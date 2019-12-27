8 фильмов, в которых зрители желали видеть других актеров. И были сильно неправы

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Слишком часто мнения продюсеров и зрителей разнятся. Особенно когда речь идет о биографических фильмах или киноадаптации популярных произведений. Однако не всегда стоит оглядываться на общественное мнение, ведь нередко после выхода картины фанатов становится больше, чем недовольных.

AdMe.ru вспомнил несколько примеров из истории кино, когда зрители начинали возмущаться, еще не увидев преображение актера.

Дженнифер Лоуренс

После утверждения Дженнифер на роль Китнисс фанаты романов были всерьез обеспокоены: говорили, что она выглядит недостаточно голодной, да и кандидат на «Оскар» слишком узнаваема для этой роли. Никто не был настолько уверен в успехе, как сама Лоуренс и режиссер фильма Гэри Росс. Актриса оказалась фанатом «Голодных игр» и смогла полностью раскрыть персонажа, за что не раз потом получала награды.

Саша Барон Коэн и Рами Малек

Вместо Рами Малека на роль культового музыканта Фредди Меркьюри изначально был утвержден Саша Барон Коэн, который также работал над сценарием картины. Споры вокруг предстоящего фильма не утихали: Саше хотелось сосредоточиться на образе жизни Фредди, а остальным участникам группы Queen — рассказать об их переживаниях после смерти лидера и дальнейшем развитии коллектива. В итоге Коэн покинул проект, сказав, что никто не захочет смотреть фильм, в котором главный персонаж умирает в середине, а его товарищи продолжают развивать группу. Желания выживших участников все равно не учли, а Фредди сыграл Рами Малек. Многие остались недовольны кастом. Но трудно сказать, кто справился бы лучше, ведь для Рами эта роль стала настоящим триумфом и принесла ему «Оскар».

Хоакин Феникс

До выхода трейлера немногие верили в успешность фильма и кандидатуру Хоакина на главную роль. Феникса называли слишком старым и больше похожим на приспешника Джокера, чем на него самого, а сам фильм — ненужным, так как персонаж не нуждается в отдельной истории и существует лишь как враг Бэтмена. Однако Хоакину теперь прочат «Оскар» за лучшую мужскую роль, а фильм стал самым кассовым проектом с рейтингом R.

Берт Рейнолдс

Легендарный актер мог сыграть агента 007 в фильме «Бриллианты навсегда» в 1970 году. Он отказался, боясь, что люди захотят видеть в роли Джеймса Бонда исключительно англичанина. В итоге Берт пожалел о своем решении, ведь на тот момент его карьера еще только начиналась, а такая роль могла стать мощным трамплином. Вместо него продюсеры в 6-й раз пригласили Шона Коннери, назначив ему рекордный для того времени гонорар в размере $ 1,25 млн. Рейнолдс также отказывался от роли Хана Соло в «Звездных войнах» из-за плотного графика, но признался, что стоило найти время на это.

Генри Кавилл

После первого взгляда на Генри в образе Геральта фанаты игр и книг взбунтовались: его ругали за голливудскую внешность, неподходящее телосложение и многое другое. Недовольства постепенно угасали, когда начали выходить тизеры и трейлеры сериала, а с выходом серий и вовсе почти исчезли. Кавилл угодил всем: он в точности показал холодного и расчетливого убийцу чудовищ из книг и даже мастерски скопировал голос дублера Дага Кокла, который озвучил Геральта в играх. Даже сам писатель сказал: «Так же, как Вигго Мортенсен подарил свое лицо Арагорну („Властелин колец“ — прим. AdMe.ru), Генри дал свое лицо Геральту, — и так будет всегда».

Джош Хартнетт

Джош отказался из-за возможной реакции, а не случившейся. На пике своей карьеры покоритель женских сердец был рассматриваемым кандидатом на роли известных супергероев. «Мы говорили о роли Человека-паука, Бэтмена, Супермена. Но я каким-то образом знал, что эти роли могут закрепиться за мной, и боялся этого. Я не хотел, чтобы меня называли Суперменом до конца моей карьеры. Мне было 22 года, и я видел опасность», — вспоминает Джош. Кажется, с таким выводом он поторопился, ведь актеры, которые в итоге их сыграли, отлично смотрятся на других ролях. Эндрю Гарфилд (Человек-паук) начал сниматься в успешных драмах, Кристиан Бэйл (Бэтмен) после этого получил «Оскар» и трижды номинировался на эту премию, а Генри Кавилл (Супермен) мастерски исполнил роль ведьмака Геральта.

Зендая Коулман

Восходящая звезда Зендая уже тоже успела навлечь на себя гнев зрителей и даже семьи покойной певицы Алии, которую она должна была сыграть на экране. Фильм «Алия: Принцесса R&B» в итоге получил на эту роль малоизвестную Александру Шипп, а Зендая лишь пожелала ей не столкнуться с той ненавистью, которую пришлось терпеть ей. Ведь фанаты певицы посчитали юную актрису недостаточно талантливой, а ее кожу — более светлой, чем нужно. Но, по словам Коулман, не это стало причиной отказа от роли. Дело в том, что семья Алии выступала категорически против съемок байопика, игнорировала письма Зендаи и телеканала Lifetime, а также всячески мешала в использовании музыки певицы. Несмотря на это, фильм вышел, но провалился, не получив должной поддержки. Кто знает, что могло получиться, если бы киноделам дали свободу.

Джиллиан Андерсон

Залогом успеха в шоу тех времен были скорее пышногрудые блондинки, поэтому одной из кандидаток на роль Скалли рассматривали Памелу Андерсон. Выбор молодой актрисы Джиллиан поначалу даже вызвал негативную реакцию. Однако вопреки ожиданиям именно химия, которая чувствовалась между ней и Дэвидом Духовны, сделала проект настолько успешным.

Как вы думаете, общественное мнение должно учитываться при выборе роли актером?