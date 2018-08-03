7 крутых рекламных кампаний, ставших легендой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Реклама, может, и двигает торговлю, но как же она иногда раздражает. Тем заметнее душевные, атмосферные, созданные с выдумкой рекламные акции, которые запоминаются нам надолго: чего стоит только рождественский сюрприз от авиакомпании, подарившей своим пассажирам именно то, что они хотели, или ролик с детьми, которые с завязанными глазами ищут маму. Ну а спрятанные прямо на улицах деньги все еще ждут своих будущих владельцев. Будете в Нью-Йорке — поищите.

AdMe.ru собрал рекламные кампании брендов, которым важно не только заработать, но и привнести в мир немного добра, юмора и хорошего настроения.

Бренд спрятал тысячи долларов прямо на улице и оставил подсказки о том, где они. Деньги может забрать каждый

Американский бельевой бренд Fruit of the Loom необычно прорекламировал свою новую коллекцию белья, которое «буквально не замечаешь». В тайниках на улицах Нью-Йорка были спрятаны деньги — по $ 1 851 (1851 — год основания марки) в каждом — и коробочка белья в придачу. Забрать их не составляет никакого труда, но, чтобы найти тайник, нужно обратить внимание на рекламу: прочитать текст, написанный мелким шрифтом на баннере, или посмотреть в бинокль, который почему-то установлен напротив кирпичной стены, или открыть коробочку, «вдруг» оказавшуюся посреди улицы. В 9-миллионном городе только 6 человек заметили тайный знак и получили свой приз. Но компания утверждает, что на улицах остались и другие «клады», так что до конца этого лета попытать счастья может каждый.

Авиакомпания исполнила рождественские мечты своих пассажиров

Авиакомпания WestJet Airlines устроила грандиозный сюрприз для 250 своих клиентов. В одном из аэропортов Канады ожидающие посадки пассажиры могли отсканировать свой посадочный талон и поговорить с виртуальным Санта-Клаусом, который расспрашивал их, что они хотят получить в подарок на Рождество. Сразу после этого 175 волонтеров в городе прибытия бросались в магазины за покупками, и на ленте выдачи багажа пассажиров уже ждали желанные подарки: шарфы, телефоны, видеокамеры, огромный телевизор. Посмотрите на эмоции пассажиров в момент, когда они поняли, что все это для них. Это доказательство того, что детская вера в чудо живет в каждом из нас.

Детей попросили с завязанными глазами найти свою маму

Бренд Pandora снял трогательное видео о детях и их мамах. Ребенку завязывали глаза и просили найти маму на ощупь среди 6 женщин. Конечно, все нашлись, но, глядя на то, как все происходило, невозможно удержаться от слез. Идея кампании звучит так: «Каждая женщина уникальна».

Девушкам предложили решить, красивые они или «обычные»

Компания Dove провела необычный эксперимент, разместив над входом в торговые центры в Сан-Франциско, Шанхае, Дели, Лондоне и Сан-Паулу вывески с надписями «Beautiful» («Красивая») и «Average» («Обычная»). Результат выбора сотен женщин снимали на видео, а затем спрашивали их: «Почему вы выбрали именно эту дверь?» А какую дверь выбрали бы вы?

Людям на собеседовании предложили делать самую трудную работу в мире бесплатно

Компания, занимающаяся производством поздравительных открыток, провела социальный эксперимент, посвященный Дню матери. В газетах и интернете было опубликовано объявление о вакансии операционного директора, которое приглашало на онлайн-интервью. Соискателям сказали, что для этой работы они должны разбираться в медицине, финансах, кулинарии, выполнять огромный список обязанностей, а времени на сон и отпуск у них не будет. Зарплата не предусмотрена. Реакция каждого из 24 человек была одинаковой: «Что? Нет! Кто вообще согласится на такую работу?!» На что их интервьюер отвечал: «Миллиарды людей. Это самая трудная работа в мире — быть мамой».

Датский телеканал показал, как много общего между совершенно непохожими людьми

Датский телеканал TV2 провел социальный эксперимент: в общую комнату пригласили разных людей — богатых и бедных, коренных жителей страны и иммигрантов, деревенских и городских, верующих и атеистов. Каждая из этих групп людей должна была занять свой, очерченный на полу, прямоугольник. А затем ведущий задавал вопросы: «Кто из вас был школьным клоуном?», «Кто является приемными родителями?», «Кто любит танцевать?», «Чье сердце сейчас разбито?» Те, кто мог ответить на вопрос утвердительно, выходили и становились рядом. Эксперимент призывал не вешать на людей ярлыки, а находить между ними общие черты. А теперь просто посмотрите это видео.

Disney выпустила своих персонажей в реальную жизнь

Компания Disney решила поиграть с посетителями одного из торговых центров и установила там световой стенд, за которым прятались диснеевские персонажи. Когда мимо стенда проходили люди, герои мультиков сначала повторяли их движения, а затем начинали играть с посетителями. Взгляните на веселое видео, где показано, как это было.

А какие вирусные рекламные акции и социальные эксперименты запомнились вам?