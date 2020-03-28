18 животных, которых преобразила любовь

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Сегодня наличием домашнего питомца никого не удивить. Но есть особая категория хозяев, которые подарили брошенным ушастым и хвостатым дом, а вместе с ним — тонну любви. Увидев перевоплощение таких животных, каждому понятно, насколько героически поступили когда-то эти люди, ведь они буквально стали всем для маленьких комочков и сделали этот мир чуть лучше и добрее.

Мы в AdMe.ru подчеркиваем: лучше взять питомца с улицы, а не покупать или гнаться за породой, ведь та благодарность, которую вам подарят нашедшие дом животные, безгранична.

«День, когда мы взяли его домой в 2012 году vs. Довольная морда сегодня»

«5 месяцев назад забрала этого крошечного больного красавца с улицы. Отогрела, откормила, вылечила. Он до сих пор любит сидеть на руках и обниматься»

«Прошло 2 года с тех пор, как мы подобрали его, и он все еще становится пушистее и пушистее с каждым днем»

Когда любовь и добро преображают

«3 года назад я взял этого малыша к себе — и посмотрите, в какого красавца он вырос!»

«Я забрал Джорджа в ноябре, и вот недавно нашел фото из приюта. Ему пришлось пройти долгий путь!»

«Кто-то выбросил его на дорогу и оставил умирать. Но мы вовремя нашли его и забрали домой»

«День, когда его нашли, и 1,5 года спустя»

«Решил забрать ее к себе и очень рад, что пошел на этот шаг тогда! И она, думаю, тоже этому рада!»

«2 месяца назад мы нашли его при смерти от обезвоживания и травм. Сегодня он наконец снял ветеринарный ошейник и смог полежать на мне»

«От одинокого и испуганного до окруженного любовью и игрушками»

«Моя жена спасла ее от болезней и скитания по улицам. Фото в ноябре vs. Сейчас»

«Ветеринар сказал, что если бы мы ее не забрали, то она бы умерла той ночью на дороге. Она еще несколько месяцев не могла находиться с людьми в одной комнате, но сейчас обожает проводить время с нами»

«Сверху — фото ее в приюте, а снизу — в своем уже родном доме»

«Ровно год назад я забрал эту малышку к себе»

«6 месяцев назад забрали ее из дома, где над ней издевались»

«Паренек с автобусной остановки, который теперь ест всю нашу еду»

«Между этими фото ровно год разницы!»

А у вас есть животные, которых вы подобрали? Покажите их фото!