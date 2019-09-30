19 доказательств того, что человечность и доброта делают нас людьми

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Герои нашей подборки — обычные люди: менеджеры, путешественники, владельцы приютов, которые своими поступками возрождают веру в человечество. Что для одного мелочь, для другого может быть даром с небес. В мире около 28 крупнейших благотворительных фондов, которые жертвуют миллиарды долларов на благо человечества. И если в следующий раз вы увидите кого-то, кому нужна помощь, уделите ему 5 минут. Давайте множить добро на планете Земля вместе.

Скажем честно: мы в AdMe.ru гордимся всеми этими людьми. А кто вызывает наибольшее уважение у вас?

Парень пожертвовал детской больнице $ 1 млн

Болельщик при помощи таблички в шутку попросил деньги на пиво во время ТВ-трансляции матча, однако после того, как его показали в прямом эфире, на его счет поступило более $ 1 млн. Парень решил пожертвовать их детской больнице.

«Соня Рыбина умерла от онкологии полгода назад. Это флешмоб в память о ней и в честь таких же больных»

Burger King и McDonald’s объединились для благой цели

Сеть Burger King на день прекратила продажи бургера Whopper, чтобы помочь McDonald’s в благотворительной акции, где в течение дня часть выручки с продаж «Биг Мака» пойдет на лечение онкологии у детей.

Парень сделал протез для однолапой уточки

«Никто не хотел ее брать из-за прикуса. Добро пожаловать домой!»

Продавец подарил ребенку удочку

«Это был третий раз, когда молодой джентльмен (возможно, лет 9) заходил ко мне в магазин. Каждый раз он говорил „да, сэр“, „нет, сэр“, „пожалуйста“ и „спасибо“. Он явно хотел купить удочку и катушку к ней. Сегодня он пришел с $ 5. Отец не мог больше одалживать ему свою удочку. Но, благодаря своим прекрасным манерам и вежливости, мальчик ушел из магазина с удочкой и катушкой за $ 50 и своими $ 5 в кармане. Иди на рыбалку, приятель. Так держать!»

Папа и старший брат недоношенных младенцев используют «метод кенгуру», который, благодаря контакту кожи с кожей, улучшает состояние малышей

Социальный эксперимент, который показал честность жителей Владимира

Ребята провели социальный эксперимент. Открыли мини-ларек с товаром, ценниками и кассой, но без продавца. В итоге все покупатели оказались ответственными, самостоятельно оставляя деньги в кассе.

Я нашел на распродаже книгу с запиской от Дикого Билла Гуарнера и решил передать ее его внучке, с которой мы встретились около памятника. Она была очень благодарна

Капитан команды БАТЭ прикрывает мальчика во время дождя

Настоящий джентльмен не дает девушке промочить ноги

Эту леди бесплатно угостили именинным тортом в день ее рождения

Надписи, которые могут спасти жизнь

Парень носит мопса-инвалида в переноске (в руке у него колеса для задних лап пса)

Моя мама спасла двух 13-недельных однопометников и назвала их Пебблс и Бэм Бэм. Они быстро освоились

Отец Зои умер, но девочка пишет ему письма в день рождения и отправляет их на воздушном шаре в небо. В этом году она получила ответ

«Дорогой папа, как дела? У меня все хорошо. Поздравляю с 34-м днем рождения. Через 24 дня у меня день рождения, 30 августа. Я желаю тебе всего хорошего. Кроме того, ты должен хорошенько попраздновать там, наверху, со своими друзьями. Целую. Пожалуйста, напиши мне ответ. С любовью, your Зои». Ответ: «Дорогая Зои! Спасибо за твои добрые пожелания к моему дню рождения. У меня тут тоже хорошо идут дела. Я очень рад, что и у тебя все хорошо. Я надеюсь, ты хорошо учишься в школе, я бы очень этого хотел. Кроме того, будь всегда приветливой и обходительной со своими друзьями и другими людьми, прежде всего со своей мамой. Передай ей от меня сердечный привет. Я очень тебя люблю, моя Зои. [целует] Повеселись в свой день рождения, хорошенько отпразднуй. Твой, your, папа. Я был очень рад твоему письму».

Ее мать пытается найти этого человека, чтобы лично поблагодарить, но он пока не отозвался.

«Кто-то раскрашивает камни и оставляет их спрятанными в парке, чтобы дети могли их найти»

У мальчика долго не получалось разбить доску, но поддержка друзей и тренера помогли ему достичь результата

Приют для животных нашел крутое решение

Приют распределяет животных по факультетам «Хогвартса», исходя из свойств их характера (храбрые, веселые, активные), чтобы четвероногие быстрее нашли себе хозяев.

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