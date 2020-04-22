Как сегодня выглядят актеры любимых сериалов, на которых мы бежали смотреть после уроков
Кажется, сегодня трудно найти сериалы, которые бы затягивали так же, как те, что мы пересматривали за обедом после школы. И, возможно, мы сегодня уже не вспомним по именам всех своих одноклассников и педагогов, но фамилии героев наших обожаемых телезвезд врезались в нашу память на долгие годы.
Мы в AdMe.ru пересмотрели десяток популярных мыльных опер и ситкомов, чтобы вспомнить и сравнить, как же сегодня выглядят повзрослевшие и чуть постаревшие кумиры миллионов телезрителей, плакаты которых украшали наши спальни еще каких-то 20 лет назад.
Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона»
Джерри О’Коннелл — «Скользящие»
Халк Хоган — «Гром в раю»
Лоренс Тьюро (Мистер Ти) — «Команда „А“»
Энн Шедин — «Альф»
Скотт Байо — «Чарльз в ответе»
Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма»
Дэвид Суше — «Пуаро Агаты Кристи»
Дон Джонсон — «Полиция Майами: Отдел нравов»
Дэвид Борианаз — «Баффи — истребительница вампиров»
Виктория Руффо — «Просто Мария»
Энтони Эдвардс — «Скорая помощь»
Эндрю Шу — «Мелроуз Плейс»
Митч Пиледжи — «Секретные материалы»
Джейн Сеймур — «Доктор Куин, женщина-врач»
А какой был ваш самый любимый сериал, который вы бежали смотреть после школы?