На премьере «Черной Пантеры» гости нарушили дресс-код, и на это стоит посмотреть

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Недавно в Голливуде прошла премьера фильма «Черная Пантера», снятого по мотивам одноименного комикса Marvel. Необычной была как форма, так и содержание этого мероприятия. Например, чтобы поддержать идею фильма, актеры решили нарушить принятый на таких церемониях дресс-код.

AdMe.ru расскажет о том, чем отличается «Черная Пантера» от других экранизаций комиксов, что думают критики и в чем же основной посыл этого фильма. И конечно же, мы покажем несколько удивительных нарядов, в которых блистали актеры на премьере, а в конце статьи вас ждет наша традиционная «вишенка на торте».

Черная Пантера — первый темнокожий супергерой комиксов Marvel, который появился еще в 1966 году. Суперспособностями персонажа наделяет черная мантия, которую носили разные герои, но самый известный — Т’Чалла, наследник африканского государства Ваканда, про которого и был снят фильм.

Большинство ролей в «Черной Пантере» сыграли актеры африканского происхождения. Для многих афроамериканских зрителей картина уже приобрела статус культовой.

Фильм «Черная Пантера» — это не просто история о супергерое. Создатели ленты ставили перед собой цель показать зрителю такую непростую, но яркую и захватывающую историю и культуру африканского народа. Именно поэтому на премьеру актеры выбрали образы с африканскими мотивами.

«Это не просто фильм. Это целое явление. Это движение. Людям очень нравится культурный аспект этого фильма», — делится мнением Чедвик Боузман (на фото), актер, сыгравший роль Т’Чалы.

К работе над фильмом были приглашены эксперты в истории и политике, чтобы достоверно воссоздать и передать чарующую атмосферу континента.

«Мне нравится эстетика этого фильма. Она очень африканская и в то же время современная, мировая и футуристическая», — говорит Анджела Бассет, сыгравшая мать Т’Чалы Рамонду.

Кроме актерских нарядов атмосферу на мероприятии поддерживали декорации и специально приглашенные гости. Например, приезжающих на премьеру актеров встречали музыканты, которые исполняли марш на традиционном африканском инструменте (смотрите видео).

«Черная Пантера — это исключительный герой, что-то вроде Джеймса Бонда. Вы не видели ничего подобного в фильмах о супергероях — это смело, красиво и захватывающе, но тут есть глубина и духовность, поэтому картина не похожа ни на что, что когда-либо делал Marvel. Это 100 % африканский фильм, и это завораживает», — пишет один из критиков.

На экранах кинотеатров всего мира «Черная Пантера» появится с 13 февраля, и уже сейчас продано больше билетов, чем на любые другие экранизации комиксов Marvel.

Премьера в России запланирована на 26 февраля, и мы решили ради этого обязательно выбраться в кинотеатр. А посмотрев ролик, убедились в правильности принятого решения. А вы будете смотреть «Черную Пантеру»?