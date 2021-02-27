Посмотрите, как выглядят женщины в фильмах великих режиссеров современности

Кино стало неотъемлемой частью нашей жизни. Фильмы, которыми мы засматриваемся, формируют нашу картину мира. Скажем, мы совсем неспроста считаем, что красивые женщины должны ходить на каблуках, соблазнительные — в латексе, а те, кого потрепала жизнь, обязательно одеваются как маргиналки.

AdMe.ru разобрался в том, как изображают на экранах женщин признанные гении современного кинематографа.

1. Мартин Скорсезе

Практически во всех картинах Мартина Скорсезе мир показан с точки зрения мужчин. И главными героями тоже являются мужчины. Единственным исключением стала драма «Алиса здесь больше не живет» (1974). Сложный внутренний мир женщины в картинах режиссера мы не увидим. Это всегда или легкомысленная дама, или святая (например, Айрис в «Таксисте» (1976) и Мария в «Последнем искушении Христа» (1988)) — третьего не дано. В первом случае на экране будет много бикини, коротеньких юбочек и кофточек, а во втором зрителю покажут лишь прекрасное личико. Говоря иначе, любая женщина Скорсезе, которая хочет любви и вообще имеет довольно земные желания, выглядит доступной.

2. Ларс фон Триер

У Ларса фон Триера женщины практически всегда являются главными героями. Но роли, которые им отведены, вызывают широкий общественный резонанс (чего стоит одна только Джо из «Нимфоманки» (2013)). Любопытно еще и то, что кастинг актрис идет вразрез с голливудскими традициями: режиссер охотно отдает предпочтение женщинам, которые не особенно красивы с точки зрения принятых стандартов и часто не очень молоды. Неотъемлемым качеством любой картины фон Триера является чувственность. Только он не идет по проторенному пути, показывая ее комически или романтически. Чувственность для этого режиссера — это поле страданий, мучений и одержимости.

Как правило, одинокая женщина в кино стремится к созданию гармоничной пары с каким-либо мужчиной. У Ларса фон Триера такое происходит крайне редко, героини у него как бы обособлены и существуют сами по себе как независимые и цельные личности. Однако с женскими персонажами в картинах этого режиссера происходит столько неприятных и порой просто мерзких вещей, что это очень возмущает общественность. Отличными примерами этому являются картины «Танцующая в темноте» (2000) и «Догвилль» (2003).

3. Дэвид Финчер

С легкой руки Дэвида Финчера мы получили огромное количество драматических картин, ставших культовыми. Стоит отметить ленты «Бойцовский клуб» (1999), «Исчезнувшая» (2014), «Социальная сеть» (2010), «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008), «Семь» (1995) и множество других. Конек Финчера — темные стороны нашей жизни. Он снимает фильмы о боли, мести и преступлениях. Помимо красивой визуальной части его картины невероятно психологичны и манипулятивны. Чтобы вызвать у зрителя определенное эмоциональное состояние, режиссер часто прибегает к игре с цветом. Вспомните, в «Бойцовском клубе» много почти монохромных сцен (это передает внутреннее опустошение персонажа), а в «Девушке с татуировкой дракона» на серой стене висят оранжевые инструменты (эти цвета плохо сочетаются друг с другом, что вызывает у зрителя раздражение и ожидание, что вот-вот что-то случится).

А вот женщин в фильмах Финчера вообще будто не существует. Он не акцентирует никакого внимания на женственности. Все его персонажи блеклые, сломанные, психически неуравновешенные. Все они подчиняются патриархальному обществу и уходят на задний план, тогда как на переднем у этого режиссера всегда находятся мужчины. Единственное исключение из этого правила — «Загадочная история Бенджамина Баттона», где женская красота показана во всей ее полноте. Даже сильные женские персонажи (Марла Сингер или Лисбет Саландер, например) таковые лишь оттого, что когда-то получили психологическую травму. Потому и одеваются они как маргиналки, и отталкивают людей, а вся их философия сводится к одному простому постулату: «не подходите ко мне близко».

4. Люк Бессон

За редким исключением все женщины Люка Бессона — роковые, стильные, мужественные. Правда, их образы пугающе однообразны и стереотипны: все героини сплошь имеют модельную внешность, красивое личико и гибкую фигурку. От Матильды из «Леона» до Анны из одноименного боевика 2019 года. Еще более любопытно изображение мужчин. В сравнении с упомянутыми женскими персонажами мужские явно проигрывают. Рядом с красоткой всегда неуклюжий, часто откровенно непривлекательный и уж точно далекий от признанных стандартов красоты мужчина (Леон из одноименной картины, например).

