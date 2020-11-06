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30 лет назад мы впервые увидели сериал «Беверли-Хиллз 90210», и вот как за это время изменились актеры

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Первые серии «Беверли-Хиллз 90210» вышли в эфир в 1990 году, и молодежный сериал мгновенно завоевал армию поклонников. История Брендона, Бренды Уолш и их друзей заставляла нас ежедневно включать телевизоры в ожидании новых поворотов сюжета и драматических диалогов. Время летит незаметно, но те из нас, кто любил сериал еще в 90-х, до сих пор ностальгируют по трогательным беседам в «Персиковой косточке».

Мы в AdMe.ru подготовили 11 картинок, которые показывают, как изменились актеры подростковой драмы. Не пропустите бонус в конце статьи, который иллюстрирует воссоединение актерского состава спустя годы.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

© ASSOCIATED PRESS / East News, © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

© FOX / BROADCASTING CO. / Album / EAST NEWS, © DFree / Shutterstock

Кэрол Поттер (Синди Уолш)

© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, © Michael Tullberg / Getty Images Entertainment / Getty Images

Джеймс Экхаус (Джим Уолш)

© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, © Walter McBride / WireImage / Getty Images

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, © DFree / Shutterstock

Иан Зиринг (Стив Сандерс)

© EAST NEWS, © JA / Everett Collection

Гэбриэль Картерис (Андреа Цукерман)

© Courtesy Everett Collection, © Invision / Invision / East News

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

© Bart Sherkow / Shutterstock, © Jennifer Lowery / Broadimage / Broad Image / East News

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

© Vicki L. Miller / Shutterstock, © Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Тиффани Тиссен (Валери Мэлоун)

© COLUMBIA / SUNSET GOWER STUDIOS / Cortes, © Grosby Group / East News

Джо И. Тата (Нэт Буссиччио)

© Beverly Hills, 90210 / Spelling Television, © DFree / Shutterstock

Бонус

Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Дженни Гарт, 2016

Тори Спеллинг и Дженни Гарт, 2019

Брайан Остин Грин, Шеннен Доэрти, Иан Зиринг, 2019

Тори Спеллинг, Гэбриэль Картерис и Дженни Гарт, 2019

Иан Зиринг и Тори Спеллинг, 2020

Джейсон Пристли и Тиффани Тиссен, 2016

Воссоединение актерского состава, 2019

Вы в 1990-х смотрели сериал «Беверли-Хиллз 90210»? Какие молодежные сериалы вы смотрели в своей юности?

Фото на превью FOX / BROADCASTING CO. / Album / EAST NEWS, DFree / Shutterstock
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