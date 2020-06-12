19 пар наших и зарубежных звезд, которые неожиданно оказались одногодками

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Цифры в паспорте известных людей — это всего лишь условность, ведь многие актеры, спортсмены, музыканты и телеведущие на красных ковровых дорожках всегда выглядят сногсшибательно, словно они где-то раздобыли рецепт эликсира вечной молодости. Конечно, голливудские звезды задали высокую планку в погоне за неувядающей красотой, но и наши знаменитости, кажется, также знают парочку секретов, как оставаться в прекрасной форме и перестать беспокоиться о цифрах в своих свидетельствах о рождении.

Мы в AdMe.ru искренне желаем, чтобы любимые всеми артисты и певцы продолжали радовать своим творчеством миллионы поклонников еще долгое время, а пока предлагаем сравнить наших и зарубежных звезд, которые, как оказалось, родились в один год.

Алла Пугачева (71 год) — Мерил Стрип (70 лет)

Екатерина Андреева (58 лет) — Сьюзан Бойл (59 лет)

Лолита Милявская (56 лет) — Лиза Кудроу (56 лет)

Андрей Малахов (48 лет) — Джуд Лоу (47 лет)

Наташа Королева (47 лет) — Хайди Клум (47 лет)

Анна Михалкова (46 лет) — Ева Мендес (46 лет)

Тина Канделаки (44 года) — Анджелина Джоли (45 лет)

Иван Ургант (42 года) — Джеймс Франко (42 года)

Ольга Картункова (42 года) — Кэти Холмс (41 год)

Ксения Собчак (38 лет) — Бритни Спирс (38 лет)

Вера Брежнева (38 лет) — Энн Хэтэуэй (37 лет)

Александр Гудков (37 лет) — Крис Хемсворт (36 лет)

Сергей Лазарев (37 лет) — Эндрю Гарфилд (36 лет)

Глюкоза (34 года) — Эмилия Кларк (33 года)

Алексей Воробьев (32 года) — Конор Макгрегор (31 год)

Кристина Асмус (32 года) — Эмма Стоун (31 год)

Александр Петров (31 год) — Дэниел Рэдклифф (30 лет)

Нюша (29 лет) — Марго Робби (29 лет)

Настя Ивлеева (29 лет) — Эмма Робертс (29 лет)