Как годы изменили 20 исполнителей, которых знают все
Иногда достаточно мельком услышать в такси или на улице всего одну песню — и окунаешься в воспоминания. «Happy New Year» — новогодние каникулы, елка, надо помочь маме с оливье, на фоне включена «Ирония судьбы». Песни Аврил Лавин напоминают о школьных дискотеках, а Led Zeppelin — о посиделках с папой. Но время бежит, и не только мы становимся старше.
AdMe.ru с ностальгией вспоминает, какими были когда-то звезды, на музыке которых мы выросли. В конце статьи вас ждет особый бонус.
1. Alizée (2000 и 2019)
2. Джанет Джексон (1998 и 2018)
3. Эрик Клэптон (1975 и 2017)
4. Билли Джоэл (1960-е и 2018)
5. Beastie Boys (1980-е и 2012)
6. Led Zeppelin (1970-е и 2012)
7. Дайана Росс (1981 и 2016)
8. Blink-182 (1995 и 2019)
9. Аврил Лавин (2004 и 2019)
10. Тото Кутуньо (1960-е и 2019)
11. Maroon 5 (2004 и 2019)
12. Eagles (1970-е и 2012)
13. Тони Брэкстон (2005 и 2018)
14. Анастейша (2003 и 2018)
15. Карлос Сантана (1990 и 2016)
16. Boney M (1978 и 2018)
17. Лара Фабиан (2012 и 2019)
18. U2 (1988 и 2015)
19. Black Sabbath (1970-е и 2018)
20. ABBA (1978 и 2016)
Бонус: Ханс Циммер (1995 и 2019)
Что вспоминаете вы, услышав песни этих музыкантов?
Фото на превью John Mathew Smith / Wikimedia Commons, Janet Jackson / Facebook