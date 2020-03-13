13 ярких участников «Евровидения-2020», которые составят достойную конкуренцию Little Big

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Новость о том, что российским участником на «Евровидении-2020» станет эпатажная группа Little Big, вызвала настоящий бум в сети и приковала к песенному конкурсу пристальное внимание пользователей. В этом году борьба за победу будет проходить в голландском городе Роттердаме. Финал назначен на 16 мая.

Мы в AdMe.ru уже прослушали песни конкурсантов и хотим, чтобы и вы оценили 13 ярких участников «Евровидения-2020», ради которых вам, возможно, захочется бросить все и сорваться в Нидерланды этой весной. А бонус в конце непременно заставит забыть обо всем и пуститься в пляс.

1. Монтень (Австралия)

От Австралии, которая с недавних пор также участвует в главном европейском песенном конкурсе, в Голландию поедет эпатажная певица Монтень. Такой псевдоним исполнительница взяла в честь французского философа XVI века Мишеля де Монтеня. По словам певицы, ее песня «Don’t Break Me» рассказывает о расставании и фазе в отношениях, когда один из партнеров ощущает, что вкладывает в них больше времени и энергии, чем его вторая половинка. Девушка написала композицию под впечатлением от книги Мелоди Битти о самопомощи в созависимых отношениях. Видео выступления.

2. Go_A (Украина)

Украину на «Евровидении» в этом году представит группа Go_A, которая в своих песнях совмещает народный аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Участники Go_A родом из разных уголков страны: Екатерина Павленко — Нежин, Тарас Шевченко — Киев, Игорь Диденчук — Луцк, Иван Григоряк — Буковина. На конкурсе в Нидерландах группа исполнит песню на украинском языке. Видео выступления.

3. Атена Манукян (Армения)

В 2018 году армяно-греческая певица Атена Манукян приняла участие в британском телешоу The X Factor, а уже через 2 года победила в национальном отборе Армении на «Евровидение». В Роттердаме исполнительница выступит с динамичной композицией «Chains on You», под которую действительно сложно устоять на месте. Видео выступления.

4. VAL (Беларусь)

VAL — молодой электронный проект из Беларуси. Группа была основана в начале 2016 года вокалисткой Валерией Грибусовой и музыкантом, саунд-продюсером Владиславом Пашкевичем. Название VAL расшифровывается как Vlad and Lera. Дуэт исполнит для европейской публики песню на родном белорусском языке. Видео выступления.

5. Бенни Кристо (Чехия)

Бенни Кристо — чешский певец, а также спортсмен, специализирующийся на бразильском джиу-джитсу. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль в среднем весе на чемпионате Азии, а 20 ноября того же года стал победителем престижного турнира Madrid Open. На «Евровидении» Бенни выступит с зажигательным треком «Kemama». Видео выступления.

6. Том Лееб (Франция)

Францию на песенном конкурсе представит 30-летний актер, комик и певец Том Лееб. Текст его песни «The Best in Me» написан на 2 языках — английском и французском. Лиричная мелодия и проникновенный текст буквально с первых секунд погружают слушателя в атмосферу романтики и любви. Видео выступления.

7. Roxen (Румыния)

Roxen — одна из самых юных вокалистов «Евровидения» этого года: певице всего 20 лет. Девушка работает преимущественно в жанре дип-хаус, а ее музыкальный стиль и внешний вид многие сравнивают с образами таких исполнителей, как Дуа Липа и Билли Айлиш. В своей песне Roxen поет о звонках бывшим в состоянии опьянения. По оценкам букмекеров, певица и российская группа Little Big имеют равные шансы на победу, уступая по очкам лишь литовской группе The Roop. Видео выступления.

8. Gagnamagnið (Исландия)

Gagnamagnið — это исландская музыкальная группа, лидером которой является молодой певец и музыкант Daði Freyr Pétursson. Победа в национальном отборе Исландии — первый большой успех в истории этого музыкального коллектива. Презентация песни вмиг стала вирусной, а видеоклип на нее уже просмотрели около 1,5 млн раз. Успеху композиции поспособствовал знаменитый голливудский актер Рассел Кроу, который поддержал ребят в своем аккаунте в Twitter. Видео выступления.

9. Улрикке Брандсторп (Норвегия)

Норвегию на «Евровидении» представит Улрикке Брандсторп — певица, автор песен и музыкальная актриса. На родине девушка известна в первую очередь тем, что участвовала сразу в нескольких песенных конкурсах: Idol (2013), The Voice (2015) и Stjernekamp (2018). В Нидерландах Улрикке выйдет на сцену с лирической композицией «Attention». Видео выступления.

10. Арилена Ара (Албания)

Арилена Ара — албанская певица и победитель 2-го сезона местного X Factor. Несмотря на то что девушке всего 21 год, она уже успела достичь высоких результатов на музыкальной сцене и выпустить несколько успешных синглов. Видео выступления.

11. Стефания (Греция)

17-летняя Стефания из Греции — самая молодая участница «Евровидения». Юная певица исполнит композицию «Superg!rl», в которой расскажет о том, как складываются отношения между возлюбленными, когда они молоды и готовы на все ради высоких чувств. Видео выступления.

12. Наталья Гордиенко (Молдова)

Наталья Гордиенко — молдавская певица и актриса. В 2006 году она уже участвовала в «Евровидении» в дуэте с певцом Arsenium. Тогда они заняли лишь 20-е место. За достигнутые успехи в творчестве Наталье присвоили звание заслуженной артистки Молдовы. Исполнительница стала самой юной певицей из тех, кто когда-либо его получал. Ей был всего 21 год. Видео выступления.

13. The Roop (Литва)

В 2018 году литовский коллектив The Roop уже пробовал пробиться на «Евровидение» и принимал участие в национальном отборе, однако потерпел неудачу. В этом году у музыкантов все получилось. Более того, букмекеры называют группу главным фаворитом конкурса. Судя по их словам, велики шансы, что в 2021 году «Евровидение» пройдет именно в Вильнюсе. Видео выступления.

Бонус: песня Little Big

В этом году от России на «Евровидение» едет группа Little Big. Самый популярный их клип «Skibidi» на сегодняшний день набрал около 362 млн просмотров. Песня, с которой музыканты отправятся на международный конкурс в Нидерланды, называется «Uno». Видео выступления.

А вы собираетесь смотреть «Евровидение»? Кто из конкурсантов вам пришелся по душе больше всех?