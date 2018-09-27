Тест на внимательность: Сможете ли вы угадать фильм по знаковой детали?

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Ученые давно доказали, что на нашу память влияют многие факторы — от генетики до образа жизни. Для улучшения работы мозга они советуют есть меньше сахара, почаще медитировать и тренировать память всеми доступными методами. Мы же готовы предложить вам свою головоломку, а именно угадывание фильмов по знаковым предметам.

Совершите увлекательное путешествие в мир таких знакомых предметов классического и современного кинематографа. Побегайте в кроссовках Nike Cortez вместе с их знаменитым киношным владельцем, прокатитесь на монстр-траке с уморительными Питером и Дэвидом из культового фильма и погадайте на волшебном шаре вместе с Нилом Оливером из известной картины 2002 года.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас тест, в который включила самые яркие детали из 15 фильмов. Угадаете ли вы, из каких они картин?

А вы угадали все фильмы по этим предметам? Или какие-то из них вызвали затруднения?