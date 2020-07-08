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20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили

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Многие из нас любят пересматривать советские фильмы. Но мало кто из зрителей в процессе просмотра обращает внимание на допущенные создателями ошибки. Как бы то ни было, старое отечественное кино все равно не теряет своего безграничного шарма и обаяния, несмотря на все ляпы и промахи.

Мы в AdMe.ru по двадцатому кругу пересмотрели наши любимые картины и обнаружили в них небольшие неточности, которые ни в коей мере ни умаляют достоинств этих легендарных фильмов. Однако узнать о них стоит хотя бы потому, что они позволят по-новому взглянуть на эти картины.

1. Операция «Ы» и другие приключения Шурика

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
  • Шурик попадает под сильный дождь. На кадре сверху видно, что вся его одежда промокла. Однако через минуту, когда он садится в автобус, его куртка уже практически сухая (внизу).
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
  • Шурик «превращает» «Докторскую» колбасу в «Любительскую», вставляя в ломтик 4 таблетки снотворного. Однако, когда он кидает его собаке, в нем оказывается уже 5 таблеток.
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
  • В сцене потасовки в автобусе из окна выпадают книжка Шурика и кепка Феди, однако уже в следующей сцене, в отделении милиции, все эти вещи оказываются при героях.

2. Любовь и голуби

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Любовь и голуби / Мосфильм
  • В сцене, когда Дядя Митя приходит рассказать Наде свой сон о смерти Бабы Шуры, мы видим, что над рекой нет тумана, но тот резко появляется после смены плана.

3. Служебный роман

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Служебный роман / Мосфильм
  • Ольга Рыжова идет по платформе, в руках у нее зонт с закругленным наконечником и такой же ручкой. А когда она поднимается по лестнице, эти детали меняют свою форму.
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Служебный роман / Мосфильм
  • Секретарша Верочка приходит на работу в черных брюках, в следующей сцене мы видим на ней синюю юбку.

4. Берегись автомобиля

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Берегись автомобиля / Мосфильм
  • Деточкин приходит в бар в рубашке в клеточку, а выходит из него в однотонной.

5. Карнавал

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Карнавал / Киностудия имени М. Горького
  • В сцене, где героиня Ирины Муравьевой убирает листву, за телефонной будкой виден мужчина, который трясет дерево, чтобы листья падали активнее.

6. Весна на Заречной улице

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Весна на Заречной улице / Одесская киностудия
  • Татьяна выходит из школы без рукавиц, менее чем за секунду, пока камера меняет план, она «успевает» надеть перчатки, ну а через несколько минут актриса и вовсе оказывается в черных варежках.

7. Не может быть!

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Не может быть! / Мосфильм
  • Брошка с левого плечика платья Зинули то исчезает, то появляется на прежнем месте. Обратите внимание и на бусы героини, которые загадочным образом меняются в этой сцене.

8. Д’Артаньян и три мушкетера

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Д'Артаньян и три мушкетера / Одесская киностудия
  • В сцене, где д’Артаньян бреет голову бедняге, который пришел за Констанцией, сапог у него надет на левую ногу, однако когда он спускается вниз, обувь оказывается уже на правой.

9. Покровские ворота

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Покровские ворота / Мосфильм
  • У Хоботова порванная шапочка из газеты склеена скотчем. Вот только клейкая лента появилась в СССР не в 1950-х годах, когда разворачивается действие фильма, а гораздо позже.

10. Девчата

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Девчата / Мосфильм
  • В сцене, где Илья приходит дарить часы Тосе, гитара лежит на кровати, но при смене плана она уже висит на стене.

11. Москва слезам не верит

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Москва слезам не верит / Мосфильм
  • На стене в квартире Владимира, любовника Кати, висит ковер, который чуть позже будет выполнять функцию пледа на пикнике с Гошей.
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Москва слезам не верит / Мосфильм
  • На кадре сверху видно, что Тося держит шпатель, ее левая рука испачкана шпаклевкой, а через 20 секунд, когда она подходит к Коле, она уже сжимает чистой левой рукой затирку.

12. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
  • Лида вытаскивает Шурика из реки в полосатой футболке, ее же вешает на веревку сушиться, однако в следующей сцене она уже в белой кофточке.
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
  • Перед тем как Шурик погрузится в спальный мешок, в котором позже будет «тонуть», он снимет обувь, однако после того, как Нина вытащит его из реки, Шурик окажется в ботинках.

13. Ирония судьбы, или С легким паром!

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
  • Когда Лукашин попадает в квартиру к Наде, он пытается понять, где находится. Так вот в одном из кадров герой подходит к мебельному гарнитуру, который снабжен двумя ручками. Однако чуть позже, когда приходят подруги Нади, одна из ручек пропадает и так и не появляется на месте до конца фильма.

14. Семнадцать мгновений весны

20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Семнадцать мгновений весны / Киностудия имени М. Горького
  • В 8-й серии Штирлиц едет в машине и слушает песни Эдит Пиаф «Milord» и «Non, je ne regrette rien», которые она впервые исполнила в 1959-м и в 1960-м годах соответственно.
20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
© Семнадцать мгновений весны / Киностудия имени М. Горького
  • Штирлиц спит в машине, мимо него проезжает советский грузовик ЗИЛ-130, который начал производиться в 1962 году.

Замечали ли вы эти ляпы в фильмах?

Фото на превью Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
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4k