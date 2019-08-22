17 доказательств того, что мы не заслуживаем собак

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Собака — одно из первых животных, которых одомашнил человек. И вот уже более 13 тыс. лет они живут рядом с нами. Они спасают людей, помогают больным и старикам, избавляют нас от страхов, а их самоотверженности можно только позавидовать.

Мы в AdMe.ru восхищаемся мужеством собак и просто не можем не поделиться с вами фотографиями четвероногих героев.

Гео — 7-месячный щенок. Он вытолкнул 10-летнего мальчика из-под колес грузовика и принял удар на себя

«Это Джаспер — соседская собака. Я не могу выходить из дома из-за проблем со здоровьем. Когда Джаспер видит меня, он возвращается домой и приносит одну из своих любимых игрушек. Сегодня это утка»

Така тренируется, чтобы стать собакой-терапевтом для людей, пострадавших от ожогов. Уникальный жизненный опыт Таки поможет людям с ожогами понять, что всегда есть надежда

«Знакомьтесь: Танк. Он не знает своего имени, потому что глухой. Но это не помешало ему стать моим лучшим другом и отличной служебной собакой»

«Моя собака каждый день приносит мне подарок. Сегодня это перо»

Гепарды — животные с хрупкой психикой, поэтому в некоторых зоопарках к ним подселяют собак, чтобы снять напряжение

Чарли живет в стоматологической клинике. Она будет лежать рядом, пока вам лечат зубы

«Моя чудесная собака-поводырь Тами в бандане группы Ghost. Она дважды встречалась c вокалистом и даже видела выступление Ghost с Metallica»

Собаки-терапевты отдыхают после массовой стрельбы в Эль-Пасо

«Моя собака впервые встретила свою сестру после того, как их разлучили в приюте. Они обнимаются уже 10 минут»

Собака спит в промежутках между поисками выживших во время землетрясения в Эквадоре

Пес Макс получил 3 пулевых ранения, когда спасал своего хозяина от вооруженных бандитов

Хорошая девочка Афина вытащила своего хозяина из тонущего автомобиля

Собака нашла 2 девочек, которые потерялись в канадском парке «Алгонкин»

«Пышка громким лаем позвала мою маму, когда у меня случился приступ эпилепсии на улице. В этот день она спасла мне жизнь»

Пес не хочет отпускать своего хозяина, с которым произошел несчастный случай, в больницу

Кент Олсон и его собака Гром ищут выживших среди жертв теракта 11 сентября во Всемирном торговом центре

А ваши животные способны на подвиги? Может, ваша кошка обороняет дачу от мышей или пес радует ежедневными подарками?