Как бы выглядели 15+ красоток, если бы тренды макияжа 90-х внезапно вернулись
Похоже, в 90-х даже макияж был смелым и безрассудным. У многих из нас есть фотографии, на которых можно увидеть типичные прически и макияж тех сумасшедших лет. Тогда мы были в тренде. Тонкие выщипанные брови, темно-коричневая помада, контурный карандаш для губ, черная подводка для глаз, smoky eyes и, конечно же, ярко-синие тени для век. В те времена мейкап выглядел совсем иначе.
Мы в AdMe.ru решили представить, как с типичным макияжем 90-х выглядели бы те знаменитости, которые были тогда маленькими девочками.
Эмма Уотсон
Зендея
Кендалл Дженнер
Джиджи Хадид
Белла Хадид
Марго Робби
Дженнифер Лоуренс
Кристен Стюарт
Элизабет Дебики
Аня Тейлор-Джой
Лили-Роуз Депп
Хлоя Грейс Морец
Шейлин Вудли
Софи Тёрнер
Джоуи Кинг
Селена Гомес
Кара Делевинь
Эмили Ратаковски
А какой макияж в 90-х предпочитали вы? Какие тренды в макияже вам нравятся больше всего и почему?
Фото на превью Invision / Invision / East News
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