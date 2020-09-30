Мы узнали, кто сыграет главные роли в перезапусках 12 культовых фильмов и сериалов

Крупные студии и известные режиссеры все более охотно берутся переснимать классические истории. Возможно, от недостатка идей или для банального заработка. А может, свою роль играет ностальгия и желание обновить устаревший оригинал. Радует то, что история знает целый ряд сверхуспешных ремейков во главе с такими шедеврами, как «Отступники» и «Лицо со шрамом».

Мы в AdMe.ru решили разобраться в предстоящих ремейках и узнать, кто же исполнит уже знакомые нам роли.

Дюна

Роман Фрэнка Герберта в 1984 году уже экранизировал один гений кино — Дэвид Линч. Но, несмотря на неплохие рейтинги, эту работу режиссер считает своим главным провалом. Также «Дюна» — дебют Кайла Маклахлена, который и исполнил главную роль. Помимо него в ленте снялись состоявшиеся звезды: Стинг, Патрик Стюарт, Шон Янг и Макс фон Сюдов. За новый фильм взялся Дени Вильнёв, который успешно справился с продолжением «Бегущего по лезвию». Что-то подсказывает, что и здесь он не оплошает. На сей раз роль Пола Атрейдеса досталась молодой звезде — Тимоти Шаламе. Остальной актерский состав также впечатляет: Стеллан Скарсгард, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Зендая.

Макбет

Одна из известнейших трагедий Шекспира довольно часто адаптировалась для большого экрана. Впервые это сделал Роман Полански в 1971 году, но более всего запомнился довольно свежий фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях. Новое видение этой истории нам покажет Джоэл Коэн. И от композитора Картера Бёруэлла мы уже знаем немного подробностей: «Я прочитал сценарий, и он точно следует книге, при этом фильм не похож на нее. Такой стиль я видел в „Старикам здесь не место“, и это действительно интересно». В ролях лорда и леди Макбет попробуют себя Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд.

Стервелла

«101 далматинец» — сказка о щенках и одиозной моднице Круэлле Де Виль, ставшая известной благодаря мультфильму Disney. Его художественная версия появилась в 90-х, а главную злодейку сыграла Гленн Клоуз. «Стервелла» станет приквелом к знакомой нам истории. Действие будет происходить в Лондоне задолго до того, как героиня решится пустить далматинцев на шубу. Новый фильм уделит еще больше внимания злодейке, что видно уже по названию. И главная новость: Эмма Стоун и будет той самой Круэллой.

Смерть на Ниле

В 2017 году Кеннет Брана сыграл главную роль в собственной адаптации романа «Убийство в Восточном экспрессе». Фильм собрал отличные отзывы, и режиссер взялся за еще один рассказ Агаты Кристи — «Смерть на Ниле». Предыдущая экранизация этого произведения была в 1978 году, и тогда роль гениального сыщика Эркюля Пуаро исполнил Питер Устинов. В современной версии помимо Кеннета Брана появятся и другие известные актеры: Галь Гадот, Арми Хаммер и Аннетт Бенинг.

Ведьмы

Фильм «Ведьмы» 1990 года с Анжеликой Хьюстон в главной роли перенес на экран одноименное произведение Роальда Даля. Это история про ведьм, которые тайно живут среди нас и ненавидят всех детей. А главный герой, 7-летний мальчик, случайно попав на ежегодный ведьминский шабаш, вступает с ними в неравное противостояние. Спустя 30 лет выйдет ремейк этой фэнтезийной семейной комедии. В режиссерском кресле оказался Роберт Земекис, а роль мисс Эвы Эрнст досталась Энн Хэтэуэй.

Властелины Вселенной

«Властелины Вселенной» — экранизация одноименного сериала. Фильм об инопланетном герое, защищающем Землю от уничтожения, стал крупным провалом. С другой стороны, анимационная версия была популярна. Возможно, поэтому студия Sony решилась на ремейк. На роль Хи-Мена согласился Ной Сентинео, а Дэвид С. Гойер, написавший «Темного рыцаря», занял кресло сценариста.

Сестра Рэтчед

А эта премьера совсем недавно появилась на экранах. Сериал «Сестра Рэтчед» — приквел к культовому фильму «Пролетая над гнездом кукушки». Продюсер проекта Райан Мёрфи заявляет: «Зритель наконец-таки увидит, как Милдред Рэтчед превратилась в социопата». В роли жестокой медсестры Сара Полсон заменила Луизу Флетчер из первого фильма.

Вестсайдская история

Трудно представить, что возможно переплюнуть оригинальную версию «Вестсайдской истории». Фильм занимает 2-ю строчку в рейтинге лучших мюзиклов, уступая лишь «Поющим под дождем». Актерский состав на то время был звездным: Натали Вуд, Ричард Беймер, Расс Тэмблин, Рита Морено. На попытку повторить успех фильма 60-х решился Стивен Спилберг, и это дает надежду на приятное зрелище. Актерский состав собран из начинающих актеров и некоторых звезд из оригинальной ленты. А роль Марии будет первой в карьере Рэйчел Зеглер.

Том и Джерри

Мультсериальный хит впервые появится на экранах в виде полнометражного художественного фильма. Впрочем, мышка Джерри и кот Том все же будут анимированы. Все остальные актеры, как и декорации, будут реальны. В актерском составе можно найти ряд знакомых имен: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья и Роб Делани. Сюжет закрутится вокруг свадьбы в престижном отеле, где обитает Джерри. Чтобы разобраться с мышью, которая может испортить предстоящее мероприятие, сотрудники отеля приносят уличного кота Тома.

Охотники за привидениями: Наследники

Сын создателя оригинальной серии «Охотники за привидениями» Джейсон Райтман снимет продолжение первых двух фильмов. Лента расскажет о двух подростках, которые узнают, что их семья связана с легендарными охотниками. В это время в их городке начинает происходить нечто странное. Роли в новом фильме исполнят Финн Вулфард, Маккенна Грейс и Пол Радд. Также участие в проекте в качестве оригинальных персонажей примут практически все герои первых двух фильмов во главе с Биллом Мюрреем и Сигурни Уивер.

Бэтмен

Бэтмен — один из самых популярных супергероев в кино, можно насчитать около полусотни его появлений на экране. В разное время роль доставалась Адаму Уэсту, Майклу Китону, Джорджу Клуни, Бену Аффлеку и Кристиану Бейлу. К 2021 году режиссер Мэтт Ривз готовит нового «Бэтмена», и в этот раз главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Сюжет закрутится вокруг убийства мэра Готэма и объединения нескольких криминальных группировок против Бэтмена.

Уокер

Один из самых известных сериальных героев — техасский рейнджер Уокер — вернется на экраны. Главную роль в перезапуске исполнит звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки. По сюжету, как и в оригинале, офицер полиции Уокер возвращается после секретного задания в родной Остин, штат Техас. Там он понимает, что работа не окончена, и с новым напарником продолжает борьбу с преступностью. Также ему предстоит заниматься воспитанием 2 детей и расследованием загадочной смерти жены.