20+ снимков со знаменитостями, которые пользователи сети обнаружили в своих семейных фотоальбомах

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Раньше наши бабушки, дедушки и родители, точно так же как и мы сейчас, не упускали возможности сфотографироваться со знаменитостями. И фотографии с ними они хранили как семейные реликвии, передавая их из поколения в поколение. Пользователи интернета решили поделиться с миром этими ценными и уникальными кадрами. Так, на них запечатлены молодой плотник Харрисон Форд, совсем юный Бруно Марс, а также Брюс Уиллис со своими братьями и сестрой.

AdMe.ru уже показывал старые снимки обычных людей, которые когда-то встречались с будущими звездами кино и шоу-бизнеса. Нам удалось отыскать еще 20+ уникальных фото, которых мы ранее не видели. И вы наверняка тоже.

1. «Моя бабушка часто рассказывала об этом ребенке, который выступал на Гавайях в 1990 году, где она тогда отдыхала. Оказывается, этот мальчик — Бруно Марс»

2. «На снимке мой дедушка (Серхио Мендес, посередине, с бородой) с плотниками, которые помогали ему строить дом в 1960-х (справа Харрисон Форд)»

3. «В 1994 году моя бабушка во время полета в Лос-Анджелес приставала к этому незнакомцу»

«Незнакомец» на фото — Мухаммед Али.

4. «Моя мама с детства дружила с Джоном Траволтой. На этой фотографии он с моей бабушкой после одного из своих шоу, 1970-е годы»

5. «Моя мама дружила с сестрой Брюса Уиллиса. Вот мама (слева, за креслом) на их семейном сборе в 1990 году с ним, его братом и сестрой»

6. «Моя мама раньше встречалась с Майком Тайсоном»

7. «В 1956 году моя бабушка во время посещения Диснейленда встретила Уолта Диснея»

8. «Мои родители с Элтоном Джоном, примерно 1988 год»

9. «Родители моей подруги раньше дружили с родителями Дрейка, 1989 год»

10. «Мой папа, Уилл Смит и диджей Джаззи Джефф, 1991 год»

11. «Моя бабушка фотографируется со своим соседом Сильвестром Сталлоне после того, как он закончил снимать фильм „Рокки“, 1976 год»

12. «Моя мама когда-то встречалась с Канье Уэстом»

13. «Моя мама и Боб Росс во время мероприятия в Центральном парке Нью-Йорка, 1989 год»

14. «Мой дедушка с Элвисом Пресли, 1950-е годы»

15. «Моя бабуля с Шоном Коннери в гостиничном баре. Испания, 1975 год»

16. «Мой дедушка рядом с The Beatles, 1964 год»

17. «Мой папа и рэпер Айс Кьюб в музыкальном магазине, 1990 год»

18. «Моя мама с Арнольдом Шварценеггером, 1980-е»

19. «Мои дедушка и бабушка рядом с Луи Армстронгом»

20. «Мои родители и далай-лама, 1991 год»

21. «Мой папа с Робином Уильямсом, примерно 1989 год»

А вы давно просматривали свои семейные фотоархивы? Быть может, и у вас есть снимки со звездами?