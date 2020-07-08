20+ очевидных ляпов в советских фильмах, которые проморгали режиссеры, а мы заметили
Многие из нас любят пересматривать советские фильмы. Но мало кто из зрителей в процессе просмотра обращает внимание на допущенные создателями ошибки. Как бы то ни было, старое отечественное кино все равно не теряет своего безграничного шарма и обаяния, несмотря на все ляпы и промахи.
Мы в AdMe.ru по двадцатому кругу пересмотрели наши любимые картины и обнаружили в них небольшие неточности, которые ни в коей мере ни умаляют достоинств этих легендарных фильмов. Однако узнать о них стоит хотя бы потому, что они позволят по-новому взглянуть на эти картины.
1. Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Шурик попадает под сильный дождь. На кадре сверху видно, что вся его одежда промокла. Однако через минуту, когда он садится в автобус, его куртка уже практически сухая (внизу).
- Шурик «превращает» «Докторскую» колбасу в «Любительскую», вставляя в ломтик 4 таблетки снотворного. Однако, когда он кидает его собаке, в нем оказывается уже 5 таблеток.
- В сцене потасовки в автобусе из окна выпадают книжка Шурика и кепка Феди, однако уже в следующей сцене, в отделении милиции, все эти вещи оказываются при героях.
2. Любовь и голуби
- В сцене, когда Дядя Митя приходит рассказать Наде свой сон о смерти Бабы Шуры, мы видим, что над рекой нет тумана, но тот резко появляется после смены плана.
3. Служебный роман
- Ольга Рыжова идет по платформе, в руках у нее зонт с закругленным наконечником и такой же ручкой. А когда она поднимается по лестнице, эти детали меняют свою форму.
- Секретарша Верочка приходит на работу в черных брюках, в следующей сцене мы видим на ней синюю юбку.
4. Берегись автомобиля
- Деточкин приходит в бар в рубашке в клеточку, а выходит из него в однотонной.
5. Карнавал
- В сцене, где героиня Ирины Муравьевой убирает листву, за телефонной будкой виден мужчина, который трясет дерево, чтобы листья падали активнее.
6. Весна на Заречной улице
- Татьяна выходит из школы без рукавиц, менее чем за секунду, пока камера меняет план, она «успевает» надеть перчатки, ну а через несколько минут актриса и вовсе оказывается в черных варежках.
7. Не может быть!
- Брошка с левого плечика платья Зинули то исчезает, то появляется на прежнем месте. Обратите внимание и на бусы героини, которые загадочным образом меняются в этой сцене.
8. Д’Артаньян и три мушкетера
- В сцене, где д’Артаньян бреет голову бедняге, который пришел за Констанцией, сапог у него надет на левую ногу, однако когда он спускается вниз, обувь оказывается уже на правой.
9. Покровские ворота
- У Хоботова порванная шапочка из газеты склеена скотчем. Вот только клейкая лента появилась в СССР не в 1950-х годах, когда разворачивается действие фильма, а гораздо позже.
10. Девчата
- В сцене, где Илья приходит дарить часы Тосе, гитара лежит на кровати, но при смене плана она уже висит на стене.
11. Москва слезам не верит
- На стене в квартире Владимира, любовника Кати, висит ковер, который чуть позже будет выполнять функцию пледа на пикнике с Гошей.
- На кадре сверху видно, что Тося держит шпатель, ее левая рука испачкана шпаклевкой, а через 20 секунд, когда она подходит к Коле, она уже сжимает чистой левой рукой затирку.
12. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
- Лида вытаскивает Шурика из реки в полосатой футболке, ее же вешает на веревку сушиться, однако в следующей сцене она уже в белой кофточке.
- Перед тем как Шурик погрузится в спальный мешок, в котором позже будет «тонуть», он снимет обувь, однако после того, как Нина вытащит его из реки, Шурик окажется в ботинках.
13. Ирония судьбы, или С легким паром!
- Когда Лукашин попадает в квартиру к Наде, он пытается понять, где находится. Так вот в одном из кадров герой подходит к мебельному гарнитуру, который снабжен двумя ручками. Однако чуть позже, когда приходят подруги Нади, одна из ручек пропадает и так и не появляется на месте до конца фильма.
14. Семнадцать мгновений весны
- В 8-й серии Штирлиц едет в машине и слушает песни Эдит Пиаф «Milord» и «Non, je ne regrette rien», которые она впервые исполнила в 1959-м и в 1960-м годах соответственно.
- Штирлиц спит в машине, мимо него проезжает советский грузовик ЗИЛ-130, который начал производиться в 1962 году.
Замечали ли вы эти ляпы в фильмах?
Фото на превью Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм