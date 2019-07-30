Как годы изменили 20 исполнителей, которых знают все

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Иногда достаточно мельком услышать в такси или на улице всего одну песню — и окунаешься в воспоминания. «Happy New Year» — новогодние каникулы, елка, надо помочь маме с оливье, на фоне включена «Ирония судьбы». Песни Аврил Лавин напоминают о школьных дискотеках, а Led Zeppelin — о посиделках с папой. Но время бежит, и не только мы становимся старше.

AdMe.ru с ностальгией вспоминает, какими были когда-то звезды, на музыке которых мы выросли. В конце статьи вас ждет особый бонус.

1. Alizée (2000 и 2019)

2. Джанет Джексон (1998 и 2018)

3. Эрик Клэптон (1975 и 2017)

4. Билли Джоэл (1960-е и 2018)

5. Beastie Boys (1980-е и 2012)

6. Led Zeppelin (1970-е и 2012)

7. Дайана Росс (1981 и 2016)

8. Blink-182 (1995 и 2019)

9. Аврил Лавин (2004 и 2019)

10. Тото Кутуньо (1960-е и 2019)

11. Maroon 5 (2004 и 2019)

12. Eagles (1970-е и 2012)

13. Тони Брэкстон (2005 и 2018)

14. Анастейша (2003 и 2018)

15. Карлос Сантана (1990 и 2016)

16. Boney M (1978 и 2018)

17. Лара Фабиан (2012 и 2019)

18. U2 (1988 и 2015)

19. Black Sabbath (1970-е и 2018)

20. ABBA (1978 и 2016)

Бонус: Ханс Циммер (1995 и 2019)

Что вспоминаете вы, услышав песни этих музыкантов?

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