Посмотрите, как менялись на экране 17 культовых литературных персонажей от эпохи к эпохе

Не только разные актеры влияют на то, как видит их героя зритель. Восприятие того или иного образа зависит от целой команды: оператора, режиссера, сценариста, костюмера и многих-многих других. А стиль работы этих людей меняется под воздействием времени. Скажем, сегодня создатели кинокартин легко переносят события фильма из далекого XIX века в XXI. Соответствующим образом трансформируются и герои.

Редакция AdMe.ru сравнила, как выглядели культовые литературные персонажи в представлении кинематографистов разных поколений.

17. Образ Мэри Поппинс примерили на себя Мэри Уикс в 1949 году, Джули Эндрюс в 1964-м и Эмили Блант в 2018-м

16. Если забыть о Камбербэтче и Роберте Дауни — младшем, Шерлока Холмса отлично сыграли Бэзил Рэтбоун, Питер Кушинг, Мэтт Фрюэр и Уилл Феррелл

15. Экранная Наташа Ростова запомнилась зрителям благодаря Одри Хепберн (1956), Людмиле Савельевой (1966) и Лили Джеймс (2016)

14. В роль Анны Карениной пытались вжиться Грета Гарбо, Софи Марсо, Хелен Маккрори (она, кстати, играла Нарциссу Малфой) и Виттория Пуччини

13. Эркюль Пуаро появлялся на экране бесчисленное количество раз. Например, в 1974 году его изобразил Альберт Финни, в 1989-м — Дэвид Суше, в 2001-м — Альфред Молина, а в 2018-м — Джон Малкович

12. Пожалуй, вряд ли кто переплюнет игру Джоан Хиксон в роли мисс Марпл (1984). Но в 2004 году это попробовала сделать Джулия Маккензи

11. Лолит в кино было всего две: Сью Лайон в 1962 году и Доминик Суэйн в 1997-м. Кто лучше сыграл, на ваш взгляд?

10. Трудно подсчитать число воплощений графа Дракулы на большом экране. Среди самых ярких — работы Джона Кэррадайна, Кристофера Ли, Джерарда Батлера и Класа Банга

9. Образ Джульетты из классического произведения Шекспира создавали Оливия Хасси в 1968-м, Клэр Дэйнс в 1996-м и Хейли Стейнфилд в 2013-м

8. А Ромео сыграли Леонард Уайтинг, Леонардо Ди Каприо и Дуглас Бут

7. Алису Льюиса Кэрролла воплощали на экране как дети (Фиона Фуллертон в 1972 году и Кира Чанса в 2020-м), так и взрослые (Кейт Бекинсейл в 1998-м и Катерина Скорсоне в 2009-м)

6. Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» играли совершенно разные по типажу актрисы: блондинки Мириам Хопкинс и Риз Уизерспун и брюнетка Оливия Кук

5. Питер Пэн остался в памяти зрителей благодаря Сереже Власову, Джереми Самптеру и Чарли Роу

4. В кинематографе есть целых 3 Дориана Грея: Хёрд Хэтфилд (1945), Хельмут Бергер (1970) и Бен Барнс (2009)

3. В красавицу Дейзи Бьюкенен из «Великого Гэтсби» перевоплощались Лоис Уилсон (1926), Миа Фэрроу (1974) и очаровательная Кэри Маллиган (2013)

2. Елену Троянскую на экране изобразили Россана Подеста в 1956-м, Диана Крюгер в 2004-м и Белла Дэйн в 2018-м

1. Ирэн Адлер — возлюбленную Шерлока Холмса — в далеком 1976 году сыграла Шарлотта Рэмплинг. В 1984-м эту роль примерила Гэйл Ханникат, а в 2012-м — Лара Пулвер