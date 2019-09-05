Тест для отпетых киноманов: угадайте, из каких легендарных фильмов эти 14 карт
Первые рисунки местности появились почти 20 000 лет назад, и до сих пор возможность открыть неизведанные уголки Земли или найти спрятанные сокровища будоражит людей. В фильмах тоже зачастую появляются карты, которые и служат отправной точкой захватывающей истории.
Мы в AdMe.ru вспомнили самые знаменитые из них и предлагаем вам проверить свою память и угадать фильм по карте.
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Сколько фильмов вам удалось узнать?
Фото на превью Warner Bros.