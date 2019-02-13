50+ историй со съемок «Властелина колец» — самого масштабного фильма в истории кино

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На счету трилогии «Властелин колец» 17 премий «Оскар», из них 11 получил фильм «Возвращение короля», став самым награждаемым фильмом всех времен вместе с «Титаником» (1997). Проект, который многие киностудии посчитали рискованным, принес компании New Line Cinema прибыль в размере 1 408 % от первоначальных затрат. В съемках участвовали практически все жители Новой Зеландии, сотни животных и десятки ремесленников, которые вручную создавали миры Средиземья, начиная от городов и заканчивая деталями одежды. Здесь не побоялись воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Мы в AdMe.ru уверены, что стоит лишь немного заглянуть на съемочную площадку, чтобы понять, почему трилогия о приключениях 4 хоббитов была обречена на успех и из-за чего многие пересматривают длинные режиссерские версии фильма.

О том, что творилось во время съемок...

До работы с актерами при помощи обычных карандашей была сделана раскадровка: на бумаге прорисовали все будущие сцены так, как это снимет камера. Затем рисунки раскрасили, собрали в комикс с помощью компьютера и добавили озвучку, сделанную новозеландскими актерами. Этот материал помог рассчитать бюджет, выявить ненужные сцены и демонстрировался съемочной группе для понимания рабочих задач.

Позже, в трилогии о приключениях хоббита Бильбо, режиссер попробовал и 3D-рисунки. Чтобы оживить картинку выше, смотрите на нее, надев очки с красно-синими линзами.

Миниатюры декораций тоже пригодились до начала работы с актерами, чтобы выбрать лучшие точки съемки и движения камеры. Замки и крепости, эльфийские царства в фильме — все это настоящие макеты, чуть больше первоначальных миниатюр, в которых каждая деталь сделана вручную.

Самым сложным оказался эльфийский город в Лориэне: 8 полистироловых деревьев диаметром по 1,5 метра, необычные архитектурные постройки на ветвях, листья, черепица, кованые украшения окон, крошечные ступени. На его создание ушли месяцы.

Режиссер снимал сразу 3 фильма, и это заняло 15 месяцев: при этом одновременно работало несколько съемочных групп, а не одна, иначе процесс затянулся бы на 6–7 лет. Но напряженный график не помешал исполнителям главных ролей наслаждаться серфингом. Из-за этого Вигго Мортенсен серьезно поранил лицо и актера пришлось снимать так, чтобы была видна только одна часть лица. Посмотрите на Арагорна в сцене, где герои блуждают в пещерах Мории: в кадре половина лица.

После окончания съемок режиссер каждому актеру подарил на память что-то из реквизита. По кольцу Всевластия получили Элайджа Вуд (Фродо), Лив Тайлер (Арвен), Энди Серкис (Голлум), Джон Рис-Дэвис (Гимли) и Вигго Мортенсен (Арагорн). А большое кольцо, весом в 3 килограмма, для крупных планов, режиссер оставил себе.

В ранней версии сценария, когда Фарамир встречает Фродо, Сэма и Голлума, к нему приходит видение того, как кольцо Всевластия преобразит Фродо в будущем. Так появился снимок, где Элайджа Вуд загримирован и похож на Голлума. Но сцена так и не попала в финальную версию картины.

Для роли хоббита Сэма актеру Шону Эстину пришлось срочно набирать 10 кг, а затем вместе с Элайджей Вудом перенимать у коллег британский акцент. Ведь хоббиты не могли говорить с американским акцентом. Актеры-эльфы не учили эльфийские языки, но тоже работали над произношением. Кстати, научиться говорить на диалектах Средиземья можно тут.

В сцене, где герои пересекают Комариные топи, Сэм ведет за собой не навьюченного пони, а двух людей, переодетых в костюм лошади. Актеры внутри костюма ничего не видели и топали вперед, погружаясь по грудь в болото. Во время одного из дублей «перед» ушел так далеко вперед, что издалека пони скорее напоминал таксу.

Создатели снимали реальных солдат новозеландской армии в роли разных существ, чаще всего орков: они прекрасно маршировали в кадре, а во время сражений честно лупили друг друга реквизитом.

Чтобы добавить реализма в такие сцены, была разработана специальная компьютерная программа MASSIVE: она задавала поведение, образ мышления и стиль боя для каждого отдельного персонажа в зависимости от того, кем он был — орком, человеком, гномом или эльфом.

С помощью MASSIVE даже в сценах массовых боев, где на экране появлялось больше 20 тыс. персонажей, можно было кликнуть на любого из них и увидеть ход битвы его глазами.

