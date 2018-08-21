Любимые ароматы знаменитых женщин (Спойлер: у любой из нас есть шанс почувствовать себя Одри Хепберн)

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Еще Коко Шанель говорила: «Женщины, которые не пользуются духами, — это очень самоуверенные женщины, ибо шлейф правильно подобранных духов, который тянется за прекрасной дамой, всегда сопутствует образу, создаваемому ею, играя в создании этого образа совсем не последнюю, а иногда даже первую роль». Именно поэтому знаменитые (и не только) женщины придают большое значение выбору «своего» парфюма.

AdMe.ru заинтересовался тем, какой аромат мы могли бы почувствовать, если бы нам довелось оказаться в присутствии одной из легендарных женщин прошлого и современности. И какие из этих духов до сих пор выпускаются и их при желании можно приобрести.

Принцесса Диана

Под венец принцесса Диана шла, благоухая Quelques Fleurs от Houbigant Paris (на фото вверху). Это цветочные духи, первая версия которых вышла аж в 1913 году. В их композиции есть нотки цитрусовых, жасмина, сирени, туберозы и гвоздики. Этот аромат был первым в истории (опередив даже Chanel № 5), в букете которого несколько парфюмерных сочетаний. В последние годы жизни фаворитом принцессы стал парфюм 24 Faubourg от Hermes, созданный в 1995 году. Личный визажист Дианы Мэри Гринвелл (Mary Greenwell) признавалась, что ее знаменитая клиентка всегда носила на себе этот дорого звучащий аромат с композицией различных белых цветов в сердце. Оба аромата до сих пор производятся. Так, свежая версия Quelques Fleurs от Houbigant Paris вышла в 2017 году. Классическая версия 24 Faubourg и сегодня популярна, ее можно приобрести в парфюмерных бутиках.

Мэрилин Монро

Когда у Мэрилин Монро спросили, что она надевает на ночь, актриса ответила фразой, которая стала знаменитой: «Несколько капель Chanel № 5». Именно эти духи всегда считались любимым ароматом актрисы и ассоциируются с ее именем. Однако в 2002 году появилась информация о том, что для Мэрилин во время съемок фильма «В джазе только девушки» в отель Beverly Hills поставлялся парфюм под названием Rose Geranium от Floris. Даже найдена квитанция, подтверждающая этот факт. Аромат Rose Geranium уже снят с производства и существует лишь в виде эссенции для ванн, а у Chanel № 5 помимо классической версии есть несколько переизданий, одно из которых вышло относительно недавно — в 2015 году.

Одри Хепберн

Одри Хепберн была музой Юбера де Живанши — основателя модного дома Givenchy. Поэтому неудивительно, что ее любимый парфюм именно этой марки. Аромат L’Interdit был создан специально для Одри в 1957 году. Название переводится с французского как «Запрет», и его композицию открывают специи, цитрусовые, персик и клубника, в сердце аромата — ирис, фиалка, нарцисс, иланг-иланг, ландыш и роза. Одри Хепберн просила не выпускать духи в широкую продажу (именно благодаря этому факту они и получили свое название), однако это все же случилось в 1960 году. L’Interdit моментально стали легендой, ведь все представительницы женского пола хотели пахнуть как Одри. Такой шанс есть и у нас — в 2003 и в 2007 годах духи L’Interdit были переизданы. К сожалению, сейчас уже невозможно приобрести парфюм в том самом флаконе с пробкой в виде кабошона, который когда-то держала в руках Одри. Его современное оформление гораздо проще — пузырек прямоугольной формы с эмблемой дома Givenchy.

Элизабет Тейлор

Сейчас у многих знаменитостей есть свои линии духов, но именно Тейлор была пионером в этом деле. Бренд Elizabeth Taylor выпустил целый ряд успешных ароматов, среди которых Black Pearls, Passion, Forever Elizabeth, White Diamonds и другие. White Diamonds выбирала для себя и сама актриса (на фото Элизабет Тейлор с духами White Diamonds в особом коллекционном флаконе, крышка которого инкрустирована бриллиантами). Кроме этого, актриса любила аромат Bal а Versailles Jean Desprez, который был создан в 1962 году. Это восточные духи, включающие 300 ингредиентов, с нотками сандалового дерева, пачули, иланг-иланга, цветка апельсина, ванили. White Diamonds считается культовым, и его можно приобрести в парфюмерных магазинах, а вот Bal а Versailles Jean Desprez давно перешел в разряд винтажных: этот аромат уже не выпускается, но коллекционеры-энтузиасты могут найти и купить его.

Грейс Келли

Грейс Келли была поклонницей аромата Fleurissimo от британского парфюмерного дома Creed. Он был заказан специально для свадьбы Грейс и составлен в дополнение к букету невесты. Fleurissimo — это цветочные духи, их композиция включает бергамот, туберозу, болгарскую розу, фиалку, флорентийский ирис. Парфюмерный дом Creed и сегодня выпускает этот легендарный аромат в его классической версии.

