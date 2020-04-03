20 событий, которые произошли 10 лет назад, хотя кажется, что это было совсем недавно

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Восприятие человеком времени нередко искажается. И нам кажется, что какие-то события произошли будто в прошлом году, хотя на самом деле могло пройти 5 или даже 10 лет. К примеру, первая серия сериала "Ходячие мертвецы" вышла как раз в 2010 году. А еще тогда было создано приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, к которым можно применять фильтры. Да, мы про Instagram.

Мы в AdMe.ru вспомнили, что еще значимого произошло 10 лет назад в мире науки, музыки и кино. Голова кругом оттого, что время пролетело так стремительно.

Принц Уильям объявил о помолвке с Кейт Миддлтон

В ноябре британский принц Уильям объявил о своей помолвке с Кейт Миддлтон, а также о предстоящей в 2011 году свадьбе. Подготовка к ней и сам праздник привлекли большое внимание средств массовой информации, во многом сравнивая с браком родителей Уильяма (Чарльза, принца Уэльского, и Дианы, принцессы Уэльской) в 1981 году.

Джастин Бибер стал артистом года

16-летний канадский певец Джастин Бибер получил множество музыкальных наград, среди которых American Music Awards (номинация "Артист года") и Video Music Awards ("Новый артист года"). Интересно, что выпущенный в том году клип на песню "Baby" впоследствии стал самым просматриваемым видеороликом на YouTube (пока его не обогнал "Gangnam Style", PSY) и в то же время роликом с самым большим количеством дизлайков (пока его не обогнало видео YouTube Rewind 2018).

"Tik Tok" – лучшая песня года по версии Billboard

Первый сингл американской певицы Кеши из ее дебютного альбома Animal, помимо того что стал хитом номер 1 в чартах некоторых стран, занял 1-е место в чарте США Billboard Hot 100. Также эта песня стала самым продаваемым синглом в мире (в 2010 году).

А у нас популярнейшая песня - "Любовь спасет мир"

Песня Веры Брежневой "Любовь спасет мир" заняла 1-ю строчку в российском радиочарте, продержавшись на вершине хит-парада 9 недель. Композицию также назвали самым летним шлягером.

Тайная свадьба Орландо Блума и Миранды Керр

Австралийская модель Victoria’s Secret Миранда Керр вышла замуж за британского актера Орландо Блума, церемония бракосочетания прошла в секретной обстановке. Вскоре у них родился первенец, но в 2013 году, всего через 3 года после свадьбы, пара распалась.

Опубликован первый пост в Instagram

Было создано мобильное приложение Instagram для устройств на iOS, а затем сделан первый в истории соцсети пост: один из разработчиков платформы Майк Кригер опубликовал фотографию, которую он сделал из окна своего офиса в Сан-Франциско. В 2011 году в приложении были живые фильтры, опциональные границы и другие функции. А еще через год была выпущена версия для телефона на операционной системе Android, после чего Facebook объявил о покупке мобильного фотоприложения Instagram за $1 млрд.

Марк Цукерберг — человек года

Журнал Time назвал 26-летнего Марка Цукерберга, разработчика и основателя социальной сети Facebook, человеком года.

Вышли «Ходячие мертвецы»

В США на кабельном телеканале AMC состоялась премьера сериала «Ходячие мертвецы», который рассказывает о небольшой группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. Первый сезон получил положительные отзывы как кинокритиков, так и зрителей. На данный момент транслируется 10-й сезон. Сериал получил множество наград. Кстати, популярный мем про Карла, пожалуй, знаком всем. В его основу легла сцена из 4-й серии 3-го сезона, когда Рик Граймс смотрит на своего сына Карла, осознает, что его жена Лори умерла при родах, после чего начинает плакать.

Был открыт небоскреб Бурдж-Халифа

В начале года в Дубае, ОАЭ, был открыт небоскреб высотой 828 м, который стал считаться самым высоким и самым многоэтажным зданием, самым высоким сооружением.

Компания Apple выпустила свой первый планшет iPad

Корпорация Apple выпустила интернет-планшет iPad, который журналисты позднее назвали убийцей ноутбуков. Кстати, уже через год некоторые авиакомпании, в частности Alaska Airlines, стали заменять печатные руководства по полетам, которые весят 11 кг, руководством на iPad.