В книге у орков черная кровь. Чтобы в фильме их глотки были черными, а не розовыми, как у людей, актерам-оркам перед каждой сценой давали ополаскиватель для рта с экстрактом лакрицы (солодки).

«Сок Голлума» — это смесь имбиря, меда и лимона, которую готовили специально для актера Энди Серкиса. Напиток обжигал горло, чтобы актер мог говорить голосом Голлума.

Идея придать Голлуму такой голос появилась, когда Энди наблюдал за кошкой: она хрипела и кряхтела, отплевывая комки шерсти. Артист повторил эти звуки на прослушивании, чем потряс Питера Джексона. В результате режиссер предложил Энди не просто озвучить, но и сыграть мимику и движения Голлума в фильме.

Кристофер Ли (Саруман) был единственным, кто лично встречался с Дж. Р. Р. Толкином, потому что был настоящим фанатом книги «Властелин колец», которую перечитывал раз в год. Писатель благословил артиста на роль Гэндальфа, но Кристофер Ли из-за почтенного возраста согласился стать воплощением Сарумана, где не требуется скакать на коне и сражаться.

На съемке битвы при Хельмовой Пади у Вигго Мортенсена от удара бутафорским мечом сломался передний зуб. Чтобы не прерывать съемки, актер предложил временно приклеить его на место суперклеем. Режиссер настоял на немедленном обращении к стоматологу. В кабинет врача Вигго вошел в образе Арагорна: в костюме, с сальными волосами, грязным после битвы лицом и мечом в руке.

Чтобы вжиться в роль, Вигго постоянно ходил в своем костюме: он ночевал под открытым небом, не стеснялся появляться в таком виде в ресторанах и гулял по улицам города со стальным мечом, за что не раз был задержан полицией. После окончания съемок он даже выкупил несколько коней. А коня Арвен подарил ее дублерше. В отличие от других актеров Вигго сам выполнял все трюки и быстро подружился с каскадерами и дублерами.

Роль Арагорна изначально предназначалась Дэниелу Дэй-Льюису, но он дал отказ из-за съемок в картине «Банды Нью-Йорка». Не смог и Николас Кейдж. Следующим был Вин Дизель, который не подошел для роли уже во время прослушивания. Снова обратились к Дэниелу Дэй-Льюису, но он так и не закончил работу над «Бандами Нью-Йорка». Тогда пригласили Стюарта Таунсенда. Он 2 месяца готовился к роли, тренировался с мечом, но спустя пару дней съемок Питер Джексон понял, что актер на экране выглядит слишком молодо. Роль Арагорна опять предложили Дэниелу Дэй-Льюису, а он сказал, что не готов работать 15 месяцев на другом конце земли, вдали от семьи. Тогда жена одного из кинопродюсеров вспомнила об актере Вигго Мортенсене, с которым пара познакомилась на вечеринке годом ранее. Питер Джексон посмотрел съемки прослушиваний Вигго на роль злодеев в фильмах «Психо», «Пророчество» и «Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой — 3» и увидел в нем идеального Арагорна.

Вигго согласился на роль Арагорна из-за своего сына Генри, фаната «Властелина колец». Генри получил роль мальчика, с которым Арагорн разговаривает в Рохане во 2-м фильме, и роль орка, которого убивает Гимли в 3-й части.

Дети Питера Джексона, Билли и Кэти, появляются во всех фильмах. В «Братстве Кольца» это два маленьких хоббита, которым Бильбо рассказывает историю про троллей, в «Двух крепостях» — это дети в пещерах у Хельмовой Пади, а в «Возвращении короля» — два ребенка в Минас Тирите, которые в молчании смотрят на Фарамира и его воинов.

В эпизодических ролях снялись многие сотрудники съемочных групп, а также правнук писателя Ройд Толкин: в сцене битвы за Осгилиат он поторапливает воинов. В конце 3-й части Сэм держит на руках девочку, которая и в реальной жизни приходится ему дочкой.

На роль эльфа Элронда, отца прекрасной Арвен, пробовался Дэвид Боуи. Но роль досталась Хьюго Уивингу, который был на волне успеха после выхода фильма «Матрица».

Шону Коннери предлагали роль Гэндальфа, гонорар в $ 10 млн и 15 % от кассовых сборов. Он ознакомился со сценарием, но сказал, что ничего не понял, и отказался от участия. Дав согласие, актер мог заработать полмиллиарда долларов. Незадолго до этого он также прогадал с «Матрицей», отказавшись от роли Морфиуса.

Орландо Блум был одним из немногих, кто тщательно документировал процесс съемок. В своем инстаграме он часто публикует старые фото, где показаны закулисье проекта, пробы костюмов, грима и просто смешные истории об участниках.

Многие отмечали, что у актеров было много общего с их героями. Роли хоббитов достались веселым болтунам, урук-хаи были самыми выносливыми и неприхотливыми, способными беспрекословно проработать всю ночь, а эльфы уже через пару часов съемок просили поправить грим и жаловались на усталость.

В начале съемок Орландо Блум (Леголас) и Шон Бин обклеили клейкой лентой один из трейлеров, замуровав внутри Доминика Монагана (Мэри). Тот в отместку вместе с Элайджей Вудом обрызгал изнутри весь трейлер Блума лаком для волос, а перед входом разбросал искусственные экскременты. Через какое-то время и Вигго Мортенсен присоединился к веселью, украсив клейкой лентой трейлер Блума. В ответ Орландо подбросил Вигго тухлую рыбу и те самые искусственные экскременты.

На Гэндальфа, Гимли и каждого хоббита приходилось по 3 актера: один основной, другой выше или ниже ростом и каскадер. А в отдельных сценах их заменяли куклами. Все декорации и реквизит были сделаны в нескольких размерах. Иногда актерам приходилось вставать на ходули, использовать искусственные кисти рук и стопы. Все, чтобы достичь нужных пропорций в кадре. Так же снимали и продолжение трилогии, где число дублеров сильно возросло из-за числа гномов в кадре.

Для многих сцен использовали принудительную перспективу: снимали из точки, где создавалась иллюзия, которая уменьшала объект, если он находится на определенном расстоянии от камеры. Но, если героям нужно было двигаться, для сохранения эффекта иллюзии приходилось переставлять все объекты в кадре.

Чтобы снять сцену, где Голлум охотится за рыбой в ручье, Энди Серкису пришлось плавать в ледяной воде, а съемочной группе — расчищать неожиданно выпавший снег, ведь по сюжету действие происходит летом.

Последнюю сцену трилогии снимали, когда после выхода 3-й части в кинотеатрах прошел уже месяц. Питер Джексон устроил дополнительные съемки, чтобы добавить сцену с черепами, валяющимися в туннеле на Тропах мертвых. На тот момент «Возвращение короля» уже получило премию «Оскар» как лучший фильм года, но Питер хотел чуть обогатить режиссерскую версию картины.

О костюмах, реквизите и гриме

Рабочий день хоббитов начинался в 5 утра: до начала съемок артистам нужно было как минимум полтора часа стоять на одном месте, пока им приклеивали ноги. Сначала настоящие стопы мазали клеем, затем надевали искусственные ступни и гримировали их.

Каждая пара ног служила не более одного дня: для всех 3 фильмов пришлось изготовить примерно 1 800 хоббичьих ног и 1 600 эльфийских ушей из латекса. Реквизит снимали, часто отдирая клей вместе с кожей.

Некоторых артистов из-за количества грима было не узнать. У Джона Рис-Дэвиса началась аллергия на грим: кожа буквально слезала с лица. Из-за этого он отказался играть в трилогии «Хоббит», правда, позже пожалел о своем решении.

Чтобы все выглядело максимально реалистично, костюмы рвали и пачкали, реквизит и оружие ломали, а самих актеров обмазывали грязью. Посмотрите на ногти Арагорна или Фродо: кажется, эти ребята действительно копались в земле, обливаясь потом. И в книге, и в фильме главные герои приводили себя в порядок, пока гостили у кого-то. Все, кроме Леголаса, потому что он эльф.

Больше половины всадников в фильме — это женщины с приклеенными бородами. Для съемок выбирали лучших наездников вне зависимости от пола. В следующей трилогии этот опыт пригодился для массовых сцен, чтобы создать образы женщин-гномов с бородами, усами и бакенбардами:

Предметы, одежда, оружие, украшения — все делалось с профессиональным вниманием к деталям. На площадке работали ювелиры, стеклодувы, столяры. Например, в кадре, где эльфы перековывают меч Арагорна, снимаются настоящие кузнецы в костюмах эльфов.

Почти все использовали бутафорское или облегченное оружие, но Вигго Мортенсен настоял на том, чтобы ему сделали настоящий стальной меч, с которым он не расставался ни на секунду.