Майя Плисецкая

Легендарная балерина всю жизнь любила один парфюм — Bandit от Robert Piguet. Биографы вспоминают, что Майя Михайловна привыкла ощущать Bandit на своей коже и он стал неотъемлемой частью ее образа. Плисецкой нравилось в этих духах все, начиная с названия. Bandit Robert Piguet выпускают с 1944 года. Когда эти духи были сняты с производства, специально для балерины их находили в Латинской Америке, где их еще можно было купить. Bandit имеет насыщенный и немного тяжелый аромат — сочетание кожи, дерева, специй, мха, мускуса и цветочных нот, включая нероли, иланг-иланг, жасмин, туберозу. В 1999 году, после 25-летнего перерыва, производство парфюма Bandit Robert Piguet было возобновлено. И сегодня им можно пополнить свою коллекцию и ощутить запах, которым бы наполнилось помещение, если бы в него вошла Майя Плисецкая.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Любимый бренд Кейт Миддлтон — Illuminum. Это британская марка элитной парфюмерии, созданная в 2007 году. В день свадьбы с принцем Уильямом Кейт выбрала именно их аромат — White Gardenia Petals. Он открывается нотами бергамота и лилии, а в сердце — гардения, иланг-иланг и жасмин. Этот парфюм производится, и его можно приобрести. Однако он относится к разряду элитных и стоит относительно дорого, а продается только в нишевых бутиках далеко не по всему миру.

Меган, герцогиня Сассекская

Меган очень любит духи. И даже признавалась, что если выйдет из дома, забыв надушиться, то вернется обратно. Как и полагается члену британской королевской семьи, Меган отдает предпочтение британским парфюмерным домам. Среди любимых ароматов Меган, в частности, два одеколона (Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt) от марки селективной парфюмерии Jo Malone. Первый из них — цветочный аромат с нотами колокольчиков, ландышей и шиповника в своей композиции. А второй — древесно-морской. Оба очень легкие и природные. А для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл парфюмерный дом Floris London, являющийся официальным поставщиком парфюмерии британского королевского двора, создал эксклюзивный аромат. Он подходит и мужчинам, и женщинам, а в его сердце звучат морские и цитрусовые ноты. «Свадебный» парфюм Меган от Floris London вошел в частную коллекцию, поэтому его невозможно будет купить. А вот ароматами бренда Jo Malone при желании можно пополнить свой «парфюмерный гардероб».

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус не только является лицом аромата Trésor бренда Lancome, но и сама предпочитает его. В своем интервью актриса призналась, что никогда не покидает дом без капельки Trésor, с тех пор как родители ей подарили его на 13-й день рождения. Это цветочно-фруктовые духи с нотками ананаса, персика, сирени и розы. Помимо аромата, уже ставшего классическим, производитель также регулярно выпускает новые версии этого парфюма.

Николь Кидман

В своих интервью Николь Кидман признавалась, что любит создавать свой собственный запах, смешивая различные масла. А вот среди произведенных известными парфюмерными брендами любимец актрисы — Angel by Thierry Mugler. Композиция этого терпко-сладкого аромата включает бергамот, тропические фрукты, ваниль, карамель и пачули. Впервые Angel был выпущен в 1992 году. Этот аромат до сих пор производится, и при желании можно ощутить звучание его композиции на себе.

Камерон Диас

Позитивной и жизнерадостной Камерон очень подходит ее любимый аромат с названием Happy. Он выпускается с 1997 года и считается одним из самых успешных в линейке Clinique. Относится к фруктово-цветочной группе и открывается нотами яблока, сливы и бергамота. В сердце парфюма — фрезия, роза, ландыш и орхидея. Этот аромат достаточно популярен и его легко можно приобрести в парфюмерных магазинах.

Мадонна

Мадонна — большая любительница парфюмерии. Среди ее фаворитов — Hypnotic Poison от Dior. Он принадлежит к группе восточных ароматов. Его композицию открывают абрикос, слива и кокос, в сердце — тубероза, жасмин, ландыш, роза, сандал, ваниль и мускус. Аромат был создан в 1998 году, и в 2018-м исполняется ровно 20 лет с момента его выпуска. Форма флакона напоминает яблоко, вызывая ассоциацию с тем самым запретным плодом, которым Ева угостила Адама. А запах парфюма вполне соответствует названию Poison («Яд»), ведь не зря французский поэт Поль Валери сказал: «Духи — это яд для сердца». Hypnotic Poison легко можно приобрести в соответствующих магазинах. Самая свежая версия аромата вышла в 2014 году.

Вивьен Ли

Любимыми духами Вивьен Ли были Joy от Jean Patou. Парфюм был создан в 1930 году и появился в годы Великой депрессии. Название духов (joy — «радость») и их запах представляли собой полный контраст с финансовой катастрофой, являясь символом надежды на лучшие времена. Для того времени Joy были самыми дорогими духами. Это цветочный аромат, композиция которого раскрывается запахом болгарской и майской розы, цветов жасмина. Спустя десятилетия парфюм стал любимым для другой иконы стиля XX века — Жаклин Кеннеди. Сегодня этот легендарный аромат, к сожалению, уже не производится. Но увлеченные коллекционеры могут найти и обзавестись флаконом винтажных духов.