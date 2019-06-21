Судьба отца русской эстрады, который повлиял на стиль самой Марлен Дитрих

22 0

14

4.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Александра Вертинского называют одним из родоначальников русской эстрады. Он стал настоящей звездой в императорской России, но бросил все ради того, чтобы эмигрировать. За границей он смог воссоздать свою славу с нуля: его творчеством восхищался наследник английского престола, он крутил роман с Марлен Дитрих и учил танцевать танго саму Анну Павлову. А затем он снова бросил все — на этот раз ради того, чтобы вернуться.

Мы в AdMe.ru считаем, что по биографии Вертинского можно изучать историю ХХ века, и это будет куда интереснее и эффективнее, чем зубрежка по учебникам.

Александр Вертинский родился в Киеве в 1889 году. Самое первое его воспоминание было трагичным — о том, как умерла его мама. Маленький Саша и его сестра Надя были незаконнорожденными: их отец, Николай Вертинский, не мог жениться на их матери, Евгении Сколацкой, так как законная супруга не давала ему развод. После смерти возлюбленной Николай усыновил собственных детей, правда, спустя 2 года после этого сам умер от чахотки. Сашу и Надю забрали родственники, однако дети жили в разных семьях. Вертинскому зачем-то сказали, что сестра умерла. Ей о нем сказали то же самое. Александр встретился с Надеждой уже во взрослом возрасте: ее фамилию он увидел в программке одного из спектаклей и написал девушке, считая ее однофамилицей. Когда выяснилась правда, брат и сестра очень сблизились. Маленький Саша мечтал о сцене. Еще школьником он попробовал впервые выступить перед публикой — в клубе фармацевтов, где по субботам каждый желающий мог продемонстрировать свои таланты. Вертинский хотел исполнить романс «Жалобно стонет», но сильно застеснялся и буквально сбежал. На следующий день молодой человек пересилил себя и вышел на ту же сцену в качестве рассказчика еврейских анекдотов, и тут его ждал успех. Однако публика в местном клубе самодеятельности и тусовки в кругу киевской богемы не устраивали Александра — ему хотелось большего. Тогда он поехал покорять Москву.

Слева направо: Александр Вертинский, актриса Вера Холодная и актер Аркадий Бойтлер.

В Москве Вертинский поселился вместе с сестрой Надеждой. Это были 10-е годы прошлого века. В моде был кокаин, и молодые люди быстро подсели на него. Им нужны были деньги, и Александр лихорадочно искал работу. Он устроился в театр миниатюр. Сначала работал за еду, зато именно там научился петь. Успех ему принесли песенки-пародии. О Вертинском стали писать, его начали приглашать на вечера. Тогда гонорары ему стали платить деньгами, но их он спускал на свою зависимость. Однажды молодой человек ехал в трамвае и увидел, как в салон вошел памятник Пушкину. Более того, поэт даже хотел заплатить за проезд. Испугавшись галлюцинации, Александр обратился к врачу и сумел победить тягу к кокаину. А его сестра, к сожалению, не смогла: она умерла от передозировки, и Вертинский так и не узнал, где ее похоронили. Когда началась Первая мировая война, Вертинский стал работать в госпитале, а потом в санитарном поезде. В состав служащих он записался под именем Брат Пьеро. Однажды к нему в вагон положили раненого полковника. Старший военный врач сказал, что у офицера пуля рядом с сердцем и он все равно не выживет, поэтому предложил скинуть его по дороге. Александра возмутил такой подход. Он вспомнил, что, закупая инструменты, не смог пройти мимо длинных изогнутых щипцов, которые понравились ему своим декадентским видом. Теперь эти щипцы ему пригодились: на свой страх и риск парень вытащил пулю. Полковник выжил.

«Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок!.. — Кто этот Брат Пьеро? — спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих. — Да так... актер какой‑то, — ответил дежурный ангел. — Бывший кокаинист. Господь задумался. — А настоящая как фамилия? — Вертинский. — Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах. С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе». Александр Вертинский

Санитарный поезд, где работал Вертинский, был расформирован в 1916 году, и молодой человек вернулся к богемной жизни. Он продолжал выступать в театре миниатюр, а его, как он их сам называл, «песенки» становились настоящими хитами. Он выходил на сцену в костюме Пьеро и пел «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Маленького креольчика», «Лилового негра», «Сероглазочку», «Минуточку». Студенты и курсистки переписывали ноты и стихи, а билеты на концерты раскупались моментально.

25 октября 1917 года у Вертинского состоялся бенефис. Ему надарили огромное количество цветов, но он решил взять лишь те, что были в горшках и ящиках, и нанял для этого 3 извозчиков. Посередине дороги извозчики сообщили, что дальше не поедут, потому что впереди стреляют: началась революция. Вскоре разразилась Гражданская война. Вертинский ездил по стране, а потом вместе с армией Врангеля уехал в Турцию. Вскоре он купил греческий паспорт, благодаря которому он мог свободно перемещаться по Европе (за исключением самой Греции). Затем он какое-то время жил в Румынии, где ему приходилось петь по дешевым ночным клубам. Потом была Польша — там артиста встретили тепло. Оттуда он начал гастролировать по Европе и вскоре стал известен. Затем были Германия и Франция. В Париж Александр приехал уже знаменитым артистом. Он пел в ресторане «Казанова», где подавали еду бывшие офицеры российской императорской армии, а обедали сильные мира сего: шведский король Густав, принц Уэльский, Альфонс Испанский, Ротшильды. Там Вертинский познакомился со многими звездами: Гретой Гарбо, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих. Там он успокаивал плачущую Матильду Кшесинскую и учил танцевать танго Анну Павлову. На одной из парижских вечеринок Вертинский познакомился с Чарли Чаплином. Прием в честь великого актера организовала леди Детердинг — русская по происхождению. Она же пригласила артистов из России. На приеме подавали шампанское в бокалах, принадлежавших Наполеону.

«Цыгане запели „чарочки“. Первую они поднесли Чаплину. Чаплин выпил бокал до дна и, к моему ужасу, разбил его об пол. Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Метрдотеля переворачивало. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы.

— Мсье Вертинский, — шепотом сказал он, — ради бога, скажите этому „парвеню“, чтобы он не бил бокалов. Мало того что мы поставили леди Детердинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер. Это сервиз исторический. Заменить его нечем. Он искренне волновался. Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку. — Чарли, — спросил я, — зачем вы бьете бокалы?

Он ужасно смутился.

— Мне сказали, что это русская привычка — каждый бокал разбивать, — отвечал он.

— Если она и русская, — сказал я, — то, во всяком случае, дурная привычка. И в обществе она не принята. Тем более что это наполеоновский сервиз и второго нет даже в музеях. Он извинялся и горевал как ребенок, но больше посуды не бил». Александр Вертинский

Вскоре Вертинский задумался о покорении Голливуда. В 1934 году он отплыл на пароходе в США. В Америке он случайно встретился со своей парижской знакомой Марлен Дитрих, которая пришла в обсерваторию с маленькой дочкой. Александр заметил, что Марлен прекраснее тех звезд, на которые собралась посмотреть. В итоге у них завязался роман. Певец даже какое-то время жил на вилле актрисы, но долго эти отношения не продлились. Вертинский уехал в Шанхай, а от его романа с Дитрих осталась песня «Вас не трудно полюбить». На актрису роман тоже повлиял: говорят, именно после него она стала носить мужские костюмы.

Свою настоящую любовь Вертинский встретил уже в Шанхае. Артисту был 51 год, когда в него отчаянно влюбилась 17-летняя Лидия Циргава, увидев его на концерте. Александр не смог устоять перед девушкой, и хотя ее родители были против такого возрастного жениха, пара обвенчалась. Вскоре у них родилась дочь Марианна. Когда девочке исполнилось 3 месяца, Вертинский смог вернуться на родину. В СССР семью встретили радушно: им предоставили номер в гостинице, а вскоре и просторную квартиру. Уже в Москве у Вертинского родилась вторая дочь, Анастасия. Своим девочкам артист посвятил одну из своих самых трогательных песен — «Доченьки».

Александр и Лидия прожили в браке 15 лет. В 1957 году Вертинского не стало. Его жена так и осталась одинокой до конца жизни — больше она никого не хотела видеть рядом с собой. Говорят, когда она умирала, попросила включить пластинку любимого. Последнее, что услышала Лидия, была песня «Ваши пальцы пахнут ладаном».

Как вы думаете, можно ли считать Вертинского отцом российской эстрады? Сохранилась ли какая-то преемственность между ним и современными звездами?