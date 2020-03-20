20 грамматических и фактических ошибок, которые мы не замечали в песнях любимых исполнителей
Бывало ли с вами такое, что при прослушивании той или иной песни вы замечали в ней фактическую ошибку или нарушение норм русского языка? При подготовке этого материала нам пришлось переслушать несколько десятков треков и просмотреть несколько сотен комментариев от внимательных пользователей. В результате у нас получился своеобразный ликбез. В конце статьи вас ждет бонус: мы привели в пример несколько песен, в которых многие усмотрели ошибки, однако на самом деле их там нет.
Редакторы AdMe.ru очень бережно относятся к нормам русского языка, поэтому появление этой статьи неслучайно.
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Работаю учителем географии, и мне по-настоящему режет слух одна песня «Любэ». Как это у них «Рассея от Волги и до Енисея»? Зачем отрезали половину территории страны? Куда делись Среднерусская возвышенность, Черноземье, Северный Кавказ, весь гигантский Дальний Восток? Москва, кстати, тоже не попала в этот диапазон. Как тогда Аляска была нашей, если по другую сторону Берингова пролива — чужие территории? © Евгений Барабанов / Яндекс.Дзен
- Песня группы «ВИА Гра» «Перемирие» начинается со слов «Две неравных половины спорят во мне». Но половины не могут быть неравными. Они либо половины (50/50), либо нет. Типа «Свою половину яблока я уже съел, а твоя оставшаяся треть вон там лежит». © Valera Solovyof / Яндекс.Кью
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Тима Белорусских в своем хите «Мокрые кроссы» поет: «Для остальных я занят, звонки без ответа, / Дойти б к тебе, дойти б к тебе». Дойти можно исключительно до кого-то, а к кому-то можно только прийти.
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Владимир Высоцкий: «В далеком созвездии Тау Кита». Астрономы не дадут соврать: нет и не может быть созвездия Тау Кита. Есть созвездие Кит, а Тау Кита — одна из ближайших к нам его звезд. © Митёк Мешкунов / Vk
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А меня больше всего бесят слова группы «Корни» в песне «Ты узнаешь ее»: «ароматами гладиолуса». Блин! Ну не пахнут гладиолусы вообще никак, а они там аж про ароматы заливают. © Динар Счастливый / Яндекс.Дзен
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Группа «Чили» в песне «Лето» поет: «облаков-кочевников ловить». Правильно — «облака-кочевники ловить». Здесь перепутан винительный падеж с родительным. Задаем правильный вопрос к глаголу «ловить»: кого? что? Получаем «облака-кочевники». У неодушевленных существительных во множественном числе в винительном падеже такие же окончания, как и в именительном.
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Я не моряк. Но меня возмущает у «Любэ» в песне «Там, за туманами» такая фигня: «И мы вернемся, мы, конечно, доплывем». Моряки ходят. © Андрей Мингажев / Яндекс.Дзен
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Татьяна Овсиенко поет: «Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза». Согласно словарю Ушакова, «глядеться — глядеть на свое отражение в какой-нибудь отражающей поверхности». Так что глядеться можно в зеркало, а глаза в ночь могут только глядеть.
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У Кристины Орбакайте в одной песне есть строчка «В небе парила перелетная птица». Парят (т. е. летают кругами) в одиночку только хищные птицы, выслеживающие добычу. Перелетные птицы летают: 1) стаями; 2) в конкретном направлении. © В М / Яндекс.Кью
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Михаил Задорнов рассказывал про композицию Ирины Аллегровой «Императрица». Он комментировал строчку «Каждый вечер ее увозил экипаж на окраину Москвы»: «Нехило ее экипаж увозил, если она всю жизнь в Питере жила!» © a-res / Волгоградский форум
- А вот в песне «Тутанхамон» группы Nautilus Pompilius ошибки потоньше. «Правда всегда одна, / Это сказал фараон. / Он был очень умен, / И за это его называли Тутанхамон». Тутанхамон умер юнцом 18 лет, не успев даже толком поправить страной, не то что стать очень умным и т. п. И про единую правду сказал совсем другой фараон... © Big boy / Волгоградский форум
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Меня всегда забавляла строчка из песни «Нэнси» «Отель»: «Не спеша ты с кавалером быстро встала и ушла». Как можно не спеша быстро встать, я не представляю. © Машины Бездорожья / Яндекс.Дзен
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У «Любэ» есть еще одна песня с грубой ошибкой. В своем «Комбате» они поют: «Огонь, батарея! Огонь, батальон!» Так вот, любой человек, служивший в артиллерии, знает, что никаких батальонов в этом роде войск нет. Самая маленькая структурная единица — взвод, как и в других войсках. А то, что в пехоте — рота, в артиллерии называется «батарея», вместо батальона — ДИВИЗИОН, четыре дивизиона — АРТПОЛК. Так что комбат в артиллерии — это как раз командир батареи. © владимир козлов / Яндекс.Дзен
- Вспомним песню «Не доводи до предела» группы «Чайф»: «Бывало, срывалась лавина, / Бывало, мела метель. / Нас разрывало наполовину, / И крышу срывало с петель». Ну если в 3-й строчке я мог ослышаться, то в последней упоминается достаточно странный способ крепления крыши. © Тихон Стулов / Vk
- В песне MBAND «Она вернется» заметила 2 ошибки. 1. «Из одного металла 2 ребра одной медали». У медали может быть 2 стороны, но никак не 2 ребра. 2. «Я буду ждать, как Одиссей ждал свою Пенелопу». Одиссей к ней плыл, а она его ждала.
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Группа «Винтаж», песня «Знак Водолея». «Знак Водолея! / Все отдала и ни о чем не жалею! / Все отдала, и ничего не осталось, / А рядом столько ЧЕЛОВЕК потерялось!» Не человек, а людей! © DAN / Яндекс.Дзен
Ну а иногда то, что слушатели долгое время считают фактической ошибкой, на самом деле не является таковой
- У «Иванушек International»: «Тополиный пух, жара, июль». Какой пух в июле?! © Михаил Т / Яндекс.Дзен
В одном из своих интервью автор слов Михаил Андреев утверждал, что в его родном Томске тополиный пух бывает и в июле. Так что никакой ошибки в песне не допущено.
- «Любэ», «Трамвай „пятерочка“». «Трамвай „пятерочка“, / Вези в Черемушки меня». Пятерка никогда в Черемушки не ходила. © Николай К. / Яндекс.Дзен
Все тот же автор слов Михаил Андреев говорил, что первоначально в песне упоминалось о томском районе Черемошники (там на самом деле ходил трамвай № 5). Позднее он был заменен на Черемушки — район, который, к слову, есть не только в Москве.
Наверняка и вы замечали фактические неточности и нарушения норм русского языка в песнях? Поделитесь своими находками.
Фото на превью Евгений Печерский / Яндекс.Дзен