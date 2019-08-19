Как изменились красотки ХХ века, которых обожали не только мужчины, но и женщины

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Эталон красоты» — титул, который нередко заслуживают знаменитости, вне зависимости от того, живут ли они в одном веке с нами или снискали популярность уже давно. И хотя стандарты красоты — вещь крайне непостоянная, наши восхищение и желание походить на именитых кумиров неизменны.