Невозможно не заметить и то, что в картинах Люка Бессона мужское и женское как бы меняются местами. Женщины у него мужественные. Это в том числе и делает героинь режиссера не такими плоскими и однобокими. Идеальный пример — главная героиня фильма «Никита» (1990), женщина хрупкого телосложения с явными мужскими чертами поведения, которая к тому же является безжалостным киллером. То же самое можно сказать и о недавнем творении Бессона — боевике «Анна» (2019), где во главе угла также стоит шпионка.

5. Сестры Вачовски

В жанре экшена женщинам, как правило, отводится место объекта любовного интереса главного героя (например, это любой фильм о Джеймсе Бонде). Зрительский интерес подогревается изящными формами, красивыми платьями и прочими атрибутами, которые имеет привлекательная дама. Вачовски изменили это. В их картинах женские персонажи выходят на первый план (начиная с «Матрицы» (1999) и заканчивая «Восхождением Юпитер» (2015)). Они становятся «крутыми», но не так плоско, как у большинства других режиссеров. Героини фильмов Вачовски не просто бегают с оружием и владеют боевыми искусствами — они сильны внутренне. Любопытно, что многие героини в фильмах Вачовски не отвечают традиционным представлениям мира о женской красоте. Например, Тринити. Несмотря на латексный костюм, назвать ее красивой довольно трудно из-за короткой и неряшливой стрижки, а также явной андрогинности.

6. Квентин Тарантино

Исторически сложилось так, что в фильмах Тарантино женщины — существа бессловесные. В прямом смысле слова. Если проанализировать количество реплик, которые произносят мужские и женские персонажи, выяснится, что вторые говорят намного меньше. Например, в фильме «Бешеные псы» (1992) на долю героинь приходится лишь 0,2 % всех диалогов. К тому же в картинах этого режиссера недвусмысленно просматривается интерес к мужскому доминированию. Самый яркий тому пример — «Омерзительная восьмерка» (2015). В финале практически каждой ленты Тарантино выигрывает мужской персонаж, а женские терпят поражение.

Несмотря на это, женщины у Тарантино далеко не слабые. Практически всеми ими управляет жажда мести, которая превращает героинь в людей, невероятно сильных духом. Как правило, это и является двигателем сюжетов его кино.

7. Кристофер Нолан

Несмотря на культовый статус, сюжетный движок в большинстве фильмов Нолана очень банален: это убийство женского персонажа (фильм «Помни» (2000), например). Такой поворот можно найти в большинстве его ранних картин. Предполагается, что подобная завязка способствует созданию между зрителем и действующим персонажем эмоциональной связи. В поздних работах драмы меньше, а манипуляция более изящна. Например, в «Интерстелларе» (2014) Нолан берет зрителей красотой иноземных пейзажей и фантастической составляющей. Однако тут использован тот же прием, что и в «Помни», но чуть более тонко. У Купера когда-то умерла жена, и вот он теперь изо всех сил тянет своих детей и не заводит никаких романов. Это заставляет женскую аудиторию активно сочувствовать персонажу. Критики отмечают, что Нолан прошел путь от независимого режиссера до создателя простых голливудских блокбастеров. Разумеется, последние тоже хороши, однако в них уже нет той изюминки, которая была присуща режиссеру в начале его карьеры.

8. Дэвид Линч

Картины Линча — это практически всегда истории женщин, попавших в беду. Начиная с Дороти из «Синего бархата» (1986) и заканчивая Никки из «Внутренней империи» (2006). Типичная героиня фильмов этого режиссера — обычная женщина, которая днем таскает авоськи из продуктового магазина, а вечерами забирает мужа, едва держащегося на ногах, из какого-нибудь публичного заведения. Говоря иначе, героини Линча невероятно реалистичны. Но если в реальности от таких людей мы или отмахивается, или вовсе не замечаем их, то в картинах этого режиссера именно им отводится ведущая роль. Линч изображает женщин исключительно в тяжелых ситуациях. Он будто понимает, что значит быть дамой, оказавшейся ночью в темном переулке и увидевшей рядом с собой незнакомца. Его фильмы, конечно, жестоки и смотреть их трудно, однако этот режиссер показывает в своих картинах ту неприглядную правду, о которой обыкновенно все молчат.