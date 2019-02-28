25+ примеров социальной рекламы, которая прошлась по всем болевым точкам нашей планеты

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В мире много проблем, и их активно обсуждают. Порой они настолько набивают нам оскомину, что мы уже совсем не принимаем их в расчет. И, пожалуй, только социальная реклама, которая говорит емко и кратко, может заставить дрогнуть наши сердца. Эта подборка — тому доказательство.

Мы в AdMe.ru считаем, что сухие цифры и факты мало что могут рассказать обычному человеку. Так уж мы устроены: чтобы почувствовать чужую боль, нам нужно увидеть всю глубину проблемы. Пожалуй, эта реклама дает нам такую возможность на все 100 %.

Реклама благотворительного фонда для детей: «Не дайте их мечтам умереть»

Трогательная реклама корма для животных, приуроченная ко Дню матери

Реклама против домашнего насилия показывает, что женщины страдают от своих мужей так же, как страдали народы от известных исторических тиранов

Реклама приюта для животных: «Животное может спасти вас от депрессии»

Один клик может изменить твое будущее. Пристегнись

Скорость снизится, а последствия останутся

Социальная реклама против насилия в семье

В наших океанах сейчас скрывается более 150 миллионов метрических тонн пластика

Отложите макияж, начните безопасную поездку

Мода требует больше жертв, чем вы думаете

Твоя очередь

Социальная реклама за безопасность людей, которые стали свидетелями преступлений, но боятся об этом рассказать

Сигарета приглашает вас к смерти

Прекратите использовать ваше тело

Не лишайте город радости

Остановите глобальное потепление

Программа против генно-модифицированных продуктов: «Вы знаете, что вы едите?»

Реклама против загрязнения Мирового океана

Тысячи людей обязаны жизнью донорам органов

Пули оставляют больше дыр, чем вы думаете

Не садитесь за руль выпившими

Cтоят ли они этого?

У них было прошлое. Давайте поможем им найти будущее

Подарите жизнь. Станьте донором

Болезнь Паркинсона делает простые вещи сложными

Некоторые вещи можно заменить. Другие — нет

При отсутствии жалоб появляется много жертв. Владеете информацией о незаконном оружии? Сообщите об этом

Дети — это то, во что они играют

Деревья сохраняют дикую природу