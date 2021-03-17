Почему Тося из «Девчат» не так проста, как кажется, и есть ли будущее у их отношений с Ильей

Романтическая комедия «Девчата» вышла на экраны 59 лет назад и, как прежде, остается одним из самых популярных отечественных фильмов. Незатейливая история о простодушной поварихе, приехавшей в сибирский поселок, кажется жизнерадостной, воодушевляющей и поучительной. Но лишь на первый взгляд. Многие современные зрители убеждены, что сюжет картины не столь оптимистичен, а главная героиня фильма и вовсе не так проста, как кажется.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что не так с любимой кинолентой и почему сегодня Тося Кислицына вызывает скорее раздражение, чем симпатию.

Тося — наивная девчонка или искусный манипулятор?

Привычную жизнь небольшого поселка лесорубов нарушает появление шустрой и эксцентричной поварихи — Тоси Кислицыной. Девушку заселяют в общежитие, где ее соседками становятся абсолютно разные по характеру Катя, Вера, Надя и Анфиса. В ожидании новых знакомых Тося зря времени не теряет. Нет, она не распаковывает свои вещи и не обустраивает доставшийся ей уголок. Даже не удосужившись снять пальто, героиня Румянцевой начинает жадно трогать чужие вещи: взобравшись на кровать Анфисы, нюхает ее духи, вытаскивает кружевную ткань из шкатулки Кати, берет продукты с тумбочки Нади. Нетронутыми остаются лишь вещи Веры: на заваленные учебниками полки Тося смотрит с тоской и унынием. Девушку вовсе не смущает то, что после себя она оставляет беспорядок. Мнет чужую постель, достает аккуратно сложенную кружевную ленту, но не утруждает себя тем, чтобы бережно сложить ее обратно. Тосе и на ум не приходит, что кто-то из соседок будет не рад тому, что их вещи разворошили.

Попадая в новый коллектив и желая стать его частью, люди, как правило, угощают новых знакомых, другими словами, проставляются. Но только не Тося. Она, наоборот, берет без спросу чужие продукты и усаживается трапезничать, чем и вызывает праведный гнев Анфисы: «Это кто ж тебя научил по чужим тумбочкам лазить?» Оправдать поведение Кислицыной можно: она выросла в детском доме, и понятия «личное пространство» для нее просто не существует. Девушка привыкла, что все и всегда общее. Только вот почему, делая бутерброд, простодушная Тося так жадничает? Режет хлеб не вдоль, а поперек, а еще густо намазывает его вареньем. Отрезала бы себе кусочек-два и поела, раз уж так сильно проголодалась. А потом дождалась бы девчат, вместе поужинали бы и познакомились. Но нет, Кислицына почему-то с ходу отхватывает огромный ломоть и совсем не думает о соседках, которым теперь и чай пить не с чем. Ну ведь не будут же они делить между собой то, что она не смогла доесть? Хотя, чтобы слопать такой бутерброд целиком, нужно еще постараться.

Получив в ответ на свою бесцеремонность жесткий отпор Анфисы, Тося не извиняется и не объясняет ситуацию. Вместо этого она пытается вызвать у соседок чувство вины. Мол, как вам не стыдно жадничать, у нас ведь все общее! (Хотя с какой стати, девушки видят друг друга в первый раз в жизни.) А затем, вытряхивая «богатое» содержимое своего рюкзака, юная повариха давит на жалость: у меня ничего нет, но вы берите все, что хотите. Справедливое замечание Анфисы Тося воспринимает в штыки: «Первый раз таких единоличников вижу!» Но ведь именно Кислицына эгоистично накрыла стол из чужих продуктов, именно она вместо того, чтобы пригласить девчат к столу и извиниться за свое поведение, язвит новоиспеченной соседке и как ни в чем не бывало продолжает есть гигантский бутерброд. Разыгрывая эту сценку, Тося втягивает соседок в так называемый треугольник Карпмана, в котором Анфиса выступает агрессором, Тося — жертвой, а мама Вера — спасателем. В дальнейшем героиня Румянцевой еще не раз будет примерять на себя эту роль, позволяющую ей ловко манипулировать другими, но при этом выглядеть бедной, обиженной и несчастной.

