Неожиданные причины, по которым актеры получили роли в наших любимых фильмах

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Часто в роли героев нашумевших фильмов или сериалов мы даже не можем представить себе никого другого, кроме наших любимых звезд. Но каким образом тот или иной актер попал на съемочную площадку и почему режиссер предпочел именно его — это отдельная история.

Мы в AdMe.ru собрали самые забавные факты о том, как актеры добивались своих ролей (хотя кому-то судьба просто преподнесла заветную роль на блюдечке).

1. Арнольд Шварценеггер получил роль в «Терминаторе» только из-за своей фактурной внешности

Мы могли никогда не увидеть «Терминатора», ведь съемки фильма были под большим вопросом: бюджет картины был слишком мал для блокбастера, и почти никто не верил в успех киноленты про робота-убийцу. Когда решение о съемках все же было принято, Джеймс Кэмерон ни минуты не сомневался, кого пригласить на роль машины-убийцы: только у Арни была нужная ему фактура. Шварценеггера пришлось уговаривать: он не хотел играть злодея, да и роль казалась ему незначительной (она состояла всего из 58 слов). Но режиссер убедил его, открыв важный секрет: Терминатор не всегда будет плохим.

2. Сильвестр Сталлоне не соглашался продавать свой сценарий «Рокки» без себя в главной роли

История о непростой судьбе боксера была написана Сильвестром Сталлоне за 3 дня. Студия, которой он отдал сценарий на рассмотрение, была готова заплатить за него $ 350 тыс. Но Сталлоне поставил ультиматум: либо он снимается в главной роли, либо сценарий остается лежать в столе до лучших времен. Руководителям студии пришлось дать согласие, однако бюджет картины был урезан максимально — до $ 1 млн. Кто же знал, что картина заработает $ 225 млн в прокате и получит множество продолжений.

3. Марго Робби на роль Харли Квинн в «Отряде самоубийц» утвердили фанаты комиксов

Когда режиссер Дэвид Эйер только планировал съемку «Отряда самоубийц», выбор актрисы на роль Харли Квинн он доверил фанатам комиксов. Конечно, они должны были выбирать среди предложенных вариантов, и Марго Робби победила с огромным отрывом. Голосование проходило на сайте издательства DC Comics, и пользователи называли Марго лучшей Харли, а среди ее преимуществ отметили харизму и убедительную игру в фильме «Волк с Уолл-стрит». Такое единодушие удивило режиссера. Какое-то время он даже рассматривал в качестве главной претендентки на роль Харли прославленную Скарлетт Йоханссон, но чаша весов, к удовольствию зрителей, все же склонилась в сторону Марго.

4. Руперт Гринт сочинил рэп-композицию и переоделся женщиной

Когда Руперт Гринт узнал о том, что на роль Рона Уизли прослушиваются харизматичные рыжие мальчишки, он с помощью родителей отправил видеозапрос на прохождение проб. Но ему никто не ответил, и тогда он решил, что одной попыткой и одним видео не обойтись. Вскоре менеджеры будущего фильма получили комическую зарисовку в 3 частях: Руперт показал сценку, переодевшись женщиной, затем зачитал рэп о том, как он хорош, а напоследок прочитал монолог Рона Уизли. Затраченные усилия окупились: Руперт стал одним из самых знаменитых рыжих парней во всем мире.

5. Дакота Джонсон на кастинге в «50 оттенков серого» прочла очень откровенный монолог

Дакота Джонсон мечтала сняться в нашумевшей трилогии, хотя на момент подачи заявки на кастинг не читала ни одну из этих книг. Прочитав романы перед пробами, она еще больше захотела сниматься в фильме, поэтому для прослушивания выбрала очень откровенный монолог из фильма Ингмара Бергмана «Персона». Этот выбор убедил продюсеров в том, что у Дакоты очень зрелый подход к теме отношений в фильмах, хотя опыт съемок не такой уж и большой. Сама же автор романов, которая принимала участие в отборе, отметила, что именно в Дакоте они с продюсерами увидели ту смесь привлекательности, хрупкости, застенчивости и смелости, которая должна была характеризовать героиню.

6. Джеймс Майкл Тайлер получил роль Гантера в «Друзьях», потому что был блондином и умел варить кофе

До съемок в «Друзьях» у Джеймса Майкла Тайлера уже было актерское образование и опыт, но иногда он подрабатывал в одной из кофеен Лос-Анджелеса. Именно потому, что он умел обращаться с кофемашиной и был блондином, Джеймсу Майклу и предложили эпизодическую роль в шоу. Безмолвный бариста приглянулся зрителям, и во 2-м сезоне ему дали имя и реплики. Продюсеры говорили, что немало шансов к тому, чтобы Гантер оставался в шоу, прибавили его белые волосы. Но эта прическа появилась у актера случайно: за день до проб на нем оттачивал свои навыки друг-парикмахер. Кто же знал, что с тех пор Тайлеру придется красить волосы каждую неделю в течение 10 лет, пока длилось шоу.

7. Сценаристы изначально писали роль Росса в «Друзьях» под Дэвида Швиммера

На роли в сериал «Друзья» проводился масштабный кастинг, и продюсеры долго ломали голову над тем, какими именно должны быть персонажи. Свободным от кастинга оказался лишь Дэвид Швиммер: роль Росса Геллера изначально была прописана сценаристами конкретно под актера. Исполнительный продюсер сериала, Кевин Брайт, уже работал с актером раньше и с самого начала был уверен в своем выборе. Правда, самого Дэвида такое положение дел не очень устраивало. Он был рад получить роль, но считал, что у него с Россом нет ничего общего. Однако по ходу сериала актер вкладывал в персонажа свою собственную харизму и опыт, и иногда продюсеры соглашались изменить некоторые нюансы в характере Росса.

8. Хью Лори утвердили на роль доктора Хауса, потому что посчитали его 100%-м американцем

Хью Лори пришел на кастинг «Доктора Хауса», чтобы получить роль Уилсона, и считал, что именно вокруг этого персонажа будут разворачиваться основные события сериала. Продюсеры хотели видеть в роли Хауса американца — независимого и циничного. После проб, где Лори очень убедительно изображал американский акцент, продюсеры единогласно решили утвердить его на роль Хауса, считая актера 100%-м типичным жителем США. На тот момент они были не в курсе, что Хью англичанин с прекрасно поставленным американским произношением, и были удивлены, когда правда открылась.