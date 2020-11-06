30 лет назад мы впервые увидели сериал «Беверли-Хиллз 90210», и вот как за это время изменились актеры
Первые серии «Беверли-Хиллз 90210» вышли в эфир в 1990 году, и молодежный сериал мгновенно завоевал армию поклонников. История Брендона, Бренды Уолш и их друзей заставляла нас ежедневно включать телевизоры в ожидании новых поворотов сюжета и драматических диалогов. Время летит незаметно, но те из нас, кто любил сериал еще в 90-х, до сих пор ностальгируют по трогательным беседам в «Персиковой косточке».
Мы в AdMe.ru подготовили 11 картинок, которые показывают, как изменились актеры подростковой драмы. Не пропустите бонус в конце статьи, который иллюстрирует воссоединение актерского состава спустя годы.
Джейсон Пристли (Брендон Уолш)
Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)
Кэрол Поттер (Синди Уолш)
Джеймс Экхаус (Джим Уолш)
Дженни Гарт (Келли Тейлор)
Иан Зиринг (Стив Сандерс)
Гэбриэль Картерис (Андреа Цукерман)
Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)
Тори Спеллинг (Донна Мартин)
Тиффани Тиссен (Валери Мэлоун)
Джо И. Тата (Нэт Буссиччио)
Бонус
Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Дженни Гарт, 2016
Тори Спеллинг и Дженни Гарт, 2019
Брайан Остин Грин, Шеннен Доэрти, Иан Зиринг, 2019
Тори Спеллинг, Гэбриэль Картерис и Дженни Гарт, 2019
Иан Зиринг и Тори Спеллинг, 2020
Джейсон Пристли и Тиффани Тиссен, 2016
Воссоединение актерского состава, 2019
Вы в 1990-х смотрели сериал «Беверли-Хиллз 90210»? Какие молодежные сериалы вы смотрели в своей юности?
Фото на превью FOX / BROADCASTING CO. / Album / EAST NEWS, DFree / Shutterstock