12 знаменитостей, чья запоминающаяся внешность досталась им от родителей разных национальностей

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Мы уже знакомили вас с красотками, которым досталась нетипичная внешность благодаря родителям разных национальностей, но, оказывается, среди знаменитостей их тоже немало. А если копнуть чуть глубже, то можно узнать много любопытного о происхождении звезд. Например, вы знали, что предки Ленни Кравица родом из Киева, а Меган Маркл — дальняя родственница своего мужа?

Мы в AdMe.ru обратили внимание на необычное происхождение 12 знаменитых людей, а также нашли несколько теплых фото из их семейных архивов.

Меган Маркл

Родители Меган развелись, когда их дочери было 6 лет. Отец, Томас Маркл, — американец с немецкими, английскими и ирландскими корнями, а мать, Дориа Рагланд, — афроамериканка. Любопытный факт: среди предков Меган по отцовской линии — король Шотландии Роберт I и король Англии Эдуард III.

Ленни Кравиц

Отец Ленни, Сай Кравиц, — продюсер телеканала NBC TV News, американец еврейского происхождения, а мама, Рокси Рокер, — актриса из семьи выходцев с Багамских островов. Кстати, прадед Ленни по отцовской линии родился в Киеве.

Шакира

Шакира — единственный ребенок Нидии Риполь и Уильяма Мебарака Шадида. Предки ее отца эмигрировали из Ливана, со стороны матери у нее испанские и итальянские корни, а родилась и выросла певица в Колумбии.

Барак Обама

Родители Барака Обамы — Барак Хусейн Обама — старший и Стэнли Энн Данхэм. Отец Барака — кениец, а мать — американка английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения. По материнской линии у Обамы также есть предки-чероки.

Дуэйн Скала Джонсон

Родители известного рестлера и актера — Рокки Джонсон из темнокожих новошотландцев и Ата Майвиа полинезийского происхождения. У отца Дуэйна также есть ирландские корни. Кстати, папа и дед Скалы тоже были рестлерами, а бабушка по материнской линии руководила рестлерским промоушеном.

Бейонсе

Родители певицы прожили в браке 31 год и развелись в 2011 году. Отец Бейонсе — афроамериканец Мэтью Ноулз, а мать — креолка Тина Ноулз, в ее роду были афроамериканцы, коренные американцы и французы. Кстати, имя певицы — Бейонсе — это девичья фамилия ее матери.

Анджелина Джоли

Родители Анджелины — актер Джон Войт и актриса Маршелин Бертран. Ее отец словацкого и немецкого происхождения, а мать — франкоканадского, голландского и немецкого. В генеалогическом древе мамы Анджелины также удалось установить индейских предков.

Киану Ривз

Родители актера — англичанка Патрисия Бонд и американец Сэмюил Ноулин Ривз — младший, который имеет английские, ирландские, португальские, гавайские и китайские корни. Отец Киану оставил семью, когда сыну было 3 года.

Мэрайя Кэри

Родители Мэрайи Кэри — Патрисия Хики и Альфред Рой Кэри, мама — ирландского происхождения, а папа — афроамериканского и венесуэльского. Кстати, Патрисия — бывшая оперная певица и сама давала уроки пения дочери.

Бруно Марс

Папа певца, Питер Эрнандес, — наполовину пуэрториканец и наполовину еврей ашкенази, а мама, Бернадет, — филиппинского и испанского происхождения. Оба родителя занимались музыкой, поэтому Бруно еще совсем маленьким познакомился с разными музыкальными жанрами, такими как регги, рок, хип-хоп и R&B.

Наоми Кэмпбелл

Мама Наоми, Валери Моррис, — афроямайского происхождения, а своего отца модель никогда не знала. Известно, что у Наоми также китайско-ямайские корни по бабушке со стороны отца.

Хэлли Берри

Мама актрисы, Джудит Энн Хоукинс, — американка английского и немецкого происхождения, а отец, Джером Джесси Берри, — афроамериканец. Родители Хэлли развелись, когда ей было 4 года. Кстати, свое имя Хэлли получила в честь названия супермаркета Halle’s Department Store.

Кто из знаменитостей удивил вас своим происхождением? А может, вы и сами готовы рассказать о своих предках?