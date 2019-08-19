Как изменились красотки ХХ века, которых обожали не только мужчины, но и женщины
«Эталон красоты» — титул, который нередко заслуживают знаменитости, вне зависимости от того, живут ли они в одном веке с нами или снискали популярность уже давно. И хотя стандарты красоты — вещь крайне непостоянная, наши восхищение и желание походить на именитых кумиров неизменны.
AdMe.ru решил взглянуть, как изменились иконы ХХ века. Давайте сравним их фото на пике славы и сейчас.
1. Линда Евангелиста
2. Молли Рингуолд
3. Джули Эндрюс
4. Брук Шилдс
5. Грейс Джонс
6. Дебора Харри
7. Ким Бейсингер
8. Дайан Кэрролл
9. Беверли Джонсон
10. Пэм Гриер
11. Джейн Фонда
12. Мишель Пфайффер
13. Иман
14. Шаде
15. Дайана Ригг
16. Пэт Кливленд
17. Лиза Боне
18. Джоан Коллинз
19. Оливия Ньютон-Джон
20. Дэрил Ханна
21. Дайана Росс
22. Кристи Бринкли
23. Ширли Маклэйн
24. Анук Эме
25. Кэтрин Росс
26. Голди Хоун
27. Софи Лорен
28. Дженнифер Грей
Кто был или остается эталоном красоты для вас? Копировали ли вы когда-нибудь образы знаменитостей?
Фото на превью lionsgate, Jennifer Grey / Facebook