Тест для отпетых киноманов: угадайте, из каких легендарных фильмов эти 14 карт

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Первые рисунки местности появились почти 20 000 лет назад, и до сих пор возможность открыть неизведанные уголки Земли или найти спрятанные сокровища будоражит людей. В фильмах тоже зачастую появляются карты, которые и служат отправной точкой захватывающей истории.

Мы в AdMe.ru вспомнили самые знаменитые из них и предлагаем вам проверить свою память и угадать фильм по карте.

1.

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© Walt Disney Pictures   © Walt Disney Pictures  

2.

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© Figment Films   © Figment Films  

3.

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© Universal Pictures   © Universal Pictures  

4.

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© Paramount Pictures   © Paramount Pictures  

5.

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© New Line Cinema   © New Line Cinema  

6.

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© Warner Bros.   © Warner Bros.  

7.

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© Twentieth Century Fox   © Twentieth Century Fox  

8.

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© Indian Paintbrush   © Indian Paintbrush  

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Warner Bros.   © Warner Bros.  

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© New Line Cinema   © New Line Cinema  

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Fireworks Pictures   © Fireworks Pictures  

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Ленфильм   © Ленфильм  

13.

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© Warner Bros.   © Warner Bros.  

14.

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© Базелевс Продакшн   © Базелевс Продакшн  

Сколько фильмов вам удалось узнать?

Фото на превью Warner Bros.

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