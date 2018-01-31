Тест: Кто вы из персонажей Квентина Тарантино?

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Представьте, что вы неожиданно оказались внутри вселенной неподражаемого мистера Тарантино. Каким персонажем вам суждено стать?

Мы в AdMe.ru составили шуточный тест-ребус: выберите картинку с набором предметов, которые вы обязательно захватили бы с собой, и еды, о которой вы непременно бы порассуждали, окажись вы по ту сторону камеры ироничного постмодерниста. Еще раз: предметы и еда только с одной картинки!

Результаты

1. Вы стиляга Винсент Вега, и вам нужно потанцевать с девушкой босса

«Криминальное чтиво»

Вы самый стильный герой мистера Тарантино. А стильному человеку, как известно, бог помогает. Поэтому вам по силам и с девушкой босса гулять, и в чемоданах души носить, и о гамбургерах рассуждать, и с покойниками разобраться. Симпатяга-парень, в общем. И танцуете неплохо. Единственная ваша странность — вы недоумеваете, как можно пить коктейль за $ 5, но вынюхиваете кокаина на штуку баксов за неделю.

2. Вы лейтенант Альдо Рейн, и у вас рандеву со сраными нацистами

«Бесславные ублюдки»

Вы американский еврей, который прибыл во Францию, чтобы «мочить сраных нацистов». Ваши предки происходят из индейского племени апачи, чью тактику вы и применяете, где только возможно ее применить. Также вы любите рисовать (не будем уточнять, что ножом на лбах людей), говорить на итальянском (не будем уточнять, что весьма паршивенько, как и все американцы) и скотч и даже считаете, что в аду есть специальная печь для тех, кто не допивает свой чертов стакан скотча.

3. Вы мистер Розовый и готовы часами спорить про эти гребаные чаевые

«Бешеные псы»

У нас для вас две новости: радостная и не очень. Начнем со второй: вы трусливый бандит, отъявленный паникер, который, постоянно нервничая, всегда всем напоминает, что очень важно оставаться профессионалами. Вы не любите свое киношное имя, готовы бесконечно спорить на тему денег, например стоит ли запретить такое явление, как чаевые (ведь официантки просто делают свою, мать ее, работу!). Теперь радостная новость: вы единственный, кто выживет в конце фильма (да простят нас те, кто не смотрел «Бешеных псов»).

4. Вы отменный нацист и предатель Ганс Ланда

«Бесславные ублюдки»

Вы, по признанию самого Квентина Тарантино, лучший персонаж, который когда-либо у него получался. Наверное, потому что ваш герой довольно загадочен: никто не знает, что творится в вашей голове. Несмотря на ваш приветливый интеллигентный, да что уж там греха таить, просто очаровательнейший вид, вас все боятся. Вы отменный нацист, который спокойно может пойти на предательство родины; вас никак не провести — вы в совершенстве владеете как минимум 4 языками и мастерски давите на психику собеседника. А еще вы сраный садист.

5. Вы психопатка Гого Юбари, и вам нравится убивать

«Убить Билла»

Да вы просто психопат! И не просто психопат, а начальник личной охраны совета самих, мать их, боссов якудзы. Вы молоды, безумно красивы, носите школьный костюмчик в комплекте с волчезубым молотом (иногда меняя его на самурайский меч). Вы впадаете в экстаз при виде убийств, особенно совершенных своими же руками. К тому же вы единственная, кто за два фильма практически одолел героиню Умы Турман в честном поединке один на один. Вы за это потом даже награду получите за лучшее сражение на премии MTV Movie Awards.

6. Вы садист Кэлвин Кэнди, и вы ненавидите черных

«Джанго освобожденный»

Ваша роль — это циничный, жестокий, но чертовски честный плантатор-садист. Вы так нехило увлекаетесь френологией (псевдонаука о связи психики с формой черепа), ненавидите черных (но, на секундочку, ваш лучший друг и управляющий вашей же плантацией — черный) и обожаете все французское, хоть французский и не знаете. Такая вот чертова солянка.

7. Вы мистер Вульф. Вы решаете любые, мать их, проблемы

«Криминальное чтиво»

Вы появляетесь в фильме буквально минут на 5, когда один незадачливый паренек нечаянно пачкает машину кровью другого незадачливого паренька, но какие это 5 минут! Вы предстаете перед нами во всей красе: гангстер — бог тайм-менеджмента, который решает любые, мать их, проблемы. Даже такие идиотские, как запачканная незадачливыми пареньками машина. Да после вашего эпизода любой человек хотел бы иметь такого же, черт возьми, решателя проблем.

8. Вы предводитель банды Джоди Домергю, и вы любите рано умирать

«Омерзительная восьмерка»

Ну скажем так: у вас совсем небольшая роль. Вы тот самый парень, который появляется один раз в самом начале и один раз в самом конце. Но при этом (это один из примеров иронии Тарантино) вы являетесь предводителем банды и именно по вашему плану происходит вся эта чертова заварушка. Все, что можно в вас отметить, кроме вашей невезучести, так это вашу кровожадность, любовь к сестре, беспринципность и умение планировать. Вот так.

И на какую в итоге роль вас взял господин Тарантино?