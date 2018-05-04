9 фильмов, которые еще даже не вышли на экраны, а мы их уже очень ждем

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Есть такие фильмы, которые создают вокруг себя ажиотаж еще до того, как авторы приступят к съемкам, — благодаря режиссеру, самой истории или действующим лицам. Первые кадры со съемок, исполнители главных ролей и примерные даты выхода — мы собрали все подробности этих суперожидаемых картин.

AdMe.ru предлагает окунуться в закулисье Голливуда прямо сейчас. А какой фильм добавили бы к списку вы?

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

9-й фильм Квентина Тарантино еще даже не начали снимать, а он уже наделал много шума. Главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, действие картины развернется в Лос-Анджелесе 1969 года. Фильм расскажет о бывшей звезде вестернов, который вместе со своим дублером пытается сделать карьеру в Голливуде. Вскоре выясняется, что у незадачливого актера есть очень известная соседка — актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански. Небольшая историческая справка со спойлерами сюжета картины: супруга Полански стала одной из самых известных жертв маньяка Чарльза Мэнсона и его секты «Семья». 1969 год считается к тому же окончанием эпохи хиппи. В роли Шэрон режиссер хочет видеть Марго Робби, но пока что актриса не утверждена на роль. Тарантино пообещал, что его новая работа станет максимально близкой к «Криминальному чтиву» из всего, что он когда-либо снимал. К съемкам планируют приступить уже скоро, в июне 2018 года. Мировая премьера: август 2019 года.

Экранизация мультфильма «Аладдин»

На съемках картины.

Исполнители ролей Аладдина и принцессы Жасмин.

Превратить всеми любимый мультфильм в полный метр доверили Гаю Ричи — только представьте, какую заварушку сможет устроить на экранах этот культовый режиссер! Правда, продюсеры не разрешают отступать от канона, так что фирменных фишек Ричи может и не быть вовсе. На роль Аладдина и принцессы Жасмин кастинг затянулся, но в итоге были утверждены канадский актер египетского происхождения Мена Массуд и молодая актриса из Великобритании Наоми Скотт. Роль Джинна в надежных руках — его сыграет Уилл Смит. Для съемок построили настоящий восточный город, так что колорита в картине будет предостаточно. Мировая премьера: 23 мая 2019 года.

Экранизация пьесы Чехова «Чайка»

Голливудские постановщики не раз принимались за экранизацию русских классиков, и уже совсем скоро можно будет судить о результатах работы бродвейского постановщика Майкла Мейера. Режиссер снял «Чайку» с Сиршей Ронан в главной роли, и, судя по трейлеру, атмосфера этой истории передана органично. Критики уже назвали картину самой удачной экранизацией пьесы. Посмотрим, что об этом вскоре скажут и сами зрители. Мировая премьера: май 2018 года.

Продолжение фильма «Оно»

После оглушительного успеха первого фильма экранизации продолжение не заставит себя долго ждать. Действие картины развернется спустя 27 лет. На роль повзрослевшей Беверли утверждена Джессика Честейн. Взрослого Билла, скорее всего, сыграет Джеймс Макэвой, а шутника Ричи — Билл Хейдер. К роли клоуна Пеннивайза снова вернется Билл Скарсгорд. Говорят, во второй части он рассвирепеет не на шутку и в целом картина получится гораздо мрачнее и страшнее. Мировая премьера: 6 сентября 2019 года.

Байопик об Аль Капоне «Фонзо»

Что стало с Аль Капоне после длительного тюремного заключения, расскажет драма «Фонзо»: в этой картине больной и лишенный могущества криминальный авторитет вспоминает о своих преступлениях. Легендарного преступника сыграет Том Харди, который уже выложил несколько кадров со съемок. Для роли актеру пришлось побриться налысо, и, кажется, такая прическа смотрится неплохо. Мировая премьера: дата пока неизвестна.

Байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия»

Изначально на роль Меркьюри утвердили Сашу Барона Коэна, но музыканты Queen выступили против его кандидатуры. Роль исполнит Рами Малек — актер, прославившийся главной ролью в сериале «Мистер Робот». Судя по первым опубликованным кадрам и материалам, Малеку удалось максимально точно изобразить легендарного музыканта. Картина должна получиться немного пафосной и похожей на шоу. Кстати, рассказывать она будет обо всей группе в целом, а не только о ее лидере. Мировая премьера: 2 ноября 2018 года.

Экранизация мультфильма «Дамбо»

Первый кадр будущего фильма.

Экранизацию еще одного шедевра Disney доверили Тиму Бертону, правда, сюжет значительно переработали. Бывший артист цирка в исполнении Колина Ферта возвращается с войны. Вместе с владельцем цирка (его играет Дэнни Де Вито) они берут под опеку слоненка с большими ушами, который умеет летать. В картине также сыграют Ева Грин и Майкл Китон. С такими потрясающими актерами и режиссером экранизация обещает стать достойным кинематографическим воплощением любимой сказки. Мировая премьера: 27 марта 2019 года.

Продолжения фильма «Аватар»

Фильм аватар вышел почти 10 лет назад, в 2009 году, и наряду с неповторимой графикой запомнился слишком долгим сроком ожидания продолжения. Изначально режиссер Джеймс Кэмерон обещал выпустить «Аватар-2» в 2014 году, теперь же срок выхода картины сдвинулся аж до декабря 2020 года. Более того, фильмов будет сразу 4. По словам команды, именно такое количество фильмов сможет полностью раскрыть сюжетные повороты и события, происходящие на Пандоре. К актерам из первого фильма также присоединилась Кейт Уинслет. На вопрос о том, чего ожидать от новых фильмов, Джеймс Кэмерон ответил так: «Они будут обалденные. Вы будете сидеть с открытом ртом и обделаетесь». Что ж, проверим, маэстро. Главное, снова не перенесите сроки релиза! Мировая премьера: 2020–2025 гг.

Приквелы «Игры престолов»