеон
21. Пингвин
22. Альпака
Какому из этих животных удалось покорить ваше сердце?
Фото на превью Kuhtuhluh / imgur, Audrey / flickr