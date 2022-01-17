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Как бы выглядели 15+ красоток, если бы тренды макияжа 90-х внезапно вернулись

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Похоже, в 90-х даже макияж был смелым и безрассудным. У многих из нас есть фотографии, на которых можно увидеть типичные прически и макияж тех сумасшедших лет. Тогда мы были в тренде. Тонкие выщипанные брови, темно-коричневая помада, контурный карандаш для губ, черная подводка для глаз, smoky eyes и, конечно же, ярко-синие тени для век. В те времена мейкап выглядел совсем иначе.

Мы в AdMe.ru решили представить, как с типичным макияжем 90-х выглядели бы те знаменитости, которые были тогда маленькими девочками.

Эмма Уотсон

Зендея

Кендалл Дженнер

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Марго Робби

Дженнифер Лоуренс

Кристен Стюарт

Элизабет Дебики

Аня Тейлор-Джой

Лили-Роуз Депп

Хлоя Грейс Морец

Шейлин Вудли

Софи Тёрнер

Джоуи Кинг

Селена Гомес

Кара Делевинь

Эмили Ратаковски

А какой макияж в 90-х предпочитали вы? Какие тренды в макияже вам нравятся больше всего и почему?

Фото на превью Invision / Invision / East News
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