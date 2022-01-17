Как бы выглядели 15+ красоток, если бы тренды макияжа 90-х внезапно вернулись

Похоже, в 90-х даже макияж был смелым и безрассудным. У многих из нас есть фотографии, на которых можно увидеть типичные прически и макияж тех сумасшедших лет. Тогда мы были в тренде. Тонкие выщипанные брови, темно-коричневая помада, контурный карандаш для губ, черная подводка для глаз, smoky eyes и, конечно же, ярко-синие тени для век. В те времена мейкап выглядел совсем иначе.