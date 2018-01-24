Объявлены главные номинанты на «Оскар-2018». Гонка уже началась

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23 января 2018 года весь мир узнал, кто же будет номинирован на одну из самых престижных наград в индустрии кино — «Оскар», золотой и столь желанный. Кому же он достанется в этом году? Все ответы мы получим 5 марта 2018 года — в день проведения церемонии вручения заветной статуэтки. A пока AdMe.ru предлагает вам список из 30 фильмов, которые имеют все шансы на победу.

1. Форма воды

Немая уборщица работает в научной лаборатории, где живет необычный подопытный — человек-амфибия. Девушка влюбляется в него и помогает ему избежать страшной участи. Трогательный фильм-сказка от режиссера Гильермо дель Торо лидирует по количеству номинаций — у него их 13, что лишь на одну меньше, чем было у таких рекордсменов, как «Все о Еве», «Титаник» и прошлогодний «Ла-Ла Ленд». Номинации: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Салли Хокинс), «Лучшая актриса второго плана» (Октавия Спенсер), «Лучший режиссер» (Гильермо дель Торо), «Лучший дизайн костюмов» и еще 8 номинаций

2. Нелюбовь

Супруги Женя и Борис находятся в процессе развода, каждый из них уже начал новую жизнь и мечтает как можно скорее разобраться с формальностями. За всеми этими эмоциями и ссорами родители забывают о 12-летнем сыне, который, почувствовав свою полную ненужность, внезапно исчезает. Режиссер Андрей Звягинцев на глазах зрителя и со всей свойственной ему виртуозностью препарируют наше болезненное общество и ставит ему жуткий диагноз — «нелюбовь». Номинации: «Лучший фильм на иностранном языке»

3. Дюнкерк

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об операции спасения 300 тыс. солдат из Дюнкерка. Действия разворачиваются во время Второй мировой войны. Кристофер Нолан впервые был удостоен номинации «Лучший режиссер» именно за эту зрелищную военную драму, которая заставляет зрителя переживать за каждого героя. Кстати, без заигрываний со временем тут не обошлось — все-таки это фирменный штрих Нолана. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Кристофер Нолан), «Лучший оператор» и еще 5 номинаций

4. Прочь

Чернокожему фотографу из Нью-Йорка предстоит непростое испытание — знакомство с родителями своей белой девушки. Дело осложняется тем, что предки любимой принадлежат к элитному обществу и в целом ведут себя довольно странно. Этот остросоциальный и в меру необычный ужастик с лихими поворотами сюжета получил 4 номинации на «Оскар». Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Дэниел Калуя), «Лучший режиссер» (Джордан Пил), «Лучший оригинальный сценарий»

5. Призрачная нить

Жизнь лондонского кутюрье Рейнольдса Вудкока резко меняется, когда он встречает свою музу — своенравную Альму. Блистательный, тонкий фильм о том, как непросто быть гением, а еще сложнее той, кто его любит. Роскошные наряды и безупречный стиль также прилагаются к картине. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Дэниел Дэй-Льюис), «Лучшая актриса второго плана» (Лесли Мэнвилл), «Лучший режиссер» (Пол Томас Андерсон), «Лучший композитор», «Лучший дизайн костюмов»

6. Темные времена

Фильм рассказывает о становлении Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании. Тут, безусловно, много политики, но еще Гэри Олдмен во всем блеске и великолепии. В общем, если Олдмен возьмет статуэтку в номинации «Лучший актер», то его благодарственная речь наверняка потянет еще и на ораторскую премию. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гэри Олдмен), «Лучший оператор», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший грим и прически», «Лучший художник-постановщик»

7. Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Милдред Хейс не просто потеряла дочь, ее убили, а преступник так и не был найден. Отчаявшись, Милдред арендовала три билборда с обращением к главе местной полиции. Так началась борьба женщины с властями города. Этот фильм режиссера Мартина Макдона, снявшего «Залечь на дно в Брюгге» и «Однажды в Ирландии», определенно заслуживает зрительского внимания. Кинокартина, как хороший крепкий алкоголь, сначала дает обухом по голове, а потом оставляет долгое приятное послевкусие. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» (Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл), «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд), «Лучший композитор», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж»