Вышла "История игрушек - 3" и установила рекорд

В прокат вышла 3-я часть анимационной ленты о приключениях шерифа Вуди и Базза Лайтера. По итогам кинопроката мультфильм "История игрушек - 3: Большой побег" стал самым кассовым в 2010 году, а также первым в истории мультфильмом, кассовые сборы которого превысили $ 1 млрд. Конечно же, он получил множество наград, в том числе и "Оскар" (в номинации "Лучший анимационный фильм").

Вышел фильм "Начало"

В прокат вышел научно-фантастический триллер Кристофера Нолана "Начало", основанный на идее осознанных сновидений. Картина настолько взбудоражила сознание зрителей, что спустя некоторое время заняла 13-ю строчку в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb и 6-ю строчку в списке 250 лучших фильмов по версии пользователей "КиноПоиска". Также кинолента была номинирована на множество наград и часть из них завоевала.

Кристоф Вальц получил свой первый "Оскар"

На 82-й церемонии вручения премии "Оскар" австрийский актер Кристоф Вальц получил первый в карьере "Оскар" (в номинации "Лучший актер второго плана"). Награда досталась актеру благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". Актерская игра Кристофа Вальца была высоко оценена ведущими киноаналитиками мира, ее называли жемчужиной фильма и секретным оружием Тарантино. Забавно, что через 3 года Кристоф Вальц снова получил "Оскар" в той же номинации. Причем снова за роль в фильме Квентина Тарантино - "Джанго освобожденный".

"Король говорит" стал лучшим фильмом года

На церемонии вручения премии «Оскар» историческая драма об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания при помощи логопеда Лайонела Лога была номинирована в 12 категориях и одержала победу в 4 из них, в том числе как лучший фильм. Колин Ферт, сыгравший короля, также был удостоен премии «Оскар».

«Аватар» стал самым кассовым фильмом всех времен

25 января 2010 года, всего через 41 день после выхода в международный прокат, фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» обогнал по сборам его предыдущий фильм «Титаник». Таким образом, научно-фантастический боевик стал самым кассовым фильмом всех времен. Этот рекорд продержался 9 лет, пока в 2019 году супергеройская лента «Мстители: Финал» не заработала на каких-то $ 7 млн больше, чем «Аватар» (всего сборы «Аватара» составили $ 2 790 439 000).

Натали Портман — лучшая актриса года

Натали Портман за свою роль в фильме «Черный лебедь» получила 4 престижные кинонаграды: «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн» (номинация «Лучшая женская роль»).

Вышел мультфильм «Гадкий я»

Анимационная лента о приключениях суперзлодея Грю и его приспешников настолько полюбилась зрителям, что в последующие годы было создано еще 2 продолжения и приквел, посвященный только миньонам.

Произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль

Название вулкана, находящегося в Исландии, в 2010 году было у всех на слуху (хотя произносить его название правильно почти никто так и не научился). В ночь на 21 марта произошло первое извержение вулкана, в следующие дни и месяцы было еще несколько мощнейших извержений. Из-за них образовались огромные облака вулканического пепла, что привело к нарушению авиасообщения в Северной Европе.

Вышел первый сезон «Интернов»

Сериал, который неоднократно сравнивали с «Клиникой», завоевал огромную популярность, а Ивана Охлобыстина, исполнителя главной роли, сделал популярной кинозвездой. Всего вышло 14 сезонов сериала. А в 2016 году на премии «ТЭФИ-2016» «Интерны» выиграли премию в номинации «Лучшая телевизионная многосерийная комедия/ситком».

Вышла в эфир передача «Жить здорово!»

На Первом канале вышла в эфир телепередача о здоровом образе жизни «Жить здорово!» с Еленой Малышевой в качестве ведущей. Уже в следующем году вышел сюжет, который благодаря своей нелепости за несколько дней стал интернет-мемом: Малышева вызвала девушку из зала и при помощи ее свитера показала, как делают обрезание крайней плоти.