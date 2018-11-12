20+ детенышей диких животных, которых почти никто из нас не видел вживую

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Вряд ли кого-то удивят котята или щенки, а вот детеныши диких животных на глаза попадаются редко. Впрочем, это никак не уменьшает степени их очарования. Может быть, вы даже решите завести парочку этих красавцев.