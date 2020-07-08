20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили

Многие из нас любят пересматривать советские фильмы. Но мало кто из зрителей в процессе просмотра обращает внимание на допущенные создателями ошибки. Как бы то ни было, старое отечественное кино все равно не теряет своего безграничного шарма и обаяния, несмотря на все ляпы и промахи.

Мы в AdMe.ru по двадцатому кругу пересмотрели наши любимые картины и обнаружили в них небольшие неточности, которые ни в коей мере ни умаляют достоинств этих легендарных фильмов. Однако узнать о них стоит хотя бы потому, что они позволят по-новому взглянуть на эти картины.

1. Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Шурик попадает под сильный дождь. На кадре сверху видно, что вся его одежда промокла. Однако через минуту, когда он садится в автобус, его куртка уже практически сухая (внизу).

Шурик «превращает» «Докторскую» колбасу в «Любительскую», вставляя в ломтик 4 таблетки снотворного. Однако, когда он кидает его собаке, в нем оказывается уже 5 таблеток.

В сцене потасовки в автобусе из окна выпадают книжка Шурика и кепка Феди, однако уже в следующей сцене, в отделении милиции, все эти вещи оказываются при героях.

2. Любовь и голуби

В сцене, когда Дядя Митя приходит рассказать Наде свой сон о смерти Бабы Шуры, мы видим, что над рекой нет тумана, но тот резко появляется после смены плана.

3. Служебный роман

Ольга Рыжова идет по платформе, в руках у нее зонт с закругленным наконечником и такой же ручкой. А когда она поднимается по лестнице, эти детали меняют свою форму.

Секретарша Верочка приходит на работу в черных брюках, в следующей сцене мы видим на ней синюю юбку.

4. Берегись автомобиля

Деточкин приходит в бар в рубашке в клеточку, а выходит из него в однотонной.

5. Карнавал

В сцене, где героиня Ирины Муравьевой убирает листву, за телефонной будкой виден мужчина, который трясет дерево, чтобы листья падали активнее.

6. Весна на Заречной улице

Татьяна выходит из школы без рукавиц, менее чем за секунду, пока камера меняет план, она «успевает» надеть перчатки, ну а через несколько минут актриса и вовсе оказывается в черных варежках.

7. Не может быть!

Брошка с левого плечика платья Зинули то исчезает, то появляется на прежнем месте. Обратите внимание и на бусы героини, которые загадочным образом меняются в этой сцене.

8. Д’Артаньян и три мушкетера

В сцене, где д’Артаньян бреет голову бедняге, который пришел за Констанцией, сапог у него надет на левую ногу, однако когда он спускается вниз, обувь оказывается уже на правой.

9. Покровские ворота

У Хоботова порванная шапочка из газеты склеена скотчем. Вот только клейкая лента появилась в СССР не в 1950-х годах, когда разворачивается действие фильма, а гораздо позже.

10. Девчата

В сцене, где Илья приходит дарить часы Тосе, гитара лежит на кровати, но при смене плана она уже висит на стене.

11. Москва слезам не верит

На стене в квартире Владимира, любовника Кати, висит ковер, который чуть позже будет выполнять функцию пледа на пикнике с Гошей.

На кадре сверху видно, что Тося держит шпатель, ее левая рука испачкана шпаклевкой, а через 20 секунд, когда она подходит к Коле, она уже сжимает чистой левой рукой затирку.

12. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Лида вытаскивает Шурика из реки в полосатой футболке, ее же вешает на веревку сушиться, однако в следующей сцене она уже в белой кофточке.

Перед тем как Шурик погрузится в спальный мешок, в котором позже будет «тонуть», он снимет обувь, однако после того, как Нина вытащит его из реки, Шурик окажется в ботинках.

13. Ирония судьбы, или С легким паром!

Когда Лукашин попадает в квартиру к Наде, он пытается понять, где находится. Так вот в одном из кадров герой подходит к мебельному гарнитуру, который снабжен двумя ручками. Однако чуть позже, когда приходят подруги Нади, одна из ручек пропадает и так и не появляется на месте до конца фильма.

14. Семнадцать мгновений весны

В 8-й серии Штирлиц едет в машине и слушает песни Эдит Пиаф «Milord» и «Non, je ne regrette rien», которые она впервые исполнила в 1959-м и в 1960-м годах соответственно.

Штирлиц спит в машине, мимо него проезжает советский грузовик ЗИЛ-130, который начал производиться в 1962 году.