Всего изготовили больше сотни мечей с уникальными особенностями в зависимости от расы и конкретного героя. Для нужд лучников и Леголаса изготовили больше 10 тысяч стрел.

На изготовление каждой эльфийской кольчуги уходило 3 дня: брали пластиковые шланги и нарезали их на колечки, на каждую кольчугу — по несколько тысяч колец. На всю работу ушло 2 года и 12,5 миллиона колец.

Практически каждый актер носил парик или шиньон. Для их изготовления команде пришлось покупать волосы по всему миру. Лив Тайлер разрешили не носить парик, потому что среди предков ее героини были люди, а значит, у нее могли быть волосы темного цвета, а не светлые, как у других эльфов из ее рода.

Костюмы для фильмов разрабатывала Найла Диксон, которая в прошлом одевала героев сериалов «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла». На съемках она встретила и несколько актеров из тех сериалов: например, Карл Урбан (Эомер) в сериалах изображал Купидона и Юлия Цезаря.

Несколько недель Найла потратила на то, чтобы придумать остроконечную шляпу Гэндальфа и посохи, которые должны были стать отражением характера волшебника, его близости к природе и любви к жизни. Кроме того, в посох по сюжету нужно было изящно прятать курительную трубку, с которой волшебник не расставался.

Некоторым артистам разрешили оставить себе часть реквизита. Орландо Блум получил лук Леголаса, Миранда Отто — меч и платье Эовин, Доминик Монаган — ноги хоббита, а Лив Тайлер — черно-красное платье Арвен.

О скрытых загадках в фильмах, удаленных сценах и странностях режиссера

В фильме появляются еще 3 кольца власти. Галадриэль носит кольцо Воды, чтобы защищать свои владения от Саурона и сохранять красоту легендарного леса. Кольцо Огня носит Гэндальф, оно помогало ему зажигать сердца в остывающем мире и противостоять в открытом бою с Сауроном. А кольцо Воздуха досталось Элронду. Кольца лишились своей силы, как только Фродо уничтожил кольцо Всевластия.

В заключительной сцене боя, по сценарию, Арагорна ждал поединок с Сауроном. Отсняв материал, режиссер решил, что сцена лишняя: трилогия посвящена работе команды и победа над Сауроном должна была стать общим достижением. Но часть кадров оставили, а Саурона заменили на огромного тролля. Вот так выглядит удаленная сцена:

Еще одна сцена, которая вошла в режиссерскую версию фильма «Две крепости», объясняет отношения между Боромиром, его отцом и братом Фарамиром. Из их разговора становится ясно, что кольцо не околдовало Боромира, он просто хотел его заполучить из-за наказа отца.

Питер Джексон снимается в эпизодических ролях во всех своих фильмах. Самое известное появление во «Властелине колец» произошло в 1-й части в роли Альберта Дреари с морковкой. Питер вновь перевоплотился в него для фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»:

В «Братстве Кольца» есть сцена, где отряд пробирается сквозь снежную бурю. Даже Гэндальф едва двигается по сугробам, в то время как Леголас идет по ним, не проваливаясь и едва оставляя следы за собой. Это отсылка к оригинальному тексту романа, где Толкин подчеркивает, как невероятно легка поступь волшебных эльфов:

В доме у Бильбо на стене висят портреты его родни. На самом деле там изображены режиссер Питер Джексон и сценаристка Фрэн Уолш.

Голос Фрэн использовался, чтобы создать леденящий душу крик назгулов (черных всадников). Сценаристка сильно заболела, и режиссер решил использовать сиплые звуки, которые издавало ее горло. Стоит добавить, что Фрэн является женой Питера с 1987 года.

Иэн Маккеллен копировал голос самого Толкина, играя Гэндальфа. И это было непростым испытанием: Толкин любил курить трубку, из-за чего голос был очень низким и хриплым.

Питер Джексон — фанат чая, и это стало особенным поводом для шуток уже во время съемок трилогии о путешествиях хоббита Бильбо. Актеры признавались, что режиссер не расстается с кружкой. Где бы он ни был. В любом месте. В пещере, на вершине горы, где угодно. Он показывает действия, которые нужно сделать актерам, не выпуская из рук чая и не проливая при этом ни капли. Возможно, дело в том, что кофе в Новой Зеландии появился только в 1980-х и вся страна до сих пор обожает чай. Мартин Фримен, исполнивший главную роль, отметил, что несмотря на то, что сам, как настоящий англичанин, любит чай, все же был поражен тем количеством, которое Питер выпивает: около 22 кружек в день. И каждые 2 недели пробует новый сорт.

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