18 доказательств того, что наши питомцы тоже очень любят подарки и сюрпризы

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Вы знали, что ведутся многочисленные исследования на тему эмоциональности животных? Научными и экспериментальными путями доказывается, умеют ли они грустить, радоваться и сопереживать. Однако порой достаточно просто понаблюдать за ними, чтобы убедиться: да, они расстраиваются и веселятся вместе с нами и как мы. Очередное тому доказательство — это их яркая реакция и отношение к подаркам, игрушкам и внеплановым угощениям.

AdMe.ru собрал 18 фото бесконечно счастливых животных, которым люди неожиданно устроили праздник.

«Купили нашей черепахе коврик с подогревом. И, судя по ее позе во сне, она весьма довольна подарком»

Оливер и его помятая сова

В Рио-де-Жанейро очень жарко, поэтому животным в зоопарке дают фруктовый лед

«Моя сестра забрала кота из приюта. Он любит обниматься со своей мягкой игрушкой»

«Дал ему печеньку — за отвагу, проявленную в ветеринарке. Теперь ходит с ней по клетке и спит на ней, периодически подгрызая»

«Не отдам, это мой медвежонок!»

«Зоопарк в моем городе раздает животным подарки c мясными закусками и свежими фруктами. Вот одна из обезьянок, получившая свой презент»

Некоторым особо везучим четвероногим даже разрешают завести собственного друга

«Моя кошка действительно очень любит огурцы»

А этому малышу очень по душе пришелся обычный калькулятор

«О боги, это правда мне?!»

Этому ежику подарили ежа побольше, чтобы было уютненько спать

Котофеевна нашла незаблоченный телефон и на радостях сделала несколько селфи

Этим пушистикам много для счастья не надо, всего лишь чуть-чуть капустки

А этот хомячишка без ума от брюссельской капусты. Так усердно ел, что даже заснул с ней

Сотрудники зоопарка в Орегоне решили устроить слонихе прогулку и познакомить с другими обитателями. Больше всего ей понравились морские львы

«Подарили нашему бородатому дракону игрушечную ящерицу. Похоже, он влюбился. Спит так с ней каждый день!»

В одном приюте собакам дали перекусить чизбургерами. Только посмотрите на эти морды!

Бонус

Есть и такие питомцы, которым всего хватает, и они, напротив, сами рады приносить домой подарки. Например, этот котей повадился таскать домой губки, и его хозяева без понятия, где он их берет.