8. Леди Бёрд

На первый взгляд, совсем незамысловатая история старшеклассницы, которая мечтает сбежать из родного городка, а попутно пытается найти свое место в мире. Однако кино получилось открытым, трогательным и даже несколько личным. Тут все хорошо: и история, и игра актеров, и режиссура. Номинации: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Сирша Ронан), «Лучший режиссер» (Грета Гервиг), «Лучший оригинальный сценарий»

9. Зови меня своим именем

Элио 17 лет, его жизнь абсолютно безмятежна и прекрасна. Он отдыхает в Италии на вилле родителей, читает, купается в море и флиртует с подругой. Но все меняется в один момент, когда к его отцу-профессору приезжает Оливер — молодой (и красивый) американский ученый. Фильм шквалом эмоций и чувств обрушивается на зрителя. Картина разбивает сердце, опьяняет и затрагивает самые тонкие струны души. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Тимоти Шаламе) и «Лучший адаптированный сценарий»

10. Секретное досье

Фильм рассказывает о том, как первая женщина — издатель газеты Washington Post и редактор Бен Брэдли вступают в схватку с New York Times, дабы первыми открыть читателям глаза на государственные тайны, которые были сокрыты на протяжении более чем 30 лет. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради блистательного дуэта Мерил Стрип и Тома Хэнкса. Да еще и режиссер — Спилберг! В общем, картина стоит потраченного времени. Номинации: «Лучший фильм» и «Лучшая актриса» (Мерил Стрип)

11. Тоня против всех

Фильм рассказывает о скандально известной фигуристке Тоне Хардинг. Картина снята в стиле документалки, и повествование идет от лица разных героев, что позволяет лучше разобраться в этой запутанной истории. Задорная, хулиганская кинолента с прекрасной игрой актеров. Номинации: «Лучшая актриса» (Марго Робби), «Лучшая актриса второго плана» (Эллисон Дженни) и «Лучший монтаж»

12. Тайна Коко

В семье 12-летнего Мигеля занятия музыкой приравниваются к преступлению, а все потому, что когда-то прапрадед Мигеля оставил жену и ребенка, чтобы стать музыкантом и прославиться. Однако мальчишка грезит игрой на гитаре. По случайности он попадает в Страну мертвых, где вынужден отправиться на поиски своего кумира-певца. Мультфильм очень красочный — как визуально, так и эмоционально. Рекомендуется к семейному просмотру. К слову, Pixar, как всегда, душещипателен. Номинации: «Лучший анимационный фильм»

Также в номинантах 2018 года

«Малыш на драйве» — «Лучший монтаж», «Лучший монтаж звука», «Лучшее сведение звука» «Роман Израэл, Esq.» — «Лучший актер» (Дензел Вашингтон) "Проект "Флорида«"- «Лучший актер второго плана» (Уиллем Дефо) «Все деньги мира» — «Лучший актер второго плана» (Кристофер Пламмер) «Ферма „Мадбаунд“» — «Лучшая актриса второго плана» (Мэри Джей Блайдж), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший оператор», «Лучшая песня» «Любовь — болезнь» — «Лучший оригинальный сценарий» «Горе-творец» — «Лучший адаптированный сценарий» «Большая игра» — «Лучший адаптированный сценарий» «Логан» — «Лучший адаптированный сценарий»

«Бегущий по лезвию 2049» — «Лучший оператор», «Лучший художник-постановщик», «Лучший монтаж звука», «Лучшее сведение звука» «Маршалл» — «Лучшая песня» «Величайший шоумен» — «Лучшая песня» «О теле и душе» — «Лучший фильм на иностранном языке» «Квадрат» — «Лучший фильм на иностранном языке» «Звездные войны: Последние джедаи» — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж звука», «Лучшее сведение звука», «Лучший композитор» «Босс-молокосос» — «Лучший анимационный фильм» «Фердинанд» — «Лучший анимационный фильм» «Ван Гог. С любовью, Винсент» — «Лучший анимационный фильм»