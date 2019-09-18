Посмотрите на актеров, которые сыграли одну и ту же роль. У кого получилось лучше?

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«Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла попали в Книгу рекордов Гиннесса как самое экранизируемое произведение в мире. Режиссеры захотели перенести эту историю на кинопленку больше 200 раз. И хотя другие книги становятся фильмами не так часто, но увидеть тех же персонажей в исполнении уже других актеров всегда занятно. Ведь мастерство, как и истина, легче всего познается в сравнении.

Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть, каким звездам в разных фильмах доверили одни и те же роли. Самый интересный пример мы припасли на конец статьи.

1. Лара Крофт: Анджелина Джоли, Алисия Викандер

Роль привлекательного археолога Лары Крофт в 2001 году досталась Анджелине Джоли. В 2018-м новой расхитительницей гробниц стала Алисия Викандер. Обе экранизации компьютерной игры зрители оценили примерно одинаково (оценка первого фильма на IMDb — 5,8, второго — 6,3), но все же фанаты фильма отдают предпочтение версии с Анджелиной Джоли. Многие уверены, что именно роль Лары Крофт — лучшая в ее карьере.

2. Джей Гэтсби: Роберт Редфорд, Леонардо Ди Каприо

Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» переносили на большой экран 5 раз. Лучшими экранизациями считаются фильмы 1974 года и 2013 года. В первой ленте богача, который устраивает шикарные вечеринки, сыграл Роберт Редфорд, во второй — Леонардо Ди Каприо. Оба фильма понравились критикам и получили по 2 статуэтки «Оскар». В «Великом Гэтсби» 1974 года Киноакадемия отметила дизайн костюмов и музыку, в новой экранизации — удачные наряды и работу художника-постановщика.

3. Норман Бейтс: Энтони Перкинс, Винс Вон

В классическом триллере Альфреда Хичкока «Психо» Нормана Бейтса сыграл Энтони Перкинс. В одноименном ремейке Гаса Ван Сента 1998 года эта роль досталась Винсу Вону. Соперничать с культовым фильмом Хичкока непросто, поэтому никто не удивился, что новому «Психо» не удалось достичь популярности оригинала. Но все же, если вы хотите найти неожиданные грани в знакомой истории, советуем обратить внимание на работу Ван Сента.

4. Милдред Пирс: Джоан Кроуфорд, Кейт Уинслет

В 1945 году главная роль в фильме-нуаре «Милдред Пирс» принесла голливудской кинодиве Джоан Кроуфорд «Оскар». В 2011 году канал HBO решился на новую экранизацию романа Джеймса Кейна. Роль домохозяйки Милдред, от которой ушел муж, доверили Кейт Уинслет. Звезда «Титаника» за амплуа в новом мине-сериале никаких наград еще не получила, но ее игру похвалил писатель Стивен Кинг.

5. Спок: Леонард Нимой, Закари Куинто

Леонард Нимой играл Спока больше 50 лет. Впервые он примерил на себя роль этого персонажа научно-фантастической франшизы «Звездный путь» в 1966 году. В фильме 2009 года Нимой уже играл старого Спока, передав эстафету главного получеловека-полувулканца Закари Куинто. На сайте IMDb устроили голосование, которое должно было решить, кто лучше справился с ролью Спока. С большим отрывом победил Леонард Нимой.

6. Баффи: Кристи Свэнсон, Сара Мишель Геллар

Миллионы фанатов полюбили Баффи в исполнении Сары Мишель Геллар. Но не все знают, что сериал 1997–2003 годов, в котором она играла, — это ремейк комедии 1992 года «Баффи — истребительница вампиров» с Кристи Свэнсон в главной роли. Судя по оценкам зрителей, оригинальный фильм куда хуже сериала. Если последнему поставили 8,2 баллов из 10, то первому — всего 5,6.

7. Том Рипли: Мэтт Деймон, Джон Малкович

Персонажа психологических триллеров Патриции Хайсмит на большем экране играли аж 5 разных актеров. Но лучше всего эта роль удалась Мэтту Деймону — фильм 1999 года «Талантливый мистер Рипли» считается классикой. Интересно этот же герой смотрится и в исполнении Джона Малковича (лента «Игра Рипли», 2002 год).

8. Чудо-женщина: Линда Картер, Галь Гадот

Представлявшая США на конкурсе «Мисс мира» 1972 года Линда Картер сыграла Чудо-женщину в одноименном сериале 1975–1979 годов. Эта роль сделала ее настоящей звездой. В современной экранизации комикса супергероиней стала израильская актриса Галь Гадот. И хотя у Линды Картер до сих пор много почитателей, но именно «Чудо-женщину» XXI века считают революционной. Сама Галь Гадот призналась, что для нее было важно не только показать на экране неуязвимую супергероиню, но и наделить ее высоким эмоциональным интеллектом и доказать, что настоящая сила — это доброта, умение слушать других и отсутствие тщеславия.

9. Джокер: Сизар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс

Первый актер, который сыграл Джокера в кино, — Сизар Ромеро (фильм «Бэтмен» 1966 года). Потом злодеем со светло-зелеными волосами и безумной улыбкой стал Джек Николсон (1989 год).

В 2008 году вышел фильм «Темный рыцарь». Заклятым врагом Бэтмена в нем стал Хит Леджер. Именно Джокера в его исполнении больше всего полюбили фанаты. После смерти актера многие не отваживались взяться за эту роль. Вернуть героя на экраны решили в 2016 году — Джокера в «Отряде самоубийц» сыграл Джаред Лето. 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале презентовали триллер, полностью посвященный этому персонажу. Новый Джокер в исполнении Хоакина Феникса понравился критикам и, мы уверены, понравится миллионам зрителей во всем мире. В широкий прокат фильм выходит уже 4 октября.