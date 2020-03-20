20 грамматических и фактических ошибок, которые мы не замечали в песнях любимых исполнителей

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Бывало ли с вами такое, что при прослушивании той или иной песни вы замечали в ней фактическую ошибку или нарушение норм русского языка? При подготовке этого материала нам пришлось переслушать несколько десятков треков и просмотреть несколько сотен комментариев от внимательных пользователей. В результате у нас получился своеобразный ликбез. В конце статьи вас ждет бонус: мы привели в пример несколько песен, в которых многие усмотрели ошибки, однако на самом деле их там нет.