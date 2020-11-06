30 лет назад мы впервые увидели сериал «Беверли-Хиллз 90210», и вот как за это время изменились актеры

Первые серии «Беверли-Хиллз 90210» вышли в эфир в 1990 году, и молодежный сериал мгновенно завоевал армию поклонников. История Брендона, Бренды Уолш и их друзей заставляла нас ежедневно включать телевизоры в ожидании новых поворотов сюжета и драматических диалогов. Время летит незаметно, но те из нас, кто любил сериал еще в 90-х, до сих пор ностальгируют по трогательным беседам в «Персиковой косточке».