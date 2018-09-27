Тест на внимательность: Сможете ли вы угадать фильм по знаковой детали?

Ученые давно доказали, что на нашу память влияют многие факторы — от генетики до образа жизни. Для улучшения работы мозга они советуют есть меньше сахара, почаще медитировать и тренировать память всеми доступными методами. Мы же готовы предложить вам свою головоломку, а именно угадывание фильмов по знаковым предметам.

Совершите увлекательное путешествие в мир таких знакомых предметов классического и современного кинематографа. Побегайте в кроссовках Nike Cortez вместе с их знаменитым киношным владельцем, прокатитесь на монстр-траке с уморительными Питером и Дэвидом из культового фильма и погадайте на волшебном шаре вместе с Нилом Оливером из известной картины 2002 года.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас тест, в который включила самые яркие детали из 15 фильмов. Угадаете ли вы, из каких они картин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Paramount Pictures   © Paramount Pictures  

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© Warner Bros. Pictures Co.   © Warner Bros. Pictures Co.  

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© Union Générale Cinématographique (UGC)   © Union Générale Cinématographique (UGC)  

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© 20th Century Fox Film Corporation   © 20th Century Fox Film Corporation  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© DreamWorks Animation   © DreamWorks Animation  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Blumhouse Productions   © Blumhouse Productions  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Blumhouse Productions   © Blumhouse Productions  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pixar Animation Studios   © Pixar Animation Studios  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Working Title Films   © Working Title Films  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Warner Bros. Pictures   © Warner Bros. Pictures  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Interscope Communications   © Interscope Communications  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Artisan Entertainment   © Artisan Entertainment  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Motion Picture Corporation of America (MPCA)   © Motion Picture Corporation of America (MPCA)  

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Surge Productions Inc.   © Surge Productions Inc.  

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© Seven Arts Pictures   © Seven Arts Pictures  

А вы угадали все фильмы по этим предметам? Или какие-то из них вызвали затруднения?

Фото на превью Interscope Communications

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4 Комментарии
  • 27 сентября 2018
  • 4
  • 13575

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