Тося могла бы поблагодарить новоиспеченных соседок за продукты и за доброжелательность, с которой те к ней отнеслись. Но вместо этого она умудряется обидеть их. Сначала дразнит письмом Веру Круглову: «А ну, танцуй! Пусть танцует. Правда, девчат?» И в упор не видит болезненного смущения соседки, которая пару минут назад добросердечно за нее заступилась. В плане эмпатии Тося абсолютно глуха: тон голоса и выражение лица ни о чем ей не говорят. Она просто не способна разглядеть, что кто-то рядом с ней переживает, испытывает неприятные эмоции. На этом девушка не останавливается. «Ксан Ксаныч приходил», — между делом замечает Надя. «Да был тут какой-то, облезлый, а как звать — не знаю», — беспечно заявляет Тося, которая, к слову, в этот момент уплетает варенье, которое он же и принес. Повариха не унимается. «А разве женихи такие бывают?» — не замечая негодования Надежды, спрашивает она Катю так, словно в комнате находятся лишь они одни. Тактичность, благодарность и уважение, к сожалению, неведомы Тосе.

Тося и Илья. Возможно ли будущее?

Когда Тосе на работе понадобился хворост, она не стала собирать его около столовой, а отправилась на поиски приключений и забрела на территорию, где валили лес. Не обращая внимания на знак, предупреждающий об опасности, она сделала все возможное, чтобы бригада Ковригина ее заметила и запомнила.

Именно желанием обратить на себя внимание продиктовано дерзкое поведение Тоси на танцах. Сначала она несколько раз порывается включить пластинку, пока Илья с Филей играют в шашки, а когда ей все же разрешают это сделать, гордо уходит. Получается, что дело вовсе не в музыке. Когда же Ковригин сам подходит к Тосе и приглашает на танец, она сперва «дрессирует» его, а затем публично отшивает: «Так вот, с такими я не танцую!» Это, безусловно, задевает самолюбие Ильи и заставляет его вступить в игру, в котором неприступная Тося — главный трофей.

В дальнейшем отношения Ильи и Тоси строятся по принципу игры в кошки-мышки. Когда Ковригин и его команда назло отказываются есть то, что приготовила Кислицына, она сначала демонстративно страдает (да так красноречиво, что суп за нее приходится разливать Кате), а на следующий день, водрузив на спину котомки, сама тащит обед обидчику. Когда роман начинает набирать обороты, Тося, не моргнув глазом, говорит об Илье начальству: «Нужен он тут больно. Сам навязался!» А затем вновь пытается задобрить возлюбленного, предлагая ему двойную порцию борща. Эти эта «игра в догонялки» повторяется бессчетное множество раз, в ней Илья и Тося постоянно меняются местами. По сути они оба используют манипулятивную тактику «ближе-дальше», суть которой заключается в том, чтобы в общении с противоположным полом то проявлять горячий интерес, то демонстрировать холодное безразличие. Применяя этот метод, человек получает некую власть над партнером и может без труда заставить его играть по своим правилам. Но крепкие, здоровые отношения построить на такой базе невозможно.

Фильм заканчивается сценой, где влюбленные, помирившись, сидят на «Камчатке» и грезят о совместном будущем. А вот смогли бы герои построить семейное счастье в реальной жизни — большой вопрос. В основе романа Ильи и Тоси лежат манипуляции: то она, обидевшись, демонстративно хлопала дверью, то он показательно выплескивал на снег свежие щи. Если у этой пары и могло быть будущее, то оно вряд ли было бы радужным. В спокойных отношениях героям, вероятно, стало бы скучно, ведь они привыкли дергать друг друга за ниточки. А общение, которое строится на претензиях и насмешках, как правило, приводит лишь к непониманию, недоверию и отчуждению.