Как сегодня выглядят актеры любимых сериалов, на которых мы бежали смотреть после уроков

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Кажется, сегодня трудно найти сериалы, которые бы затягивали так же, как те, что мы пересматривали за обедом после школы. И, возможно, мы сегодня уже не вспомним по именам всех своих одноклассников и педагогов, но фамилии героев наших обожаемых телезвезд врезались в нашу память на долгие годы.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десяток популярных мыльных опер и ситкомов, чтобы вспомнить и сравнить, как же сегодня выглядят повзрослевшие и чуть постаревшие кумиры миллионов телезрителей, плакаты которых украшали наши спальни еще каких-то 20 лет назад.

Джеймс Ван Дер Бик — «Бухта Доусона»

Джерри О’Коннелл — «Скользящие»

Халк Хоган — «Гром в раю»

Лоренс Тьюро (Мистер Ти) — «Команда „А“»

Энн Шедин — «Альф»

Скотт Байо — «Чарльз в ответе»

Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма»

Дэвид Суше — «Пуаро Агаты Кристи»

Дон Джонсон — «Полиция Майами: Отдел нравов»

Дэвид Борианаз — «Баффи — истребительница вампиров»

Виктория Руффо — «Просто Мария»

Энтони Эдвардс — «Скорая помощь»

Эндрю Шу — «Мелроуз Плейс»

Митч Пиледжи — «Секретные материалы»

Джейн Сеймур — «Доктор Куин, женщина-врач»

А какой был ваш самый любимый сериал, который вы бежали смотреть после школы?

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