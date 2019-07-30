Как годы изменили 20 исполнителей, которых знают все

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Иногда достаточно мельком услышать в такси или на улице всего одну песню — и окунаешься в воспоминания. «Happy New Year» — новогодние каникулы, елка, надо помочь маме с оливье, на фоне включена «Ирония судьбы». Песни Аврил Лавин напоминают о школьных дискотеках, а Led Zeppelin — о посиделках с папой. Но время бежит, и не только мы становимся старше.