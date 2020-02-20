17 фотографий, к каждой из которых просится подпись: «Вот это настоящий бодипозитив»

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Когда жизнь подкидывает один лимон за другим, мы начинаем сомневаться, сможем ли пустить их все на лимонад. Если и вы иногда вздыхаете о беспросветной жизни, просто посмотрите фотографии в нашей подборке. Их опубликовали оптимистичные люди с сильнейшей волей, которую не смогли сломить даже самые серьезные проблемы со здоровьем.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся силой духа и чувством юмора каждого из наших героев. Дочитав статью до конца, вы больше не будете сомневаться в том, что же такое настоящий бодипозитив.

1. «Подруге пришлось сделать операцию на ухе, и она решила воспользоваться ситуацией по полной программе»

2. «Мы с сыном превратили гипс на сломанной руке в „перчатку бесконечности“»

3. «Я построил себе ногу из Лего в ожидании, когда „достроят“ мою настоящую ногу»

4. 7-летняя девочка не позволила алопеции испортить школьный праздник причесок

5. Мужчине явно не занимать чувства юмора, ведь он назвал это фото: «Я нашел свою вторую половинку»

6. «У друга болезнь Паркинсона. Он решил отправить забавное рождественское письмо. Его жена пришла в ужас и добавила стикер»

«Все не так уж плохо. Норм полагает, что это смешно».

7. «Моя мама на 8-й неделе химиотерапии. На Хеллоуин она оделась как Доктор Зло»

8. «Встретила еще одного человека с бионической конечностью, и мы решили поменяться»

9. «Увидел покупателя с самыми крутыми рождественскими украшениями»

10. «Моя вторая половинка проходит химиотерапию. Каждую неделю она выбирает новую тему для визита в больницу. В этот раз она раздавала пациентам бананы в шоколаде»

11. В детском госпитале Лос-Анджелеса лежит весьма находчивый ребенок

«Привезите пиццу. Палата 4112».

12. «Коллега, которая потеряла ногу, выбрала вот такой костюм на корпоратив»

13. «Моя тетя лечится от рака. Когда ее волосы наконец начали отрастать, она опубликовала эту фотографию с подписью „Близнецы!“»

14. «Дядя сегодня сломал ногу. Сказал, что совсем не больно»

15. Девушка превратила свою коляску в настоящий железный трон

16. «Костюм моего брата на Хеллоуин в этом году»

17. «Друг потерял ногу в аварии несколько лет назад. 1 апреля он решил подшутить над детьми, играющими в парке»

Надпись на табличке: «Купание запрещено. Остерегайтесь крокодилов».

А у вас есть знакомые с инвалидностью, которые являются воплощением силы духа?