«Она всегда критиковала меня» Дженнифер Энистон раскрыла подробности токсичных отношений с матерью

Дженнифер Энистон — одна из самых успешных актрис современности. Она получила множество наград и номинаций и неоднократно попадала в списки самых популярных, состоятельных и привлекательных женщин. А Рэйчел Грин в ее исполнении в культовом сериале «Друзья» считается одним из величайших телевизионных персонажей всех времен. Поэтому трудно поверить, что за яркой карьерой и достойной восхищения публичной жизнью этой актрисы скрываются сложные семейные перипетии, которые Дженнифер долгое время держала в тайне.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с нашими читателями историей отношений Дженнифер Энистон с матерью и рассказать о том, как они повлияли на судьбу звезды.

Мать Дженнифер была идеальной практически во всем и хотела, чтобы дочь следовала ее примеру

Нэнcи Доу, мать Дженнифер, была актрисой и моделью. Она снялась во многих проектах, включая фильмы «Деревенщина из Беверли-Хиллз» и «Дикий, дикий Запад». Профессия Нэнси сильно повлияла на ее методы воспитания. «В детстве я только и слышала: „Дорогая, тебе нужно лучше следить за собой“, „Милая, тебе нужно сделать макияж“ и целый набор других странных резких фраз», — вспоминает Энистон. Нэнси прилагала все усилия, чтобы вырастить идеальную дочь. «Мама всегда критиковала меня. Она была очаровательной, обворожительной моделью, в отличие от меня», — говорит Дженнифер.

Нэнси спровоцировала конфликт с дочерью

После развода родителей Дженнифер стала жить с матерью. Их отношения начали постепенно ухудшаться: Нэнси игнорировала чувства дочери. «Меня не научили кричать, — продолжает Энистон. — Однажды я повысила голос на маму и начала кричать, а она просто посмотрела на меня и разразилась смехом. Она смеялась над моим криком. Это было как удар под дых». В 1999 году Нэнси выпустила сборник мемуаров «От матери и дочери — друзьям. Мемуары» и только подлила масла в огонь — Дженнифер прекратила общение с ней на долгие годы. Она даже не пригласила Доу на свою свадьбу с Брэдом Питтом. Их отношения были разрушены.

Мать и дочь воссоединились только спустя много лет

Дженнифер и Нэнси сделали шаг к примирению после развода актрисы. «Это здорово. Невероятно, куда тебя приводит жизнь, которая в одночасье переворачивается с ног на голову. Значит, время пришло. Все случилось именно тогда, когда и должно было произойти. Так что все хорошо. Мы делаем маленькие шаги», — высказалась Дженнифер о перемирии.

Дженнифер принимает все, что произошло

Нэнси ушла из жизни в 2016 году. Через 2 года Дженнифер признала, что мама всегда желала ей только лучшего, несмотря на свой вспыльчивый характер: «Мама говорила те вещи, потому что любила меня. Она не хотела плохо обращаться со мной или нанести мне глубокие раны, на лечение которых я бы потратила целое состояние. Просто она сама была так воспитана. Думаю, она просто держалась как могла и делала все, что было в ее силах».

Сейчас Дженнифер восстанавливает отношения с отцом

Общая потеря сблизила Дженнифер с отцом, телеактером Джоном Энистоном. На протяжении всей жизни их отношения тоже были натянутыми. Дженнифер не просто дался развод родителей, она не виделась с папой на протяжении года. А потом тот вышел на связь. «Он просто позвонил и позвал меня на показ „Фантастикс“ (американский мюзикл The Fantasticks. — Прим. AdMe.ru), — вспоминает Дженнифер. — Мы зашли перекусить, а потом отправились на мюзикл». Дженнифер помирилась с отцом. Они поддерживают связь, звонят друг другу, а Дженнифер даже публикует у себя в социальных сетях трогательные фото из детства с подписью «Люблю тебя, папа».