Как выглядят и чем занимаются сегодня актеры культовых советских фильмов

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Советские фильмы можно пересматривать бесконечно: хорошие шутки, душевные песни и сюжеты «о главном» раз за разом задевают нас за живое. Но главная причина всенародной любви — это, конечно, пронзительная игра актеров старой школы.

AdMe.ru захотел узнать, как выглядят и чем занимаются сегодня артисты, сыгравшие когда-то в наших любимых фильмах.

Светлана Немоляева

Всенародную любовь Светлана завоевала после выхода на широкие экраны лирической комедии «Служебный роман». Затем последовали не менее яркие роли в кинофильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные». Светлана была замужем за актером Александром Лазаревым — они прожили вместе 51 год, до самой его смерти. Единственный сын и внучка также посвятили себя театру, а сама актриса до сих пор играет на сцене и снимается в кино.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили снимался много. Среди самых известных фильмов с его участием «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон». В 2015 году актер сыграл работника кладбища в одной из новелл киноальманаха «Без границ», и на сегодняшний день это его последняя роль. С 1990 года он также активно занимается политической и общественной деятельностью. Актер был дважды женат — с последней супругой они живут вместе уже более 50 лет. Пара вырастила двух дочерей.

Татьяна Васильева

Широко известна по ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Добряки», «Сказки старого волшебника». Обладательница нескольких государственных и общественных наград. Актриса дважды была замужем, имеет двух детей, но сейчас разведена. Несмотря на возраст, активно играет в кино и театре, одна из последних ее работ — роль Тамары в комедийном телесериале «Ольга».

Лариса Удовиченко

Роль Маньки-Облигации в пятисерийном телефильме «Место встречи изменить нельзя» сделала актрису популярной, после чего она снялась более чем в сотне картин. Среди них «Мэри Поппинс, до свидания», «Маленькие трагедии», «Опасно для жизни!». Трижды выходила замуж, от первого мужа родила сына, от третьего — дочь. Сын скончался в 2006 году. Актриса по сей день снимается в кино и не планирует завершать карьеру.

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов играл, как правило, деревенских простаков и жуликоватых торгашей. Наиболее известны его роли в картинах «Женя, Женечка и „катюша“», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная». Сейчас актер живет со своей третьей женой, от первого брака у него есть дочь. Свою последнюю роль сыграл в 2007 году в фильме «Святое дело».

Светлана Крючкова

Роль сентиментальной Нелли Ледневой в «Большой перемене» стала первой в кинокарьере Светланы Крючковой. В последующие годы она сыграла во многих фильмах: «Не может быть!», «Чучело», «Курьер» и других. За годы работы актриса получила множество званий и наград, в свои 68 лет она продолжает сниматься. Одна из последних заметных ролей в кино — Нина Антоновна в драме 2009 года «Похороните меня за плинтусом». Трижды выходила замуж, родила двух сыновей.

Евгения Симонова

Трогательная игра Евгении Симоновой в фильмах «В бой идут старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо» не только сделала ее узнаваемой актрисой, но и подарила всенародное признание. Актриса до сих пор в кино и даже не думает уходить на пенсию. Живет со своим третьим мужем, тепло общается с обеими дочерьми и балует внуков.

Лариса Голубкина

Главная роль в музыкальной комедии «Гусарская баллада» мгновенно прославила актрису, но в последующие годы снималась она не так много, как могла бы, а все больше играла в театре и выступала на эстраде. Сыграла в лентах «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки». В последние годы много гастролирует в России и за рубежом. С первым мужем разошлась, а со вторым — актером Андреем Мироновым — прожила 10 лет, до конца его жизни. От первого брака у Ларисы осталась дочь.

Вахтанг Кикабидзе

После окончания университета будущий актер поступил на работу в Тбилисскую филармонию, а скоро дебютировал и в кино. После съемок в комедии «Встреча в горах» он пел в квартете, потом в ансамбле. На его счету такие фильмы, как «Не горюй!», «Мимино», «Будь здоров, дорогой!». Сейчас он уже не снимается, но продолжает петь. На личном фронте у актера все сложилось хорошо: он женился на балерине Ирине Кебадзе, супруги живут вместе уже 63 года, у них есть дети и внуки.

Елена Проклова

Кто же не помнит очаровательную стюардессу из трагикомедии «Мимино»? Елена Проклова украшала собой и своей игрой каждый фильм, в котором снималась. Их было немало: «Гори, гори, моя звезда», «Собака на сене», «Будьте моим мужем» и другие. Она трижды была замужем и вырастила двух дочерей. Сейчас актриса оставила кино и театр.

Светлана Дружинина

Актриса играла в кино 15 лет, но среди всех ее ролей наиболее узнаваема, конечно, телефонистка Анфиса из «Девчат». В 1974 году Светлана сняла свой первый фильм «Исполнение желаний» и с тех пор работает только в качестве режиссера. Вышла замуж за оператора Анатолия Мукасея — в этом году супруги отмечают 60-летие совместной жизни. Пара воспитала двух сыновей.

Инна Макарова

Еще во время учебы во ВГИКе актриса снялась в «Молодой гвардии», за работу над которой была удостоена Сталинской премии I степени. Впоследствии исполнила яркие и запоминающиеся роли в фильмах «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины». В начале 1990-х исчезла с экранов, но в 2000-х вернулась в кино. Дважды была замужем, от первого мужа родила дочь.

Марина Дюжева

Марина Дюжева сыграла более чем в 50 картинах, самыми запоминающимися из которых стали комедии «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». С 1994 года параллельно со съемками в кино стала заниматься дубляжом иностранных фильмов и телепередач. Дважды выходила замуж, со вторым мужем в браке вот уже 35 лет. Супруги вырастили двух сыновей.

Лариса Гузеева

Роль роковой красавицы Ларисы Огудаловой в мелодраме «Жестокий романс» стала первой главной и самой известной ролью в карьере актрисы. Впоследствии она снялась более чем в 60 фильмах, а с 2008 года является ведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале. Трижды выходила замуж — со своим третьим мужем живет вместе уже почти 20 лет. У актрисы двое детей: сын от второго брака и дочь от третьего.